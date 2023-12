Marcelo Tinelli se quebró al recibir un mensaje de Lionel Messi en vivo: “Te quiero con el alma”

La sorpresa que le dio Lionel Messi a Marcelo Tinelli: "Te amo con toda mi alma" (Video: Bailando 2023, América)

Marcelo Tinelli arrancó este lunes el Bailando 2023 con la compañia de su hijo Lolo a su lado. Con el micrófono en la mano, el conductor del ciclo de América anunció que esta sería una noche especial en homenaje a los campeones del mundo en Qatar 2022. De ese modo, dio inicio a su programa, pero lo que no se esperaba era la sorpresa que su primo El Tirri junto con la producción le tenían preparada. “No sé cuál es la sorpresa”, dijo Marcelo y a continuación apareció Lionel Messi en una pantalla del estudio.

Con un mensaje grabado, el campeón del mundo le dedicó unas emotivas palabras. “Hola Marce, quiero estar presente en este día tan especial para mí, para nosotros, hoy se cumple un año de ese día hermoso que vivimos”, comenzó diciendo Lio. “Donde fuimos campeones del mundo, y sacando la primera semana que perdimos con Arabia, que fue jodido, después fue un mes espectacular. Tanto nosotros como la gente de Argentina que estaba presente en Qatar, que disfrutamos muchísimo. Y un mes que va a quedar para la historia, obviamente para mí y para la gran mayoría de los argentinos”, expresó alegre ante la visible emoción de Marcelo.

Antes de concluir, Messi agregó: “Les deseo unas felices fiestas, que tengan un gran 24 y un hermoso fin de año, y sobre todo desearle que el año que viene sea mejor para todos nosotros, los argentinos, en salud, en felicidad y en como siempre todos juntos una vez más vamos a salir adelante”.

Sin poder pronunciar palabra, Marcelo se recuperó para devolver el tierno mensaje. “El enorme amor que te tengo a vos de chiquito, desde que pateabas al arco en el viejo estudio de Ideas del Sur, desde que te fuiste a Barcelona, y lo que quiero a tu mamá Celia, a tu papá Jorge, a Anto, a tus hijos, a toda esa familia hermosa que tenés. Yo te quiero agradecer por esa amistad, por ese cariño, por ese amor de tantos años. Y gracias en nombre de todos los argentinos por no haber abandonado nunca, por saber que siempre hay que intentarlo y que hay que intentarlo siempre como vos lo hiciste, aun en los peores momentos y por darnos lo más lindo que nos has dado en toda la historia por lo menos para mí, que es esta Copa del Mundo que la pude vivir junto a mi hijo, junto a mi hermano y junto a mis mejores amigos. Y todos los argentinos la hemos vivido cada uno a su manera. Primero, sé que ves el programa permanentemente, me encanta que hables de Ángel, que hables de Pampita, de Moria, y de Marcelo porque sé que lo ves y lo ve Anto y lo ve toda la familia porque cuando fuimos al cumple me lo decís siempre, y cada vez que nos vemos me lo decís, pero nunca supe que había un mensaje tuyo, sinceramente, te mando un beso gigante, te amo con toda mi alma, lo de siempre, siempre”, cerró Marcelo profundamente conmovido y en ese momento abrazó al Tirri, quien también permanecía a su lado, con lágrimas en los ojos.

Acto seguido, el primo de Marcelo tomó la palabra. “Yo quería decirte que a mí me pasaba igual que a vos. A mí me daba verguenza pero quería decirle que habíamos ido a Qatar y no me animaba a pedirle que te mande un saludo, por todo lo que bancamos en Qatar, y él tiene esa grandeza de mostro que mandó dos minutos saludando a todo el mundo. Por eso, Leo te amo, amo a toda la familia. Y este es un momento que no me lo esperaba, porque él nunca me dijo que el video estaba. Así que de corazón, Leo, te amo, gracias, eso demuestra lo grande que sos y gracias por esto, por este momento inolvidable. a él y a todos los chicos”, concluyó secándose sus ojos.

“Y ahora no sé cómo seguir a partir de ahora, qué difícil seguir con el programa con lo que amo a Leo”, continuó Tinelli dando pie al jurado para que diera las devoluciones a los participantes.