El divertido ida y vuelta de Pampita y Zaira Nara sobre los novios que compartieron: “Me acabo de enterar”

Pampita y Zaira Nara revelaron los novios que compartieron: “No lo sabe nadie” (Video: "LAM", América)

El jueves por la noche, Carolina Pampita Ardohain y Zaira Nara se destacaron entre las figuras que asistieron a un exclusivo evento de moda. Y desde allí, las modelos y conductoras compartieron un móvil en vivo para LAM, en el que protagonizaron un divertido momento al mostrarse cómplices.

La buena onda entre ellas nació tiempo atrás cuando comenzaron a coincidir en distintos compromisos laborales en los que también se incluyeron viajes, lo que fomentó que naciera una amistad entre ellas. Así las cosas, y mientras las dos estaban mirando a la cámara, fue la hermana de Wanda Nara la que dio el puntapié inicial a lo que fue un gran momento televisivo luego.

“¿No compartimos camarín?”, le preguntó a su colega, quien recordó que lo hicieron años atrás. Y agregó un particular detalle: “Estaba vestida de novia Zaira ese día”, haciendo referencia al backstage de un desfile. De inmediato, la menor de las Nara añadió que se trató de la época en que se había separado del entonces futbolista uruguayo Diego Forlán y que había vuelto a apostar al amor de la mano del ahora extenista argentino Juan Pico Mónaco, con quien Pampita estuvo en pareja tiempo después.

“Porque yo volvía de no haberme casado y estaba de novia con tu ex...”, le respondió con una sonrisa pícara a quien miró a cámara y le habló directamente al equipo que trabaja en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América: “Sí, porque la vida da muchas vueltas, chicos”.

“Me estaba mordiendo la lengua para no nombrarlo, pero ya que lo trajeron solas...”, deslizó el animador buscando entrar en clima para poder preguntar al respecto. “Lo nombró ella. Que conste, eh”, aclaró de inmediato Pampita. Y Zaira destacó sobre Mónaco: “Pero es buena persona. Lo nombro porque justo me acuerdo de eso. Ahí es de lo que uno puede hablar con cariño”.

Pico mónaco fue invitado como novio de Zaira Nara al casamiento de Wanda con Mauro Icardi en 2014

Luego, ambas intercambiaron miradas y risas cómplices. De Brito volvió a acotar: “Claro, y otros no. Mejor no hablar”. Las mujeres se miraron y volvieron a reír, y Zaira se refirió a su experiencia: “No. No de todos, claramente. Yo tuve muchos novios. O sea, yo solo en mi vida salí con novios. Como que me ponía de novia...”.

“Yo también. O todo o nada”, consideró Pampita. “Claro, como que termina en novio. Y si no me gusta, no me gusta”, terminó su idea la actual pareja del polista Facundo Pieres.

Mientras escuchaba la opinión de las entrevistadas, Yanina Latorre reparó en la reflexión de Zaira y le preguntó: “¿Y cómo probás si te gusta o no?”. “No sé, te juro que me pasa eso. O tengo muy buen ojo”, le respondió la modelo, y la panelista siguió: “Raro, o sea que todos te gustaron”.

Y Pampita aprovechó la oportunidad para interrumpir y le remarcó a su colega: “¡Esperá! Hay uno que saliste y que no sabe nadie...”. Lo que descolocó a la hermana de Wanda, que quiso saber a quién se refería, sorprendida de ella lo supiera. “No, no lo voy a decir porque yo lo conozco”, aclaró la esposa de Roberto García Moritán. Y volvieron las risas cómplices.

“No fue novio. Mirá Pampita...”, hizo la salvedad la esposa de Diego Latorre destacando el comentario de la modelo sorprendiendo a todos en vivo. De inmediato, Zaira le preguntó a su colega sobre sus dichos. “¿Vos sabés?”. “Sí”, respondió Ardohain y Nara le pidió que corriera el micrófono y le diera al oído el nombre del hombre en cuestión. “Ah, no sabía (que vos sabías)”, le dijo al aire. “Ah, ¿viste?”, retrucó Carolina.

Pampita y Pico Mónaco estuvieron en pareja entre 2016 y 2018 (Teleshow)

Luego de ese divertido momento que protagonizaron las modelos, Ángel de Brito quiso saber más sobre la intimidad de ambas, a propósito de la mención de su ex Pico Mónaco: “¿Es el único que compartieron en la rotation?”. Lo que volvió a provocar un ida y vuelta entre ellas, que primero respondieron al unísono que no.

Pampita: —No, algunos más.

Zaira: —Ahora me acabo de enterar que no.

Pampita: —No vamos a dar nombres. Nos olvidamos de todo, no tenemos memoria.

Zaira: — Real que estaría bueno que… pasa que es muy difícil, pero iba a decir que estaría bueno que.. no, no lo voy a decir.

Pampita: —¿Qué estaría bueno?

Zaira: —Que el hombre... como que no se quede en el ambiente, pero es medio imposible.

Pampita: —Además, vamos a bailar al mismo boliche, nos conocemos todos. Vamos cruzando parejas uno con otro.

Zaira: —Aparte las que vamos a los eventos somos siempre las mismas.

Pampita: —Ellos también son siempre los mismos.

Zaira: —Tendríamos que pasar navidad todos juntos (risas).