Marcelo Tinelli recorrió diferentes bodegas, para degustar buenos vinos y grabar su reality

Fin de Rodaje "Los Tinelli"

Después de terminar su programa, los últimos días de enero, Marcelo Tinelli tiene un verano muy distinto a otros, continúa su gira con la grabación de su propio reality. Una gran parte de la filmación se realizó en Punta del Este donde participaron, desde su grupo más íntimo de amigos, familia, hijos y las mascotas también tienen en parte su protagonismo.

Cada evento que se organizaba en la costa del Uruguay el conductor se dispuso a grabar escenas pero nunca interfirió con la posibilidad de disfrutar, como cuando fue a ver cantar a su hija Candelaria y a Coti, llegó al lugar de la mano de su novia Milett y de su hijo más pequeño, Lolo. Los camarógrafos, productores y asistentes lo seguían minuto a minuto y a cada paso, para poder reflejar cada instante de la vida cotidiana de Tinelli y su clan.

Otra de las locaciones elegidas fue una de las bodegas más prestigiosas de Argentina ubicada en la provincia de Mendoza. Todos los integrantes del grupo subieron historias en sus redes sociales de los momentos que disfrutaron, desde el día de llegada que fue el día miércoles pasado y se hospedaron en un hotel boutique que pertenece a la misma bodega.

Lo acompañaron como siempre Candelaria, Micaela, Juanita y Lorenzo, así como de su primo Luciano “El Tirri” y su yerno Coti Sorokin, muchos se sorprendieron de que no estuviera su novia la modelo peruana Milett. Se instalaron cada uno en una habitación, degustaron de unos platos preparados especialmente para el numeroso grupo y por supuesto bebieron cada uno de los vinos de excelencia que les ofrecieron.

Aunque todas las locaciones elegidas para la filmación aún no se saben exactamente, según allegados a Tinelli confirmaron que visitaron, dique Potrerillos, el Puente del Inca y otros distintos puntos de la provincia cuyana. No se privaron de nada, también incluyeron deportes y recreación, la familia Tinelli se dedicó a hacer rafting en el Río Mendoza en Potrerillos, escalaron cerros y también disfrutaron de cabalgar, una de las grandes pasiones de Cande y Mica. Por supuesto que no dejaron de pasar por Maipú, donde visitaron su propia bodega, Lorenzo de Argelo, donde produce su propio vino malbec dedicado a su gran amigo Fede Ribero.

Grabación Reality de Marcelo Tinelli

Se lo vio distendido disfrutando de su familia y sus amigos, viviendo días de vacaciones a pleno con mendocinos con los que forjó una amistad gracias a su interés por la vitivinicultura, como es el enólogo Alejandro Vigil. También lo acompañó en este recorrido su íntimo amigo Hernán De Laurente, y también socio en la producción del vino Fede.

Este capítulo en la ciudad de Mendoza sin duda será para el presentador más que emotivo, rodeado de su familia, de sus amigos que cosechó en esa provincia y los de la vida, los que están siempre a su lado. Está guardado bajo juramento que nadie puede decir nada más con respecto al reality, la plataforma extrajera que lo tiene contratado son muy celosos de la información que se filtre. Lo que sí les permiten es subir fotos y videos a sus redes sociales nada más.