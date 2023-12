Silvio Soldán recreó Feliz Domingo en una noche especial del Bailando 2023

Silvio Soldán recreó su clásico programa con Marcelo Tinelli (América)

Durante una noche volvió el espíritu de Feliz Domingo a la pantalla chica con la presencia de Silvio Soldán en la pista del Bailando 2023 desplegando los clásicos juegos del ciclo estudiantil con los participantes del ciclo de Marcelo Tinelli, quienes debieron contestar las consignas en medio de cada una de las presentaciones del baile, porque la competencia sigue.

La génesis de este encuentro tuvo lugar el pasado lunes 27 de noviembre, cuando El Tirri bailó un tango junto a su partenaire Fiorella Giménez, y a su performance le sumó la presencia de Soldán como presentador de una ficticia emisión de Grandes valores del tango. Luego de que el primo del conductor ejecutara el tango “Mano a mano”, se hizo la presentación formal de Soldán, lo que provocó un estallido en el estudio.

Milett respondió las preguntas de Marcelo Tinelli (América)

“Me produce una enorme emoción que estés acá. Soy un admirador tuyo desde siempre, sinceramente. A todos los que nos gusta la tele de chiquititos, y te hemos seguido de más chicos a más grandes, te queremos, te admiramos. Siempre aprendimos de vos”, explicaría Tinelli a la vez que destacó la emoción que manifestaba El Tirri: “Son las lágrimas de toda mi familia, de todos los que te hemos visto siempre. Me encanta que estés acá porque no has hecho un éxito en la televisión argentina, has sido el hacedor de los mayores éxitos. No solamente te miraba en Grandes valores del tango, sino que me moría por verte en Feliz Domingo”, afirmó.

Teniendo en cuenta los buenos números de audiencia de esa jornada y la aceptación del público y los presentes en el estudio ante la propuesta, el último miércoles, en momento de la sentencia y eliminación de dos de las parejas de baile, Marcelo destacó: “Les voy a decir a todos algo que tenemos preparado, que en el medio del reggaetón caliente quiero hacer algo con Silvio para el lunes. ¿Lo puedo decir ahora? Lo voy a decir ahora. Voy a hacer el lunes que co-conduzca conmigo el programa. Entre medio de los bailes vamos a hacer dos o tres prendas o juegos de los históricos de Feliz Domingo”.

La pregunta de Pampita para el Conejo y su compañera (América)

Ante ese anunció, también determinó que la noche de este lunes deberían estar todas las parejas presentes: “Tiene que estar todo el elenco el lunes. No suman puntos, y el que gane en cada una de las pruebas, que pueden ser una, dos o tres, y en caso de abrir el cofre, que será una de las prendas, logran la posibilidad de no bailar el próximo ritmo, que es cumbia, y pasarían al siguiente”.

Llegó el ansiado momento, y apenas pasado un minuto de las 22, el conductor hizo el anuncio: “Vamos a recibir al maestro que va a estar en la conducción hoy. Lo he admirado por años y va a volver hoy”, destacaba Tinelli antes de pedir un aplauso de todo el estudio para el ingreso de Soldán, mientras la histórica marcha de Feliz Domingo sonaba, como si el tiempo no hubiera pasado. “¡Feliz Bailando para todos!”, anunció a su llegada, para luego confirmarse que serán 3 millones de pesos los que estarán en juego en el cofre de la felicidad.

El ping pong de Charlotte Caniggia en Showmatch (América)

El primero de los desafío fue el ping pong de preguntas y respuestas con la temática de cultura general, en la que cada pareja debería responder en 10 segundos una pregunta con tres opciones de respuesta. En caso de no acertar, quedaban descalificados; caso contrario avanzaban hasta la final. La pareja ganadora recibía la inmunidad y evitaba ser parte del ritmo de cumbia, pasando directamente a la siguiente instancia.

Así, una a una fueron pasando las parejas mientras las preguntas eran realizadas tanto por los dos conductores de esta jornada especial como por los tres jurados. Desde quién había interpretado a Gilda en el cine hasta en qué año comenzó la Primera Guerra Mundial.

Uno de los momentos más destacados fue cuando llegó el turno de Milett Figueroa, ante lo que Tinelli por todos los medios intentó que la pregunta sea una inventada por él, en vez de las que estaban marcadas en la rutina. Sin embargo, pese a todo, la estrella peruana logró contestar sin mayores inconvenientes en qué año se había disputado la primera copa mundial de fútbol.

Debido a que también se debió continuar con la competencia de baile, finalmente no se llegó con los tiempos para la segunda ronda de preguntas y respuestas, y también quedó pendiente el cofre de la felicidad, con un premio en efectivo de 3 millones de pesos. Así las cosas, este martes también la pista de baile se vestirá por un momento de Feliz Domingo, recordando viejas épocas de la televisión.