La llamativa profecía de las redes sociales que indica cada semana quién abandonará la casa de Gran Hermano

Williams López, el nuevo eliminado de Gran Hermano (Video: Telefe)

La primera noche de 2024, la casa de Gran Hermano despidió a uno de sus participantes. El tercero de esta nueva edición. En una placa que involucraba a siete participantes, debió abandonar el reality Williams López, el joven de 20 años conocido como el Paisa. “Siempre ando con boina, bombacha y camisa. Soy nacido en Corrientes. Actualmente vivo en Santa Luisa, un pueblito cerca de Olavarría, chiquito y agradable, de 20 habitantes. Quiero entrar porque quiero un futuro mejor para mí, me gustaría estudiar veterinaria. No daba el bolsillo y bueno, tocó salir a trabajar”, había explicado en su presentación, sin embargo ese perfil no alcanzó para ganarse el corazón de la gente.

Según comunicó Santiago del Moro, conductor del ciclo, obtuvo el 41,3 por ciento de los votos contra 37,3 que obtuvo Furia y 21.4 que cosechó Lisandro. Durante el programa, el joven pidió asistencia médica, pocos minutos después del comienzo del vivo y debió asistir al confesionario. “Ahora mejor Santi, en el momento ése la pasé mal, me faltaba el aire, me dolía el pecho. Los doctores me dijeron que son ansiedad y nervios”, contó el Paisa una vez superado el trance.

Una vez afuera de la casa, las reacciones del resto de los participantes fueron de lo más variadas. Abrazos, tristezas y mucha incertidumbre. Actualmente, la casa se encuentra dividida en dos grupos. Por un lado, los que acompañan a Martín Ku, quien fue líder durante las últimas dos semanas, y los que se agrupan detrás de la figura de Furia. A lo largo de los días, el enfrentamiento entre estos dos equipos marcó el termómetro de la casa. Y si bien todos los cañones apuntan contra la entrenadora, cada semana ella gana en las placas y se hace más fuerte.

Furia, la nueva salvada de Gran Hermano (Foto: Gran Hermano)

Recordemos que tanto Furia como el Paisa habían llegado a la placa por una sanción de Gran Hermano, luego de que hayan protagonizado un suceso violento. Por eso, las reflexiones tras los resultados finales del lunes rondaban sobre ese tema. “La violencia... El chabón parecía que se le iba al humo. Si no lo paraban, la fajaban”, comentó Carla apenas salió de la casa el muchacho de la boina. “¿Entonces qué? ¿Se castiga la violencia de un lado, pero del otro no? El mundo es una mierda”, apuntó Lisandro, muy enojado con la definición.

Las redes también hicieron su análisis de la situación, pero con una teoría un poco más descabellada. “Se cumplió la profecía: Williams fue eliminado y continúa el patrón del primer día en el sillón ¿Se le viene la noche a Alan o se rompe la racha?”, escribió el periodista Fede Bongiorno en su cuenta de X (antes conocido como Twitter) al conocerse el resultado de la votación, junto a una fotografía de varios participantes sentados en el sillón ubicado en el comedor de la casa.

La profecía de las redes sociales en relación a los participantes de Gran Hermano (captura X)

En la imagen tomada durante la primera semana, se pueden ver en orden a los participantes que cada gala fueron saliendo eliminados. El primero en irse fue Hernán, el cordobés; luego le siguió Axel y ahora WIlliams. Siguiendo la secuencia (y la teoría), el próximo en abandonar la casa debería ser Alan y luego sería el turno de Martín. Pronto la publicación se llenó de comentarios irónicos y graciosos: “No sé qué es peor, si Destino Final o el sillón de Gran Hermano”.