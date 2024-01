La angustia de Lourdes Sánchez por lesionarse en vivo: “Me desgarré el abdomen”

La preocupación y la angustia de Lourdes Sánchez por lesionarse en vivo: “Pensé que te abandonaba” (Video: América)

Este lunes se vivió una nueva gala en la pista del Bailando 2023 (América), el ciclo que conduce Marcelo Tinelli y que ya se encuentra en la recta final de la competencia surfeando sus últimas dos semanas al aire. En ese sentido, una de las figuras que se presentó en la pista y que fue protagonista de la noche fue Lourdes Sánchez, quien sufrió un accidente mientras interpretaba la coreografía de cuarteto junto a su bailarín Nico Villalba y se lesionó en vivo.

Te puede interesar: Noche de eliminación en Bailando 2023: se definió quién se fue del certamen entre las parejas de Coki Ramírez y Lali González

“Lo sentí en el primer truco. Creo que me desgarré, lo siento mucho. Le dije a Nico (Villalba), pensé que te abandonaba. Y ahora que me estoy enfriando me duele más”, comenzó diciendo la bailarina quien reconoció que le dolió tanto que no pudo evitar las lágrimas.

Al escuchar su relato Moria Casán, que es una de las integrantes del jurado, la interrumpió y le preguntó: “¿Fue en el primer truco, no? Me di cuenta que algo había pasado en esa bajada”, comentó la diva preocupada por la concursante. “Siento que me desgarré, me duele mucho, lo sentí así cuando estaba bailando”, insistió Lourdes conmovida y agregó que cree que su lesión fue en la zona del psoas. “Espero poder seguir, no llegué hasta esta instancia al divino botón, voy a darlo todo como siempre”, reconoció emocionada.

Te puede interesar: Traumatólogo desmiente a Milett Figueroa por lesión cervical: “No veo impedimento de que haga actividad física”

En tanto, Aníbal Pachano, otro de los jurados del ciclo, se solidarizó con la participante y la elogió por la presentación que dio. “Maravillosa la coreografía, maravillosa la puesta en escena. Fue sincronizada. Olvidate de todo, Lourdes. Sos una grosa. Yo te respeto de hace muchos años y laburás mucho. Te merecés todo lo que tenés, te lo ganaste solita”, concluyó.

A raíz del episodio Teleshow se comunicó con la participante quien dio detalles de su salud y cuáles fueron los pasos a seguir una vez que finalizó el vivo. “Me desgarré el abdomen. Anoche me hice una ecografía y ahora estoy en lo de Furman por hacerme láser y plasma“, aseguró Lourdes esde el consultorio médico del especialista. Ante su respuesta, este medio le preguntó por su continuidad en el certamen a lo que ella comentó: “Veremos cómo termino hoy“.

Así fue la coreografía de Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba donde ella se desgarró (Video: América)

A pesar del mal momento que le tocó vivir luego de romperla en la pista, durante la previa la bailarina se mostró divertida e incluso reveló que tuvo unos días malos con su pareja, el Chato Prada. “Estamos medio medio con mi marido. Un poco de culpa tenés vos (le comentó mirándolo a Marcelo Tinelli). El problema es porque viajó a Punta del Este con vos a grabar tu serie. Yo quedé al cuidado de la casa. El problema es que casi le quemo la pileta”, comenzó diciendo Lourdes.

Te puede interesar: Milett Figueroa recibe el apoyo de sus fanáticos al ser eliminada del ‘Bailando 2023′: “Eres una mujer luchadora”

Por su parte, la mujer del productor de Marcelo explicó: “Es una pileta climatizada. Es muy chiquitita, pero es climatizada. Le cerré una llave que no era y casi se quemó. La culpa es tuya porque si él hubiese estado acá... No soy muy gauchita con las cosas de la casa”. En tanto, Tinelli al escucharla se preguntó: “¿Pero qué culpa tengo yo en todo esto?”, sostuvo sorprendido.

“La pileta era la primera vez que tenía que manejar ese sistema complejo. La ligué yo. Encima le pedí unos chicles del freeshop y no me los trajo. Me dijo ‘salen como 17 dólares, ¿cómo te los voy a traer?’”, aseguró la influencer mientras todos en el estudio se reían por la insólita anécdota.

Lejos de dejar el tema ahí, la concursante explicó cuál fue la reacción de su marido desde Uruguay: “Se re enojó. Estamos ahí, medio medio. Se me fue quemando todo. Se me quemó la luz del auto porque estaba usando su auto. También se me quemó el portón eléctrico. Se me quemó todo”, insistió Lourdes.

Por último, Sánchez afirmó que a pesar de las peleas o los problemas del día a día, apuesta a la reconciliación con el Chato: “Yo le digo que lo importante es que estamos juntos porque estas son cosas que pueden pasar, son pavadas. Todo se puede arreglar”, concluyó la bailarina antes de bailar el cuarteto que había preparado para esa noche.