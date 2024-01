El tenso cara a cara de Isabel con los especialistas en El Debate de Gran Hermano: “Yo soy la Queen”

Isabel en el debate de Gran Hermano (Telefe)

Jugadora polémica dentro de la casa de Gran Hermano, fuera de ella Isabel De Negri empieza a dejar su impronta. Luego de ser eliminada por el voto del público, la mujer debió enfrentar al panel de El debate, donde fue interrogada, y cuestionada, por algunas de sus actitudes dentro de la casa.

En el cara a cara con los expertos, la participante se mostró muy segura de lo que decía: “Yo pedí irme. La gente supo que si me quería ir, me tenía que votar”, señaló, lo que provocó la primera risa general del panel que no podía creer lo que estaba escuchando. Además, la mujer se mostró segura de que volverá a la casa en un posible repechaje.

Respecto de su paso por la competencia, se mostró arrepentida: “Pido disculpas a la gente. Pido disculpas por todo lo que pude haber dicho frente a las cámaras. Hay cosas que no me gustaron de mí. Cuando solté los globos de 2023, lo que pedí fue ser la mejor persona”. Y en este sentido, reconoció: “Me enganché con el papel de ‘soy la queen’, la dueña de la casa, la que te dice las cosas por atrás. Y sí, me comió el personaje”.

Además, destacó el momento específico en el que perdió la compostura en el reality: “Me desestabilicé cuando Catalina me dijo que tengo dos hijos enfermos; ahí le dije que con mis hijos no se metan. Fue una bajeza enorme, lo único que me hizo llorar”, declaró.

Isabel eliminada de Gran Hermano (Telefe)

A su turno, la panelista Laura Ubfal la criticó fuertemente: “Se fue porque demostró que es mala gente y lo digo en nombre de mucha gente que mira el juego y vimos cosas horribles: le tiró agua caliente a Cata en la cama y habló pestes de todos. Sos una villana y también sos muy machista. Eso es horrible”, sentenció la periodista. La exparticipante Julieta Poggio también estalló: “Llegaste a insinuar y a decirle a Sabrina que tenía que seguir mi juego, que era seducir a los hombres, que había que mostrar el cuerpo, desabrocharse el corpiño. ¿A vos te parece que una mujer tiene que hacer eso?”, le preguntó.

Isabel escuchó uno a uno los comentarios e intentó defenderse de las acusaciones: “No recuerdo haberle dicho eso. Sí, recuerdo haberle dicho que la gente linda paga el derecho de piso. Más que nada a ella, que llegó un día después a la casa y ganó la prueba del líder”. Vale recordar que Sabrina ingresó junto a Bautista 24 horas después que el grueso de los participantes.

Enfocada en que todo es un juego, también fue consultada respecto de su estrategia al entrar a la competencia, a lo que la mujer reconoció que “todo el tiempo jugué”, dejando en claro que nunca se olvidó de que había cámaras las 24 horas, y que todo lo que hacía, era para que el afuera lo vea. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de volver al reality y hacerles la vida imposible a Furia y a Catalina: “Yo soy la Queen y voy a volver. Jugué mal. Voy a cambiar la estrategia, pero no la voy a contar”, acotó sobre la revancha que le podría dar el juego en el repechaje.

Además, se tomó un minuto para compartir detalles sobre la estrecha relación que mantuvo con Lisandro. “Somos buenos amigos, sin atracción sexual. Nos apoyamos mutuamente en momentos difíciles”, afirmó la rubia ante la atenta mirada de los panelistas. Al final del programa, el conductor Santiago Del Moro le preguntó a quién otorgaría sus dos votos, ya que todos los eliminados tienen la oportunidad de votar por última vez. Y sin vacilar, y sin sorpresas, eligió a Catalina.