Pampita Ardohain volverá a ausentarse del Bailando: quién es la exparticipante que ocupará su lugar

Pampita Ardohain se ausentará del reality conducido por Marcelo Tinelli

Carolina Pampita Ardohain se tomará unas vacaciones familiares y dejará su silla vacía en el jurado del Bailando, el popular reality que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de América. La producción del programa ya decidió qué famosa reemplazará a la modelo durante su ausencia.

Este miércoles, el periodista Ángel de Brito dio a conocer el nombre de la celebridad que será jurado. “Flor Vigna al jurado, en reemplazo de Pampita por ocho programas”, explicó en su cuenta de Instagram. La bailarina había estado como participante del ciclo hasta que decidió renunciar el pasado 14 de diciembre para priorizar su carrera de cantante y fue reemplazada por Noelia Marzol.

Flor Vigna es la nueva jurado del Bailando 2023

Por otra parte, en la última emisión del ciclo, Charlotte Caniggia regresó de sus polémicas vacaciones a México. “Acá te asesinaron todos”, le dijo Marcelo Tinelli a la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. “Yo no estoy enojada, hice un comunicado que en realidad lo escribió Roberto”, explicó la influencer. A los pocos segundos, vio a Coti Romero ubicada en el sector del streaming. “Ahí está Coti. Ay, la falsa”, gritó al aire. La respuesta de la ex Gran Hermano no se hizo esperar: “Falsa pero me quedo a trabajar. Igual mi problema no era con vos, era con la producción”.

Luego se entabló un ida y vuelta muy duro entre ambas. “Me invitaron al streaming pero no quiero gastar centavos con todos esos falsos ahí arriba. Creo que Coti como no tiene previa inventa algo con ese chico que se separó, Cris, y está muy mal porque hay una pareja de por medio. Sos una falsa e irrespetuosa”, señaló Caniggia.

Flor Vigna vuelve al Bailando 2023

“Para mí sos mala gente, no sos buena persona y ojalá que te vaya muy mal”, volvió a arremeter la hermana de Alex. “Lo que decís te va a volver a vos, Charlotte”, retrucó la expareja del Conejo. “No la banco a Coti, no la puedo ni ver”, admitió la influencer. Y agregó: “Vi que estaba llorando cuando me fui de vacaciones, aprendé a actuar, una boluda esta, posta”. “Y después la irrespetuosa soy yo”, disparó Coti.

Para calmar las aguas, Marcelo cambió de tema y le preguntó a la influencer cómo la había pasado en sus vacaciones en México junto a su novio. Entonces la joven le regaló una botella pequeña de tequila. Así fue como les convidó a todos, incluso a los jurados. Pero después volvió a hablar de los participantes del ciclo. “No sigo a nadie. ¿A Juli Castro? ¿Quién carajo es? ¿Y Brian Sarmiento? Otro boludo que se hace el amigo pero me votó. A todos los que me votaron les tengo una sorpresita. Al Tirri no porque es mi amigo. Lourdes, está todo bien con ella. Yeyo de Gregorio, un boludo. A los que me votaron les tengo una sorpresita”, afirmó.

En el momento de las nominaciones entre los participantes, Coti votó a Charlotte y volvieron a discutir. “Sos una boluda”, reiteró Charlotte. “Boba y boluda de mierda”, le gritó entre las miradas incómodas de sus compañeros. Luego, tomó el micrófono y afirmó: “Voy a votar a la falsa pelotuda de Coti. Es una boluda total, no la aguanto. Mi voto es para la boba esta, falsa”. Finalmente, la joven se retiró del estudio y decidió renunciar al programa.

Más tarde, Marcelo contó que le había llegado un mensaje de Charlotte. “Muchísimas gracias por todo, me puse muy mal, pido disculpas a Marcelo y al Chato, me pasé. Este año la pasé increíble, me encantaría seguir, pero pido disculpas”, leyó al aire. Finalmente, una vez que el escribano le acercó el sobre con los nombres de las dos parejas eliminadas, Tinelli anunció: “Quien tendría que haber ganado tendría que haber sido Charlotte, pero queda eliminada con el 43 por ciento de los votos. Luego, por decisión de la gente, continúan en el certamen... ¡Coki Ramírez! y queda afuera Juli Castro”.