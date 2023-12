Los famosos despiden el año: asado, playa y buenos deseos

Famosos Despiden El Año - Wanda Nara

Como cada fin de año, la nostalgia, la sensibilidad y el amor invaden los corazones de todos. El caso de los famosos es el mismo. Rodeados de amigos, familia, con asado y playa de por medio, las figuras despiden el año. Desde Shakira hasta la China Suárez, pasando por Marcelo Tinelli y Ricky Martin, las celebridades compartieron en sus redes sociales un resumen de su 2023, los valores que se llevan y cómo viven las últimas horas del día a la espera del 2024.

Una de las primeras en manifestarse fue Cris Morena, quien publicó en su Instagram un reel que contiene momentos destacados de su año. Al mismo tiempo, la actriz acompañó el video junto a una breve carta que manifestaba sus sentimientos y buenos deseos para el 2024: “Para mí y para todos deseo nuestro manifiesto de OM para este 2024. Que tus ojos brillen, tus oídos suenen, tu mente cree, tu instinto perciba, tu pasión explote, el cuerpo baile, el olfato perfume, la boca bese, el alma ría y el tacto sienta. Y que vibres, conectes, sueñes, te electrices, ilumines, que seas luz, faro, aventura, camino, principio, final. Que seas planetario, cósmico, único, irrepetible y maravilloso. Que seas artista de tu vida. Vos podes todo porque sos mágico, libre y vibras amando con tu corazón rojo”.

Famosos despiden el año - China Suárez

Otra figura que utilizó una modalidad similar fue la China Suárez. La modelo utilizó sus redes para mostrar y agradecer por un año lleno de alegría, amigos, amor y trabajo. A través de sus stories, la mediática compartió un recap de su 2023. En el mismo pueden verse distintos momentos, como cuando firmó con Warner Music, iniciando su carrera como cantante. Así aparecieron sus shows, bailes, actuaciones y hasta días de relax en la playa.

Desde la costa, con la mente puesta en sus primeros días como padre y en su obra en Mar del Plata, José María Muscari mostró los momentos claves de su año. Pero lejos de lo laboral, el artista se centró en los recuerdos de vida. “El reeel del amor, tres momentos hermosos de este año que se va y que me deja una hermosura de la vida: un hijo. El primero cuando Cuky se enteró que LUCIO se sumaba a la familia. El segundo cuando la Navidad le trajo la bici a LUCIO. El tercero cuando LUCIO conoció el mar. Les deseo a todos un hermoso fin de año. Con emociones intensas y verdaderas”, expresó emocionado en su Instagram.

Famosos Despiden El Año - Luisana Lopilato

Una famosa que tuvo un gran año laboral fue Nati Jota. La influencer se animó a dar el salto, dejó su éxito en Luzu y apostó por el proyecto de Migue Granados en una nueva plataforma de streaming: Olga. Con este panorama, la joven mostró un carrusel con diferentes momentos de su 2023, el primero de ellos en el estudio de su trabajo. Además, acompañó las imágenes con una carta virtual: “Un año completamente signado por Olga, por eso lo pongo de portada. Por la toma de una decisión muy difícil, por dejar un lugar de total comodidad y afectos hasta con premio en mano para un total destino incierto, por seguir una pulsión que no era del todo explicable”.

Luego, la comunicadora se centró en las cuestiones personales y recordó a sus familiares: “Un año en el que me dejó mi abuelo, al cual todavía no pude terminar de escribirle algo porque me desarmo en llanto. Un año en el que también nos dejó Pampa. No soy una persona que tenga un vínculo fácil con la muerte, así que sobrevivir y poder ser feliz después de pérdidas así siempre es un mimo. La vida sigue no es solo un dicho. Es un facto. Sigue. Y uno sonríe igual”.

Famosos Despiden El Año - Cris Morena

Ya fuera de Argentina, la familia Tinelli vivió un momento especial antes de fin de año. Reunidos en la mesa, Marcelo, sus hijos y su primo, El Tirri, disfrutaron de un último asado. La figura de la televisión argentina compartió en redes sociales el antes y el después, con la mesa lista y luego con todos reunidos.

La imagen fue compartida por Candelaria, su hija, quien además aprovechó la situación para expresar unas palabras de reflexión. “Feliz 2024 para todos, el amor es lo único que importa. Sea amor propio, sea amor por la naturaleza, por el arte, por tu familia, por tu mascota, por tu pareja. Es lo único que nos salva de toda la toxicidad que hay en el mundo. Los amo, amen mucho siempre, que nunca está de más. Y recuerden, lo esencial es invisible a los ojos”, escribió la modelo con postales de la casa familiar en Punta del Este.

Famosos Despiden El Año - Shakira

A miles de kilómetros, Luisana Lopilato hizo lo propio y también compartió un resumen de su año. “Desde las pasarelas hasta el teatro, cada experiencia ha sido un enorme regalo. Agradezco a mi increíble familia y a todos ustedes por acompañarme. ¡2023, gracias por las lecciones y las risas!”, escribió la actriz para acompañar el reel publicado, en el que reflejaba momentos de trabajo, risas, amigos y amor.

A una distancia similar, Wanda Nara también disfrutó de un momento en familia en las playas de Dubai. Rodeada por sus hijos y su esposo, Mauro Icardi, la empresaria tuvo un momento de relax antes de la llegada del 2024. A través de su TikTok, la ganadora del bailando italiano mostró un momento íntimo con su pareja y la diversión de sus pequeñas.

Famosos Despiden El Año - Ricky Martin

En ese mismo plano internacional, otras figuras que se mostraron agradecidas fueron Shakira y Ricky Martin. La colombiana publicó en su cuenta de Instagram un resumen con sus bailes, shows y hits musicales. Por su parte, el nacido en Puerto Rico recopiló imágenes de sus recitales y escribió una frase junto al material: “2023 un año inolvidable. Que el 2024 esté lleno de bendiciones para todos y todas. Mucha salud y muchas carcajadas”.