La abuela que fue tackleada por su nieto volvió a Los 8 Escalones: “Fue muy efusivo”

La abuela que fue tackleada por su nieto volvió a Los 8 Escalones (Video: Los 8 escalones, El Trece)

La semana pasada se vivió un momento insólito en Los 8 Escalones de los 3 Millones (El Trece) luego de que Alicia ganara el premio mayor y, de golpe, uno de sus nietos irrumpiera en el piso invadido por la emoción y se le arrojara encima con una especie de tackle. La señora terminó en el suelo y debió intervenir el personal médico del estudio para verificar que estuviera bien.

Así las cosas, este lunes la abuela tackleada volvió al ciclo que conduce Guido Kaczka en busca de seguir acumulando premios. La señora, una jubilada oriunda del partido bonaerense de Merlo, asistió con sus nietos Federico -el que la tiró al piso- Maite y Julieta, y cuando el conductor advirtió su presencia, no pudo evitar preguntarle cómo estaba de salud. “Bienvenidos a Los 8 escalones de los 3 millones, va por seis, ¿cómo estás Alicia?”, empezó consultando el presentador, todavía asombrado por cómo había reaccionado Federico. La señora le respondió que estaba bien y luego contó que la reiterada presencia de sus tres nietos tenía que ver con una especie de cábala.

“La mandada del viernes, por favor, ¿después la pensaste el fin de semana?”, le dijo Guido a Federico, quien estaba en la tribuna y se tapaba el rostro, algo avergonzado por la situación y asintiendo ante la pregunta del conductor. “Muy efusivo, muy efusivo, pero por favor, qué peligro”, siguió Kaczka mientras Alicia permanecía sonriente.

Alicia, la abuela que fue que fue tackleada por su nieto en Los 8 Escalones

Al transcurrir el juego de preguntas y respuestas, Alicia quedó eliminada en el segmento de aproximación contra un concursante llamado Alexis y finalmente fue saludada por su nieto. “¿Podes venir a saludar a tu abuela? A ver cómo viene”, relató Kaczka.“Claro, ahí está, mirá, besito, eso, ganó 3 millones de pesos y es finalista”, agregó el conductor y cerró la participación de la señora, quien esta vez no sufrió ningún golpe inesperado.

En diálogo con el programa Empieza el día (Ciudad Magazine) que conduce Amalia Yuyito González, Alicia contó cómo se siente físicamente después del fuerte golpe que sufrió a causa del tackle de su nieto. “Estoy bien, lo miro y me sigo riendo. La verdad es que me dio un ataque de risa”, comenzó contando la señora, quien destacó que solamente tiene moretones en las piernas producto de la brusca caída.

La ganadora de los tres millones agradeció por la pronta asistencia de los médicos del canal y se preocupó por el resto de su familia que la miraba del otro lado de la pantalla. “Mi familia se quedó dura cuando lo miraron por la tele”, dijo. Asimismo, Alicia contó lo que debió estudiar antes de participar del programa de Guido. “Cuando me dieron el listado me puse a investigar. Fue todo a estudiar, rogaba que no me tocaran las actrices extranjeras porque no conozco a nadie. Ese era el único tema que no tenía bien. Pero bueno, me gustaban las especies animales, las comidas, con respecto a fútbol y deporte, fue de casualidad que la pegué”, explicó.