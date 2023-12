Así fue el reggaetón hot de Millet Figueroa que dejó sin palabras a Marcelo Tinelli

El reggaetón hot de Milett Figueroa en el Bailando 2023

Desde palabras de amor hasta gestos románticos, todo parece avanzar en la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Desde hace unas semanas, la modelo peruana y la figura de la televisión argentina confirmaron su relación, desde entonces aprovechan cada oportunidad para mostrarse lo que sienten, incluso dentro de la pista. Así fue cuando la participante del certamen se lució en la noche de ‘reggaetón hot’, el nuevo ritmo que anima las jornadas del Bailando 2023. Vestida con body, malla de red y botas negras, y acompañada de tres bailarines, ensayó una coreografía sumamente sensual que dejó sin palabras al mediático.

A lo largo de su performance, el grupo hizo un despliegue por toda la pista. Posturas, poses y movimientos que poco a poco fueron subiendo la temperatura. Sin embargo, el final fue lo que impactó a todos. Mientras la peruana bailaba en el piso con su compañera, los bailarines tomaron una silla y sentaron a Tinelli en un extremo del lugar. Un poco confundido, el conductor miraba para todas partes y se hacía el desentendido. Al principio parecía que los participantes buscaban que fuera un espectador de lujo, pero todo explotó cuando Figueroa se dirigió hacia él, se subió en sus piernas y lo besó apasionadamente.

Con una leve sonrisa en su cara, Marcelo le dijo algo al oído a su novia, lo cual provocó que ella hiciera lo mismo. Entre gritos y aplausos, todos celebraban la muestra de amor de la pareja. “Ay, estamos pero recontra hot”, le dijo Milett a su novio mostrando su lengua y luego apoyando su cabeza en su pecho. Luego, enfrentó la opinión del jurado, el primero en hablar fue Ángel de Brito, quien le dijo a la joven: “Milett te quería preguntar, cuando estabas con los chicos le dijiste a Marcelo ´no te enojes´. ¿Se enoja mucho, se enoja seguido?”.

En defensa de su novio, la modelo respondió: “No, era una broma. Era para que la gente se vaya prendiendo. Nunca me ha celado la verdad”. A la situación también se quiso sumar Tinelli, quien afirmó: “Nunca me ha dado motivos para que me den celos, tengo que ver las cosas para que me den celos, si no a mi nada me da celos. Confío plenamente en ella que es mi pareja hoy. Cero, si veo alguna situación tal vez me pueden dar celos”.

Marcelo Tinelli derrocha amor hacia Milett Figueroa

“Había mucha expectativa con tu performance, me gustó el comienzo con mucha gente caliente, la incorporación de las bailarinas. Milett, la vedad vos sos más hot que esto. Me da esa sensación, la coreo estaba muy buena. Si se te sube para arriba dale para adelante Marcelo. El puntaje no es tan bueno como se merecía este equipo”, dijo Pampita en su devolución.

“Es raro verlo a Marcelo en una etapa de adolescencia, enamorado. Es raro lindo, pero es diferente de como siempre lo hemos visto. Estamos descubriendo a otra persona. Hay una cosa de adolescentes que los lleva a besarse y reírse, es súper romántico. A mi me gustó pero no me mató, todo eso me dio una cosa de sensualidad”, opinó Moria Casán. Tras la opinión de La One y Marcelo Polino, la bailarina terminó con 14 puntos, el tercer puntaje más bajo de la ronda hasta el momento.

La relación entre Tinelli y Figueroa comenzó hace dos meses y se oficializó en noviembre. Desde ese entonces, los novios no han dudado en mostrarse en público. Entre los planes que comenzaron a hacer juntos estaba la idea de pasar Navidad juntos, sin embargo no pudieron coordinarlo. En la última edición del programa, Marcelo Tinelli contó que no pasará la Navidad con Milett Figueroa, cada uno con sus familias y en diferentes países. Sin embargo, Año Nuevo sí lo disfrutarán juntos.