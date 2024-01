Qué hizo Camila Homs luego de que Tini Stoessel negara ser la tercera en discordia en su relación con Rodrigo De Paul

Aunque esta historia ya parecía del pasado porque los protagonistas rehicieron sus vidas, en las últimas horas Tini Stoessel rompió el silencio y se refirió por primera vez a las versiones que la ubicaron como la tercera en discordia en el fin del matrimonio de Camila Homs y Rodrigo De Paul. El futbolista y su ex estuvieron juntos diez años en los que fueron padres de Francesca y Bautista. Poco después de la ruptura, el volante de la Selección Argentina comenzó su vínculo con La Triple T, lo que derivó en un sinfín de especulaciones.

Ante las declaraciones de la artista, muchos quisieron tener la exclusiva de Camila o por lo pronto, saber cómo se había tomado la noticia. Lo cierto es que la influencer se encuentra en Madrid, España ya que tal como lo había anunciado en la pista del Bailando 2023, primero se tomó unos días para irse con los menores y su novio José Sosa a Punta del Este, y luego partió a Europa para llevarle a los niños a su papá, que juega en el Atlético de Madrid y está en plena competencia.

Las imágenes de Camila Homs en Madrid antes de que Tini Stoessel rompiera el silencio (Instagram)

Durante estos días, la modelo utilizó sus redes sociales para mostrarse disfrutando por las calles madrileñas, haciendo shopping y viéndose con viejas amigas que le quedaron en España. Cabe destacar que la modelo y el futbolista no tienen relación ni se dirigen la palabra. Ella está hospedada en un hotel y no se ve con el deportista.

Lo que llamó la atención por parte de los usuarios de las redes sociales es que en las 48 horas siguientes a que Stoessel realizara las polémicas declaraciones, Homs optó por dejar de compartir contenido y no dar ningún indicio de sus días en el exterior. Es decir, contrario a lo que se esperaba, su respuesta a la situación fue esa: un rotundo silencio y no exponerse públicamente en medio de las declaraciones de la cantante.

Quiénes sí se expresaron públicamente para contar versión de los hechos fueron sus padres, Liliana Fontán y Horacio Homs. La madre de Camila, reaccionó con indignación a los comentarios de Tini y se mostró sorprendida por sus declaraciones. Las palabras de la artista generaron una gran repercusión, al punto que el cronista de LAM abordó a Fontán, quien se encontraba cerrando su local comercial.

La palabra de la madre de Cami Homs (Video: LAM)

En primera instancia, ella negó reconocer a Stoessel en el video presentado. “Esa no es Tini, perdoname”, afirmó la mujer, mientras continuaba en pleno proceso de cerrar la cortina de su establecimiento de vinos. “No me hagas calentar, que ya bastante mal... hoy tuve un día intenso, no me hagas calentar escuchando esa pelotudez”, continuó.

Finalmente volvió a escuchar un fragmento donde la cantante defiende su versión de los hechos: “Si ella dice que no se cargó a la familia, que viva tranquila pensando eso, decile”, expresó ante el cronista, aunque continuaba dudando de que la persona que se encontraba en el streaming sea Tini, ya que no la reconocía con su nuevo look.

La palabra de Horacio Homs tras las declaraciones de Tini Stoessel (Video: El Trece)

“Qué lindo, qué bueno que tenga ese pensamiento, decile”, insistió Fontán en un claro tono irónico. “Una copada... no digo nada chicos, no digo nada. Si no hablé hasta ahora, no voy a hablar, ya está”, cerró la conversación. Por su parte, el periodista Adrián Pallares confirmó este jueves en Socios del espectáculo, el ciclo que conduce por El trece, que logró comunicarse con el padre de la modelo y en una breve pero contundente respuesta, le contestó: “Solo tengo que decirte que a la familia Homs no se la carga ni ella, ni nadie, simplemente nos hizo un favor”, arremetió el hombre contra la cantante.