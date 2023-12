Milett Figueroa se descompensó en las grabaciones del Bailando 2023: cuál es su estado de salud

Milett Figueroa se tomó unos días para pasar las celebraciones navideñas en su país de origen, Perú, y reencontrarse con su familia. Según venía contando la modelo, ella decidió volver a su ciudad natal para pasar las fiestas junto a sus seres queridos, teniendo en cuenta que un familiar se encuentra atravesando un complicado momento de salud. “La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado, que es el hermano de mi mamá que está bastante mal y es por eso que estoy regresando a Perú”, explicó Milett en diálogo con LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

Así las cosas, la participante del Bailando 2023 no pasó la Nochebuena junto a Marcelo Tinelli, con quien está comenzando una relación afectiva. Aunque ella regresó a los pocos días y tienen proyectado pasar Año Nuevo en Punta del Este, en la casa que el conductor tiene al lado del mar.

Por eso, sorprendió a sus seguidores cuando en la tarde de este miércoles, Ángel de Brito publicó una foto en la que se la ve a la modelo sentada en su camarín, siendo asistida por Marcelo. En su cuenta oficial de Twitter, el conductor de LAM escribió: “Se descompuso Milett en las grabaciones. Tuvo que abandonar la pista”.

Se descompuso Milett Figueroa en las grabaciones del Bailando 2023 y Marcelo Tinelli la acompañó (Twitter)

Tras conocer este episodio, Teleshow habló con el representante de Milett, Luis Papelito Cáceres, quien confirmó la descompensación de la bailarina y contó cuál es su estado de salud. “Mucho trajín para ella, que llegó de madrugada de Perú y ensayó durante muchas horas”, comenzó diciendo el periodista. Luego, agregó: “Por suerte ya está bien. Lo importante es que ella esté bien y que se alimente mejor”.

Sin embargo, la noticia no pasó desapercibida para los seguidores del certamen de baile y causó numerosas reacciones entre los internautas, quienes al leer la información que aportó De Brito se mostraron preocupados por el estado de salud de la peruana. De esta manera, dejaron plasmados sus mensajes de aliento y también algunos comentarios en los que especularon con las razones de su malestar. “Milett debe hacerse chequeo general, porque no es normal que se descomponga seguido”; “Marcelo había dicho antes que no comía bien”, fueron algunos de las misivas que circularon por las redes. Los más osados, incluso, sugirieron si estaría embarazada, pero esa información no fue confirmada por la modelo.

Cabe recordar que durante estos días en los que la pareja estuvo separada, ambos expresaron públicamente que se habían extrañado mucho. Tanto fue así que Tinelli la recibió a su llegada con un enorme ramo de jazmines, las flores preferidas de Milett, que la novia de Marcelo agradeció con una publicación en su cuenta de Instagram. Los que conocen muy bien a Marcelo Tinelli aseguran que está muy “enganchado” y ella muy enamorada.

La pareja tiene planes para pasar juntos el Fin de Año y recibir el 2024 unidos por el amor y pidiendo deseos personales y en pareja. El festejo será en la casa de Marcelo en Punta del Este, y como suele organizar Tinelli todo es con la familia, amigos de toda la vida y sus vecinos uruguayos. Como se recuerda, Milett Figueroa señaló que su intención es hacer carrera en el país de su novio, y que no solo se le dé una oportunidad en los programas de concursos, sino también en producciones donde pueda demostrar sus dotes actorales.

“Me encantaría quedarme. Mi visión es hacer castings, hacer ficción, que es para lo que me he preparado, que es lo que me encanta y me apasiona”, expresó emocionada la modelo peruana.