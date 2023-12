La historia de la abuela que fue tackleada por su nieto en Los 8 escalones: "Cuando voy a la plaza me siento Susana Giménez" (Instagram)

Desde que Alicia participó del programa Los 8 escalones su vida cambió de repente. No solo porque además de su buen desempeño en el ciclo de Guido Kaczka, que le permitió ganar el premio y continuar compitiendo por un departamento, ahora también se hizo popular entre la gente. Todo comenzó cuando Alicia obtuvo el premio y su nieto corrió a abrazarla y sin querer la tiró al suelo. En ese momento, la participante debió ser asistida de inmediato y aunque la caída no tuvo mayores consecuencias, el episodio se hizo viral y desde ese momento la conocen como “la abuela que fue tackleada por su nieto”.

En diálogo con Teleshow, Alicia contó en detalle lo que le ocurrió y cómo se siente con esta reciente popularidad. “Del golpe me encuentro bárbara, al día siguiente estaba perfecta, fue un golpecito, parece muy grave, pero gracias a Dios estoy bien y contenta de haber ganado”, comenzó diciendo entusiasmada. Luego, se refirió a la posibilidad de continuar jugando en el programa por un departamento. “Todavía no me avisaron pero la próxima ronda es por el departamento. Con las fiestas no sé cuándo será. Estoy estudiando ya las temáticas, los cuestionarios, miré siempre Los 8 escalones, siempre me fue bien en ese formato de preguntas, ahora por ahí es mas difícil para recordar los nombres de plantas, hongos, palabras complicadas”, afirmó.

“Estoy estudiando donde me siento más débil, lo mío será Estados Unidos, los presidentes, los artistas, nunca me queda ningún nombre de nadie”, expresó al respecto. Más adelante, Alicia se mostró muy feliz por todo esto que le está ocurriendo. “Estoy cerrando el año bárbaramente, me hice muy popular y famosa, lo que nunca se me hubiese ocurrido, nunca se me cruzó por la cabeza, ¡me reconocen en la calle!. Los sábados voy a bailar a la plaza de Ituzaingó. Cuando llegué a la plaza, me sentí Susana. Yo hablo hasta con los árboles, me gusta”, reveló entre risas.

Los 8 Escalones: una participante ganó, su nieto la tacleó en vivo y debió ser atendida: “Cómo me vas a tirar así” (Video: Los 8 escalones, El Trece)

Alicia disfruta también de la compañía de su familia, en especial de sus nietos, con quienes tiene planeado pasar la Nochebuena. “Siempre voy con mis nietos a todos lados. Ese día, el del programa que gané estaba con dos nietitas más que pasaron desapercibidas por Jeremías (el que la tackleó)”. Y enseguida agregó: “Resulta que a Jere se le ocurrió soltar todo lo que venía acumulando, yo mirando las grabaciones veo lo que sufrió durante el programa, él me gritaba y yo levantaba la mano, se notó que lo vivió muy nervioso y cuando Guido dijo que gané, se desbordó. Él también se lastimó, cuando veníamos le decía: ‘cómo se te ocurrió', lo quería matar, no pude festejar como me hubiese gustado, por la preocupación de todo el mundo, ni siquiera pude levantar el cheque”, recordó. “En total, tengo nueve nietos, dos grandes, que ya no me acompañan, un bisnieto y dos en Italia, con los que ando siempre son con los cinco y cuando vaya a jugar por el departamento los voy a llevar. Voy a ir con los tres que llevé, por cábala, aunque a Jere lo voy a atar en la silla para que no se levante”, destacó entre risas. “Ya le dije: ‘te llevo pero vas a ser el último en ir a saludarme. Ya me veo ganadora”, afirmó muy contenta con su presente.

Por último, Alicia contó sobre el destino que piensa darle a la suma de 3 millones de pesos que ganó. “Yo en realidad quiero ir a Italia, tengo a mi hija que vive allá y tiene sus hijas y quiero pasar dos meses con ellos, cada vez está mas difícil comprar algo”, concluyó.