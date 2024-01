Maru Botana se despidió de Punta del Este con un emotivo recuerdo de sus días en familia: “Momentos que no quiero olvidar”

Maru Botana se despidió de Punta del Este (Video: Instagram)

Habitué de la zona de José Ignacio en Punta del Este desde hace muchos años, Maru Botana puso fin a su estadía en la costa uruguaya. La reconocida cocinera llegó a las playas en la previa al Año Nuevo junto a su familia y aprovechó cada segundo para disfrutar al máximo. Desde el relax en la arena y junto al mar hasta la más intensa actividad física y toda su pasión por la pastelería, se la vio disfrutar siempre rodeada de su familia y de sus afectos más cercanos.

Pero como dice la canción, todo tiene un final, todo termina. Y la cocinera lo expresó con un posteo en su cuenta de Instagram, escrito con las emociones mezcladas de la felicidad y la nostalgia. “¡Un verano más! De esos inolvidables, que quedarán grabados en mi corazón”, escribió como primera frase al texto que acompañó un collage de imágenes de sus días en el Este.

“Uno de mis lugares en el mundo, un lugar mágico donde agradezco cada día en el que estoy. Disfruto mucho, corro, ando en bici, voy a fiestas y cocino”, enumeró la rubia, mientras el collage de imágenes ratificaba cada uno de sus conceptos. También pasaron por esa película improvisada la playa, el mar “y una casa llena de amigos y familia”.

Maru Botana y su hija María Inés en Punta del Este (RS Fotos)

Claro que las despedidas siempre cuestan y para Maru no fue la excepción. Abandonar los lugares significa también tomar distancia de las personas y de los recuerdos. “Me cuesta dejar este lugar tan especial. Adoro este lugar maravilloso donde mi corazón se pone a pleno y mis energías se duplican”, reconoció, en medio de las loas al balneario que elige cada año, y que no quedaron allí. “Este lugar tan único, donde me siento de 20 y el día dura miles de horas. Siempre con ganas de volver, por un poquito más y más. Hasta el próximo año José Ignacio”, cerró.

El paso permanente y casi religioso de Maru Botana y su familia por Punta del Este quedó registrado en la lente de Teleshow. Este verano, se la vio caminando junto al mar con su hija María Inés, cada una con su look canchero y playero que marca tendencia. En años anteriores, acompañó a uno de sus hijos a practicar surf. Ella les inculcó a sus herederos la pasión por el deporte y la vida sana, ya que la cocinera suele correr, andar en bicicleta, nadar y realizar diferentes deportes acuáticos.

Desde hace más de dos décadas, Maru Botana y el ingeniero Bernardo Solá se casaron y formaron una familia numerosa. Ellos son padres de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, Inés y Facundo (que murió en 2008 cuando tenía seis meses de vida). La conductora y su esposo celebran su aniversario en este paradisíaco lugar donde se conocieron y se enamoraron. Por lo general, arriban en los últimos días de cada año para recibir las fiestas en su casa de playa Brava y permanecen alrededor de tres semanas, donde refuerzan el vínculo con sus amigos.

Hace un tiempo, en una nota con Teleshow, Maru contó la felicidad que le produce el entrenamiento diario y cómo la ayudó a superar el duelo por la muerte de su bebé. “Entrenar te da energía. Te da potencia. Empezás tu día de otra manera. Lo difícil se ve más suave. Lo triste se ve más alegre. Cuando fue lo de Facu yo iba a correr y si bien estaba muy triste, en ese momento aprovechaba para largar todo lo triste y no largarlo adelante de los chicos que eran rechiquitos. No estar todo el día llorando. Quería superar toda esa situación que me estaba pasando, que tenía el corazón partido en dos, correr era como estar en una camita elástica. Me ayudaba a no empezar mi día llorando. Y me daba otra energía. Y ahí me hizo un clic”, confesó.