Charlotte Caniggia enfrentó al jurado del Bailando 2023: “Pampita faltó reiteradas veces y nadie la echó”

El jurado del Bailando sobre las ausencias (América)

Un fin de año muy movido se está viviendo en el Bailando 2023 tras confirmarse que el ciclo continuaría durante el verano, momento en que algunos de los participantes, además de los integrantes del jurado, habían ya tomado compromisos previamente. Esto derivó en un debate respecto de qué hacer en el caso de ausencias, tanto por compromisos laborales como familiares, y una escalada tal que debió intervenir Marcelo Tinelli.

Así las cosas, uno de los detonantes de este presente fue el pedido de Charlotte Caniggia, de gran desempeño en la pista, quien en un primer momento había solicitado estar ausente durante una semana para poder pasar más tiempo con su novio en México, en tanto que luego reveló que finalmente serían 15 días los que se tomaría. En una primera instancia se había resuelto que su lugar lo ocupe de forma momentánea Melody Luz, reconocida bailarina y precisamente su cuñada, mujer de Alex Caniggia, con quien tienen una hija. Sin embargo, las derivaciones del caso dejan en pausa esta situación.

Cuando la mediática confirmó que se tomaría los días de vacaciones porque su intención es estar fuera del certamen en Navidad y en Año Nuevo, el conductor le había aceptado el pedido con una única condición: “Un baile le podemos dar siempre y cuando esté acá Melody Luz tu cuñada, que es bailarina”, precisó. Charlotte de inmediato respondió: “Si, te la consigo. Después vuelvo... No la van a eliminar, ella baila bien y le voy a meter que haga previa, que hable boludeces como yo”, respondió con el humor de siempre.

En las últimas horas, se produjo un tenso momento que viene a colación de este caso, y es el pedido de Yeyo de Gregorio de tomarse una semana de vacaciones para poder descansar con su novia. Ángel de Brito, tras elogiar a la pareja que compone con Martu Morales por el baile, les puso un cero como puntaje por la próxima ausencia, lo que derivó en un importante intercambio de opiniones respecto de cómo el puntaje asignado no se corresponde a lo realizado.

“No me parecen las vacaciones a esta altura, porque tienen que ganar y estar presentes en todos los ritmos, y bailar para ganar. Yo mandaría al teléfono a quienes no vengan a bailar y que decida el público”, señaló el conductor de LAM. Por su parte, Pampita aclaró: “Hay casos donde me da pena el otro participante, como el caso de Martu, que no tiene la culpa”.

El descargo de Charlotte Caniggia tras la palabra del jurado en el Bailando 2023 (IG chcaniggia_n)

“Cuando uno toma un compromiso es de principio a fin, sea quien sea y en un momento en que se habla de la falta de trabajo, este es un momento de poner las pilas y ponerse a trabajar en serio”, reveló Aníbal Pachano. Por su parte, Moria Casán afirmó: “Charlotte es una gran participante, yo le he puesto buenas notas casi siempre, me parece que hace una previa fantástica. El otro día cuando me enteré que se iba, medio en broma, medio enserio, dije que la echen”.

En ese momento Tinelli aclaró: “Nosotros pensamos que iba a ser una semana, después salieron estos 15 días que nos sorprendió a todos”. Así, Moria continuó: “Cuando dijo 15 días, échenla, ni Melody ni nada, para mí échenla. Es una gran participante, pero es ya reírte de nosotros. porque una cosa es que seas graciosa, divina, divertida y después te vas 15 días en vez de una semana, con el novio que no se ríe ni tampoco dice nada”.

Lejos de quedarse callada, en medio del descanso pedido, la propia Charlotte se refirió al tema a través de un comunicado en sus redes sociales: “Señores del jurado y producción general: ninguno de los participantes del certamen sabe el cronograma de trabajo o vacaciones de los integrantes del jurado. Entonces no pretendan saber nuestro cronograma”, escribió en sus historias de Instagram.

Tras ello, disparó munición pesada contra todos: “Nadie habló de falta de trabajo, señor Aníbal Pachano. Hágase cargo de sus dichos... Si tomarse un descanso es motivo de echarnos, tendrían que empezar por los integrantes del jurado. Como dijo Moria, la señora Pampita faltó reiteradas veces y nadie la echó”. Así, cerró su declaración con un llamado de atención: “Las condiciones de trabajo deberían ser las mismas tanto para participante como para el jurado”. Antes de que se cumpla las 24 horas estimuladas para que se caiga la publicación, la modelo decidió borrarla. ¿Una señal de arrepentimiento?