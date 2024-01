Cómo afecta el paro nacional a la oferta de teatro: las obras que se reprograman y el factor del público

Laurita Fernández interpreta a la Señorita Miel en la obra Matilda (Foto: prensa Matilda)

El paro convocado por la Confederación General del Trabajo para este miércoles sumado a la movilización hacia Plaza Congreso alteró la rutina del espectáculo en diferentes partes del país. La situación del transporte, además de la injerencia de los gremios involucrados y las decisiones particulares de artistas y productores, afectó directamente en las obras de teatro. La situación se modifica según el ritmo de cada ciudad, la magnitud de la obra y la demanda del público, que en algunos casos viaja especialmente para asistir a la función.

“Es muy irregular la estimación de quiénes trabajan, los que paran o reprogramaron y cambiaron su descanso, ya que el factor de la asistencia de público se suma a los distintos gremios adheridos”, le dice a Teleshow Carlos Rottemberg, productor que marca de alguna manera el termómetro de la cartelera a nivel nacional.

En Mar del Plata, la ciudad con la concentración más grande del espectáculo en esta etapa del año, la situación es dispar. Las grandes producciones de la temporada -Fátima 100%, Bossi live Comedy y Kinky Boots- realizarán sus funciones según lo pautado. “Cuando a Bossi le preguntaron, ya se habían vendido más de 400 entradas. Y por respeto al publico, que viene desde diferentes partes del país, y con ese aforo del teatro vendido, no se podía suspender la función”, explican desde el riñón del espectáculo.

Fátima Florez en Mar del Plata (Christian Heit)

Guillermo Marín, productor de Fátima 100%, dio una visión general de la situación. “Nosotros no paramos, no para Bossi, no para Kinky Boots”, resumió en relación a tres de las obras más taquilleras de la temporada. “Hay gente que ya compró las entradas, y yo no paré con ningún presidente”, aseguró el productor en diálogo con Socios del Espectáculo, y no quiso relacionar a Fátima con el presidente Javier Milei. “No quiero que se involucre en este tema, no te olvides que es la novia de él. Todo en consenso”, destacó.

Por su parte, Alberto Raimundo, productor general de Circus Entertaiment Group, también resolvió no adherir al paro. “No creo que el país esté en la situación de realizar un paro, sí del diálogo y seguir conversando, pero no de tomar una medida de fuerza de tal magnitud”, señala a este medio. “En este caso puntual, no nos afecta ya que estamos en la costa y entiendo que los teatros no se van a adherir. Tenemos dos espectáculos esta temporada, Sinvergüenzas y Costa es Atlántica y se llevarán adelante las funciones con normalidad”, agrega.

A la hora de explicar su postura, destaca la importancia de la fuente de ingreso. “Los teatros con los que estamos trabajando no se adhieren y al tener entradas vendidas, no podemos darnos el lujo de dejar de vender, porque la situación está muy difícil para todos y se invierte mucho dinero para una temporada tan corta, como lo es la de verano. Al tener ya contratado transporte y plazas hoteleras para ambos elenco, sería ir a pérdida directo”, apunta.

Elena Roger como Edith Piaf

El resto de la cartelera de la Feliz ofrece una jornada de mayoría de marquesinas apagadas. Perdidamente, la obra de José María Muscari, El Beso, con Luciano Castro y Luciano Cáceres, Wally Iturriaga con su personaje La Jenny, El cuarto de Verónica con Emilia Mazer, Dos piratas y un tesoro, la obra de los hermanos Weinbaum; La última sesión de Freud con Luis Machín, El brote con Roberto Peloni y Cuando duerme conmigo, con Marcelo Mazzarello y Carolina Ramírez, con producción de Norberto Marcos, exmarido de Fátima Flórez. De esta línea de espectáculos, los que harán funciones son El botones, con Darío Lopilato y Viviana Saccone, y Argentina la revista, con Raúl Lavié y Kike Teruel.

Por el contrario, en Carlos Paz la actividad teatral se realizará casi con normalidad. De las principales obras en cartel, solo la de Anita Martínez no tendrá espectáculos esta noche. Incluso, Misterio en la cabaña, con Pedro Alfonso y Paula Chaves sumó una segunda función. De esta manera, Mamma Mia con Florencia Peña, Miguel y Chino en Banda, Bien Argentino con Celeste Muriega y Christian Sancho y el grueso de la cartelera abrirá sus boleterías como una noche más.

“Mas allá de estar a favor o en contra de las medidas, en verano no se puede parar. Es una temporada corta, de 45 días y cada día cuenta”, dice Miguel Pardo, productor de Mamma Mía y Miguel y Chino en Banda en Carlos Paz y de Kinky Boots en Mar del Plata. “Lo hablamos con los actores cuando se anunció, lo volvimos a hablar la semana pasada. Sabemos que hay cosas que cambiar y ajustar en un país en transformación, con medidas que hay que ver cómo se ejecutan, y el laburo es importantísimo y al mismo tiempo en una situación que no alcanza para nada”.

Florencia Peña protagoniza Mamma Mia en Carlos Paz (Mario Sar)

“Yo estoy a favor del país, de la Argentina gobierne quien gobierne, porque si le va bien, nos va a ir bien a todos”, destaca el productor, que puso el énfasis en su rubro. ”La cultura tiene que estar siempre, es el alimento del alma. Es ese momento de música, de arte, de show que nos hace tan bien. El arte une y para eso trabajamos”, señala.

En el mismo sentido se manifiesta José Luis Letona, señaló José Luis Letona, productor junto a Gustavo Sofovich del espectáculo de Jey Mammon, y quien además tiene en cartel Los Mosqueteros del Rey encabezados por Nicolás Cabré, y Dos locas de remate, con Nazarena Vélez y Gladys Florimonte. “Las obras de mis producciones trabajamos como un día normal, es muy corta la temporada hay mucho en juego y, sobre todo, mucho esfuerzo. Desde junio del año pasado venimos trabajando en estas puestas, y un día para nosotros y para los actores significa mucho. Y creo que todos los colegas de Carlos Paz piensan lo mismo”, expresa a este medio.

Nicolás Cabré en Los Mosqueteros del Rey (Mario Sar)

Los productores también hicieron hincapié en un esquema turístico que, sobre todo en la plaza cordobesa, fue mutando a vacaciones cada vez más cortas. “Mamma Mia es un espectáculo de Broadway. El que siempre lo pudo pagar, lo va a poder seguir pagando. Pero a nosotros nos interesa que vengan todos los que quieran, y ahí es donde ofrecemos descuentos, pagos sin interés y abrimos abanicos para que todos puedan disfrutar desde el teatro independiente a la mega producción”, afirma Pardo.

En el caso de Buenos Aires, la situación también ofrece diferentes matices, además del hecho de que que la mayoría de los teatros se encuentran en la zona céntrica, cerca de donde se realizará la concentración a la que convoca la central obrera. Tal es el caso de Brujas, una de las obras más emblemáticas de la cartelera local, que retomará su rutina el jueves por la noche.

En este sentido, dos de los espectáculos más reconocidos tomaron medidas preventivas. En el caso de Piaf, protagonizado por Elena Roger en el Liceo, reprogramó la función de hoy a una segunda del próximo viernes 26. Por su parte, el musical Matilda, que acaba de superar los 100 mil espectadores en el Gran Rex con los protagónicos de Laurita Fernández y José María Listorti, debió suspender por la enorme cantidad de personas y gremios de la cual depende como superproducción y empresa de teatro.