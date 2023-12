Discusiones a los gritos, mensajes de amor confusos y vidrios rotos volando por el aire: los momentos virales de la televisión en 2023

La abrupta salida de Estefi Berardi de LAM: "No vuelve nunca más"

Se va el 2023 y la televisión sigue existiendo. Más allá de las teorías apocalípticas, y en permanente interacción con el crecimiento del streaming y otras vías de comunicación, la pantalla chica mantiene un público cautivo, que la consume y la retroalimenta en las redes sociales. Y en un año marcado por la contienda electoral, hubo tiempo para la risa, el desconcierto y la sorpresa. En este repaso en orden cronológico, los virales -o los bloopers- más destacados del año que transita sus últimas horas

Estefi Berardi, el lavarropasgate y la renuncia en vivo

Un momento de tensión se vivió al aire de LAM, que desencadenó en la salida intempestiva de Estefi Berardi. Todo comenzó cuando en el ciclo de América comenzaron a tratar el tema de las querellas que iniciará la panelista a Yanina Latorre y a la exnovia de Fede Bal, Sofía Aldrey, luego del escándalo de los chats del actor con distintas mujeres que se conocieron en febrero.

Un rato antes, Estefi había dicho que ella no podía dar ninguna información al respecto, por pedido expreso de su abogado, Martín Leguizamón. “Pero ustedes hagan el tema, yo salgo y aprovecho a merendar y a tomar unos mates”, dijo y aclaró: “Es que no me puedo defender”.

Acto seguido, la producción pasó al aire un compilado de los hechos conocidos como el lavarropasgate, cuando Aldrey descubrió las infidelidades gracias a la información registrada en el electrodoméstico. También pasaron un tuit del conductor Ángel de Brito en el que afirmaba que Sofía desconocía los chats que aparecieron en los medios. En ese momento, Estefi se levantó de su lugar y se fue con el termo y el mate en la mano al baño. “Se va a descomponer”, dijo el conductor con ironía.

La particular dedicatoria de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro 2023

El llamativo furcio de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: "Argentina me dio un amor"

El 9 de julio Benjamín Vicuña asistió a la entrega de los premios Martín Fierro acompañado por su hijo mayor, Bautista. Y los tres protagonizaron un divertido momento en la Alfombra Roja al encontrarse con Carolina Pampita Ardohain, quien se reencontraba con el adolescente luego de haber viajado a Tailandia invitada especialmente por una marca de joyas.

Ya durante la premiación, el actor chileno ganó el Martín Fierro como mejor actor protagónico de ficción ´por su trabajo en El primero de nosotros, y al recibir el galardón, le dedicó un especial reconocimiento a la Argentina: “Muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos”, comenzó a enumerar. “Me dio un amor...”, continuó Benjamín Vicuña y se quedó callado. Como si hubiera cometido un error.

De inmediato, e intentando tomarlo con humor, hizo un especie de mea culpa al girar su cabeza en el aire y, esbozando una risa, siguió: “Me dio tantas cosas...”. En ese instante, las cámaras mostraron al resto del salón riendo y entendiendo lo que había sucedido. Es que el actor hizo mención a un solo amor, cuando tuvo dos hijos en su relación con la China Suárez y se relacionó con otras mujeres argentinas.

Sin ponerle nombre propio a ningún “amor” en particular, Benjamín siguió su discurso: “Quiero compartir con mis compañeros de terna que nos ayudaron con esta historia”. En tanto, mientras Vicuña hablaba para todo el salón del Hotel Hilton de Puerto Madero en el que se llevó a cabo la entrega de premios, la transmisión enfocó a Pampita, que sonreía mientras escuchaba al padre de sus hijos.

Un periodista compró droga en vivo

Un notero de Desayuno Americano compró droga en vivo

Luego de que los vecinos del barrio de Once denunciaran a una casa por supuesta venta de droga, a la que llamaron “el bunker del horror”, el cronista Fabián Rubino de Desayuno Americano se dirigió al lugar en el que había recibido amenazas de los ocupantes en una cobertura anterior, para comprobar si efectivamente se cometían ilícitos.

“Voy a ver si se puede comprar”, planteó Rubino y caminó el oscuro pasillo, micrófono en mano mientras la cámara lo tomaba a distancia prudente. “¿Se puede comprar?” preguntó tres veces, hasta que recibió la respuesta afirmativa. De fondo se escuchaba la negociación entre el cronista y el vendedor, que ofrecía una dosis a $1500. “Dale que hace frío, hermanito”, le dijo a la persona que del otro lado le suministraba los estupefacientes. En cuestión de segundos, Rubino regresó a la calle con la droga en la mano y restableció el contacto con el piso.

“Me mató el chiquito que salió, un menor de edad. Corremos riesgo todos, el corazón me palpita, no para de latir. Pusimos en riesgo nuestras vidas”, señaló Rubino, con la respiración agitada por los nervios. Cuando el móvil policial arribó al lugar, se realizaron las pericias correspondientes a la sustancia, cuyo resultado arrojó positivo, determinando que efectivamente se había cometido un delito.

Tinayre, Chiche, Schultz y un fuerte cruce en la mesa de Polémica en el bar

Duro cruce de Gabriel Schultz en Polémica en el Bar

Desde hace un tiempo que Susana Giménez y Moria Casán tienen posturas completamente opuestas en su visión ideológica de la política del país. Durante la pandemia por Covid-19, la diva de los teléfonos se radicó en su casa de Uruguay, más precisamente en su mansión La Mary en Punta del Este, para pasar allí la cuarentena obligatoria y deslizó varias críticas al manejo del virus en la Argentina. En tanto, la One siempre se mostró como una fuerte defensora del entonces gobierno oficialista.

Mientras se debatía ese tema en la mesa de Polémica en el bar, Gabriel Schultz sentó su posición: “Siempre se van afuera y empiezan a bardear a la Argentina. Eso no está bien”. El primero en contestarle fue Marcelo Polino, quien se adelantó al resto de sus compañeros: “Ella está bardeando a un Gobierno, no a la Argentina, que es muy diferente. Susana ama a los argentinos, ama a su país, detesta a este Gobierno. Es una posición, que es muy diferente a odiar a un país”, analizó.

La conductora Marcela Tinayre también expresó su opinión defendiendo a la rubia: “Tiene millones y los puede gastar donde se le dé la gana porque ha laburado toda la vida”, y provocó la reacción de Shultz: “¿O sea que si no gobierna el que quiero yo, el país es una mierda? Es muy democrático eso”. A lo que la moderadora de la mesa, en un tono firme, ino se quedó callada “Decime, Gaby, ¿cuál es tu posición? No te entiendo un carajo lo que querés decir”.

“Mi posición es que la Argentina es el mejor país del mundo, y la defiendo a muerte. Y no desde Punta del Este, ¿la Che Guevara desde Punta del Este? Vamos... vení a laburar acá”, enfatizó Schultz, pero Marcela Tinayre no se quedó allí: “A mí me parece tan antiguo lo que estás diciendo, ¿bardear desde afuera? Nadie bardea”. Mientras Chiche Gelblung, también integrante de la mesa y uno de los históricos de Polémica en el bar, quien desde un comienzo intentaba sentar postura en medio del caldeado debate, levantó el tono de voz y disparó: “Vos representás lo peor de este país”. Pero Schultz, no se sintió amedrentado ante ello, y sin dudarlo, también se tomó un segundo para contestarle: “Ah, ¿y vos sos lo mejor? Dale, a ver...”.

Diego Ramos no midió su fuerza al romper una torta

El Blooper De Diego Ramos En Tv

Durante la emisión de Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri todavía en Ciudad Magazine, la pastelera Samanta Casais realizó una torta piñata y mostró el paso a paso durante el programa. En el bloque final llegaría el momento de develar el producto terminado y la correspondiente ruptura de la torta para descubrir su interior.

Para ese momento clave se eligió a Diego Ramos, quien estaba como invitado, quien recibió un martillo de madera y recibió la orden de Carmen, para que lo hiciera “con toda la bronca”. El actor bajó el martillo con más fuerza de lo que cualquiera en el estudio hubiera imaginado. Y al golpear la torta de costado, rompió el plato sobre el que se encontraba presentada, provocando que todos tuvieran que alejarse en un instante para ponerse a reparo por los vidrios que saltaron.

“¡Sentí que me saltó un vidrio!”, gritó alarmada Estefi Berardi, en tanto que Pampito Perello comenzó a reír y a señalarle a Ramos lo que había realizado: “Le diste con mucho hombro”, consideró. Por su parte, Samanta sólo atinó a gritar “¡Mi plato!”, horrorizada y sufriendo la pérdida. La primera reacción de Diego fue mirar a cámara y asegurar que podía fallar, y mientras se dirigía a la pastelera, le aclaró: “Decí que tenés muchos y no pasa nada...”.

Alejandro Fantino y Tronco: gritos y abandono de estudio

Fuerte cruce al aire de Fantino con su panelista "Tronco"

Todo sucedió durante un debate sobre las elecciones de octubre ocurrido en Universo Fantino, por el canal de streaming Neura. Sergio Tronco Figliuolo analizó la situación del país y las estrategias que estaban siguiendo las agrupaciones políticas. “Acá cometen todos errores, los periodistas y los políticos. Yo creo que debemos ser 10 millones de argentinos de bien que pensamos todos lo mismo... Hay que salir a la calle”, disparó, y opinó enfáticamente respecto a los candidatos. Entonces, Fantino intentó calmarlo pero el panelista lo acusó de “estar en Narnia”, diciéndole que no estaba al tanto de la difícil situación económica que vive parte de los argentinos.

“Me ponés en un lugar que sabes que no estoy ahí. ¡Pará! Yo te sigo, pero no me tires eso porque vos sabés que soy un tipo que vive conectado con la realidad”, le explicó Fantino. Pero Tronco redobló la apuesta: “No, no vivís conectado con la realidad. Disculpame, pero mi realidad no la vivís”. Luego, el panelista se enfureció aun más cuando describió el esfuerzo que hace todos los días. “No sabés lo que es los nenes, mi hermana, yo rompiéndome el orto con una empresa que la mantengo porque trabajo 28 horas por día...”, detalló.

El exarquero Oscar Passet quiso calmar la tensión que se vivía en el estudio, pero Tronco se quitó los auriculares, se levantó de la silla y comenzó a guardar sus cosas que estaban sobre el escritorio, mientras sus compañeros lo miraban asombrados. ¡Se enojó en serio! Pará un poco. No te pongas así”. Cuando el panelista se retiró del lugar, Alejandro titubeó unos instantes pero enseguida fue a buscarlo. A los pocos minutos, Tronco regresó al estudio. Ya más calmado, explicó: “Cuando me caliento, me caliento. Hay cosas que a mí me sacan y no las puedo soportar”.

Ricardo Canaletti probó el licuado de carne

La reacción de Canaletti al probar licuado de carne

En el marco de Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri ya en El Trece, la modelo Ingrid Grudke compartió su singular receta de licuado. Allí, la actual fisicoculturista fusiona carne y miel, ingredientes que a primera vista podrían parecer inusuales para tal combinación. La peculiar bebida fue sometida a la prueba de sabor por el periodista Ricardo Canaletti, quien no se preocupó por disimular las reacciones de asombro y desagrado al momento de oler y probar el mencionado licuado proteico.

Pese a mostrarse reacio en un primer momento, el especialista en policiales finalmente cedió ante el pedido de sus compañeros. Antes, recibió la aclaración de la modelo: “Esto no lo probé yo, si no se pone más agua y más miel”, explicó Grudke, advirtiendo que lo había realizado el cocinero del ciclo.

Al tomar la copa, Canaletti quiso saber algo más de lo que estaba por ingerir: “Pará, tiene carne, obvio, ¿tiene miel?”, se mostró desconcertado, a lo que ella le respondió de manera afirmativa. A pesar de las evidentes muestras de sorpresa, el periodista no dudó en tomarlo, para luego emitir un comentario cargado de ironía. “¡Riquísima! Es dulce, abran la mente, pero toda, eh, toda”.

La abuela tacleada en Los 8 escalones

Los 8 Escalones: una participante ganó, su nieto la tacleó en vivo y debió ser atendida: “Cómo me vas a tirar así”

Un insólito episodio se vivió al aire de Los 8 escalones, que terminó con la intervención del personal médico apostado en el estudio. Todo ocurrió luego de que Alicia se consagrara como la triunfadora de la noche al responder una pregunta formulada por la periodista María O’Donnell. Y cuando dijeron su nombre, su nieto irrumpió en el piso e invadido por la emoción, se le arrojó con una especie de tackle y la tiró al piso.

“Ay qué miedo”, exclamó Evangelina Anderson una de las jurados del programa del Trece. En tanto, Carmen Barbieri se tapó la cara sorprendida por lo que estaba pasando. “¿Estás bien?”, le preguntó Guido a Alicia quien asintió con la cabeza. De todas maneras el conductor llamó al médico del estudio y se acercaron para ayudar a la participante.

Mientras el conductor y el nieto la ayudaban a la participante a levantarse, el profesional de salud verificó que Alicia no tenga ningún golpe riesgoso. “Estoy bien, fue la pierna”, expresó y le dijo a su nieto: “Pero sos un tarado, cómo me vas a tirar así”. En tanto el joven contestó: “Fue la emoción, me emocioné demasiado”. Desde entonces, abuela y nieto experimentaron una inusitada popularidad y guardan este momento televisivo para el anecdotario familiar.