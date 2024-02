Quien es el famoso cantante que ingresará hoy a la casa de GH

Gran Hermano recibirá al cantante J Rei

A días de una nueva gala de eliminación en Gran Hermano, que tiene a Furia y Manzana como principales protagonistas tras su enfrentamiento, un cantante de la escena urbana argentina entrará a la casa más famosa del país. En medio de un clima de tensión, J Rei, el autor del ‘Tu Turrito’ junto a Callejero Fino, ingresará para ponerle música a la noche y generar un ambiente de fiesta.

La tarea no será nada fácil, ya que la casa muchas veces sufre diversos enfrentamientos y peleas. El artista viene de cerrar el 2023 con un nuevo álbum y se prepara para presentar su reciente disco junto a sus fans el 23 de febrero en el Teatro Vorterix.

J Rei es el cantante que ingresará hoy a la casa de GH

En este nuevo trabajo, el artista buscó ampliar sus horizontes y alcanzar nuevos ritmos, por eso tituló al álbum 4x4. Entre ellos se destacan el Jersey Club, el drill y el trap. Además, aprovechó su álbum para expresar su identidad y mostrar sus raíces y sus experiencias en la calle en la primera canción: ‘Gitano y Sincero’. En ese sentido, el video del tema fue filmado en Morón. El mismo tiene una estética VHS.

El disco 4x4 consta de 8 canciones y se trata de un viaje musical por diversos estilos. El mismo refleja la versatilidad del artista y sus búsquedas musicales. Además, cuenta con un tema dedicado a su novia, María Becerra: ‘amor.com’.”Espero que lo disfruten tanto como yo y mi equipo. Es una nueva versión musical y artística a raíz de todo lo aprendido y vivido, un concepto TODO TERRENO que abarca todas mis facetas, lejos de fórmulas, solo música del corazón para el corazón gracias a cada persona que fue parte de esta hermosa creación, ustedes saben. Los llevo conmigo siempre”, escribió el artista en sus redes sociales al presentar su segundo álbum.

Semanas atrás diversos cantantes se manifestaron a favor de algunos participantes, quienes dejaron su alma en la ‘pista’ bailando las canciones de las figuras de la música argentina actual. Una de ellas fue María Becerra, quien subió a sus stories de Instagram un video de la doble de riesgo bailando junto a la pileta. “Ella lo dio todo, aguante Furia cariño”, escribió la autora de ‘Automático’. Otra de las cantantes que se pronunció fue Nicki Nicole, quien reaccionó a un fragmento de Furia en la casa. Vale destacar que tras la pelea entre Manzana y Juliana, María Becerra, Emilia y Duki empezaron a seguir a Furia en Instagram. Con este panorama, la gente elegirá qué participantes continúan en Gran Hermano este domingo. Junto a estos hermanitos, Agostina, Joel, Nicolás, Sabrina, Lisandro y Emmanuel conforman la placa XL de GH.

El fuerte cruce entre los participantes comenzó a raíz de la carta que recibió el cantante de RKT por parte de su madre. El mismo decía ‘despertá’, palabra que el joven interpretó para cambiar radicalmente y dejar atrás su juego pacífico. Así, luego de plantarse ante toda la casa y manifestar su nueva postura disparó contra Furia.

Cómo fue el primer encuentro de Manzana y Furia luego de la feroz pelea de GH

Tras la gala de nominación, que terminó con ambos en placa, Federico y Juliana protagonizaron un cruce. “Tomá, la tenés adentro, te salió mal. Háganlo mierda, gente, vamos”, exclamó Scaglione, instando a su público a votar en contra del cantante de RKT. Posteriormente, la doble de riesgo tuvo un comportamiento que provocó el enojo de su compañero, cuando tomó uno de sus cigarrillos, desencadenando así el escándalo.

“Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona, chorra”, le dijo Farías a su compañera. “Si no te lo robé, me lo diste vos”, le respondió Juliana, con total indignación. Más tarde, empezó a decirle un sin fin de insultos: “Pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis... querés cámara, mirá cómo te cagás de risa”.

“Dale, vení, te hacés la víctima, vení, empezá, dale”, le respondió a los gritos el participante. “Mirá como quiere cámara el puto este, querés cámara sorete, te la voy a dar... me querés escuchar gritar, te voy a tirar toda la ropa a la pileta sorete”, aseguró la joven, enojadísima.

A la mañana siguiente, la situación siguió tensa y ambos participantes se cruzaron en la cocina. Fiel a su estilo, Furia aprovechó para confrontar a su compañero que estaba apoyado en una de las mesadas de la cocina: “Más vale que lo que estés haciendo sea una joda o esa promesa que hiciste”. Además, la joven se paró enfrente para preguntarle: “¿Estás seguro de que querés pelear una batalla en contra de mí? Te abracé, yo no abrazo a nadie, ni a ninguno de mi familia para que sepas”. Rápidamente, Farías le contestó en tono irónico: “Gracias por darme esa importancia”.