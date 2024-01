Vero Lozano habló sobre las declaraciones políticas de Adrián Suar y Lali Espósito: “No hay que perder la posibilidad de expresarnos”

Vero Lozano apoyó a Lali Espósito y a Adrián Suar (Video: LAM, América)

Por estos días Vero Lozano se encuentra reemplazando a Georgina Barbarossa en su programa de Telefe, A la Barbarossa. En diálogo con LAM, la conductora habló de su presente y no dudó en opinar sobre la actualidad. “Estoy hasta el viernes cubriendo a Georgi, fue una gentileza porque ella también me reemplazó a mí”, comenzó diciendo la comunicadora. Acto seguido, el cronista del ciclo, Alejandro Castelo le consultó su opinión acerca del cruce de algunos famosos y políticos en las redes sociales, más precisamente de las críticas que recibió Lali Espósito del presidente Javier Milei por Twitter. “Me parece que no corresponde que alguien con la investidura presidencial personalice en su cuenta o si lo hiciera discursivamente a ciudadanos de a pie. No me parece eso. En su momento, Alberto (Fernández) hizo un retuit de Jonatan Viale y no me pareció tampoco”, aseguró.

Luego, la conductora de Cortá por Lozano, defendió el derecho a decir lo que piensa. “Uno como ciudadano y ciudadana tiene la libertad de expresarse como quiera, justamente en un gobierno que proclama la libertad, siempre bajo el respeto. En ningún caso Lali ni Adrián (Suar) no fueron respetuosos. Cada uno defiende lo que cree que son sus convicciones. En ambos casos, apoyé a Lali y a Adrián también le mandé un mensaje apoyándolo, porque es un tipo muy laburador, me ha dado laburo y yo siempre recuerdo eso y agradezco la posibilidad de trabajo. Y la verdad es que él sale por un colectivo y no tiene que ver nada con especulaciones personales. Después se arman teorías, se habla por hablar y claramente él es un tipo que ha dado muchísimo trabajo, ha hecho muchísimo por la ficción, cuando a lo mejor tenía la posibilidad de no hacerlo y lo hizo. ‘¿Ganó dinero?’ Y sí, seguramente, y se lo merece, es un laburador de la industria. ¿Qué tiene de malo eso?. De ahí a sacarle plata a los pobres, toda esa cosa que se arma no es real, entonces desinforma y eso también está muy mal, desinformar”, sostuvo.

Adrián Suar defendió la industria audiovisual en contra del DNU (Captura TV)

Luego, el notero le preguntó cómo lo vio a Adrián con todo esto. “Claramente se debe haber visto afectado, él habla porque defiende a la industria y además la conoce, y después, bueno, cuando recibió haters y críticas, debe haber dicho ‘para qué hablé'”. Es lícito que lo diga y que se exprese, no hay que perder la capacidad de expresarse ni tiene que funcionar el adoctrinamiento. Si no digo lo que siento gana el otro, y se pierde la posibilidad de expresarse y de decir lo que pensamos”, expresó.

En cuanto a Lali, Vero fue contundente. “Lo que yo creo que molesta de ella es que es una artista muy popular, muy talentosa, con un discurso propio, ella es muy sólida cuando habla y eso también jode. Y lo cultural tiene que ver con eso, con la posibilidad de expresarse sólidamente, defender tu postura, más allá de que no estés de acuerdo con el otro, que los argumentos sean reales, no que el argumento sea ‘planero’, que sea ‘se acabó el curro’, esos no son argumentos”.

Más adelante, la conductora se refirió a lo que piensa acerca de la empatía por los que sufren. “Yo creo que nadie puede ser feliz si no tiene a alguien feliz al lado. Y no es una romantización lo que estoy diciendo, este programa, LAM, funciona en la medida que se ve, que tiene rating, que tiene auspiciantes, es parte de una cadena y de gente que se beneficia y también es parte del entretenimiento. Yo podría elegir no entrar en ciertas luchas pero me parece que sería tibio de mi parte, y que dejaría de ser yo. Entonces a veces sí me puedo comprar algún quilombo extra, pero soy consciente de eso y también me gusta que, por ejemplo, Angelito (De Brito) haya salido a bancarla a Lali, uno podría tener especulaciones personales y no querer meterse en esto, que sería lo más fácil”, cerró.