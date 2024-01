El viaje de Evangelina Anderson con sus hijos a los parques de diversiones de Estados Unidos: “Vacaciones mágicas”

Evangelina Anderson, de vacaciones en Disney junto a sus hijos (Fotos: Instagram)

Evangelina Anderson se tomó unos días de descanso para cortar un poco con su rutina en Los 8 Escalones (El Trece) y eligió como plan unas vacaciones a los parques de diversiones temáticos de Orlando, Estados Unidos. Claro, no fue sola sino que llevó a sus tres hijos y en sus redes sociales compartió las primeras fotos del viaje.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 3,6 millones de seguidores, la modelo compartió en su feed un mini álbum de fotos al que tituló “Modo vacaciones mágicas”. En las imágenes se la puede ver a la mujer de Martín Demichelis acompañada por los tres hijos que tiene junto al director técnico de River Plate, Bastian, Lola y Emma.

En las historias de la misma red social agregó otras postales en las cuales la madre y sus tres hijos posan frente al clásico castillo de la Cenicienta, otra en la pequeña Emma luce un disfraz de Blancanieves y también una divertida pasada por uno de los carruseles que ofrece el reconocido parque temático de Disney. La ausencia del padre de la familia se debe a que se encuentra liderando la pretemporada del equipo de Núñez.

Evangelina Anderson junto a su hija Emma, disfrazada de Blancanieves y en Disney

Evangelina Anderson viajó a Disney con sus hijos mientras su marido Martín Demichelis lidera la pretemporada de River Plate

Evangelina y Emma, divertidas en un carrusuel

Otra postal de Evangelina junto a Emma

A fines de noviembre del año pasado, Evangelina habló de cómo estaba su vínculo con Wanda Nara con quien durante años mantuvo un intenso cruce mediático que se tradujo dardos y picantes comentarios en televisión. Sin embargo, parece que las mediáticas decidieron dejar sus diferencias atrás y sorprendieron a sus seguidores en las redes sociales al hacerse guiños cargados de buena onda en sus respectivos perfiles.

Todo comenzó gracias a un inesperado gesto que tuvo la esposa de Martin Demichelis, el director técnico de River Plate, cuando subió a su Instagram un video en el que se la ve modelando un vestido con una canción que llamó la atención de sus seguidores: nada menos que el nuevo tema de Nara, “Bad Bitch”. En tanto, la mujer de Mauro Icardi vio el mensaje y devolvió la gentileza al repostear el video en cuestión en sus historias de Instagram. Y como detalle extra, agregó unas palabras y un emoji de corazón cariñosos para con Evangelina: “Muy diosa”.

Ante este panorama, Anderson fue abordada por un móvil de Intrusos (América) y le preguntaron si es verdad que se había amigado con Wanda. “Compartiste el tema que hizo Wanda, ¿está todo bien entre ustedes? Después de todo lo que pasó...”, le apuntó el cronista Alejandro Guatti. “Sí, sí. ¡Me encanta el tema!”, contestó ella, divertida. “¿Limaron asperezas?”, insistió el notero. “Yo ya no sé cómo explicarlo. Siempre me preguntan lo mismo. Fue un problema de adolescentes… No hay reconciliación porque no hay pelea. Ella es mi vecina, vive arriba. Está todo bien. Fue un problema adolescente. Nuestros chicos se llevan bien, son muy amigos. Van al cole juntos...”, aclaró finalmente Evangelina.

“¿Eso terminó definir esta reconciliación, este acercamiento entre ustedes?”, volvió a preguntar Guatti. “Ella no está acá. Yo no me la crucé acá, no vive acá. Sí me la crucé a su mamá en los partidos de los chicos y en el ascensor. Pero está todo más que bien”, dijo. “Cuando venga ella pueden tener una charla”, propuso el cronista. “¡Pero por supuesto! Es el ejemplo que les estamos dando a nuestros hijos y por eso son amigos. Ellos se nutren con el ejemplo que les damos”, cerró.

Además ese gesto “digital” que cada una tuvo con la otra, Anderson y Nara también están unidas por la pasión de sus hijos Bastian Demichelis y Valentino López: ambos tienen 13 años y heredaron de sus padres la pasión y el talento por el fútbol. Así, están empezando a dar sus primeros pasos en el deporte y forman parte de las inferiores de River Plate.