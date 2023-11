Las románticas vacaciones de Jimena Barón y Matías Palleiro en El Calafate: “Al fin solos”

Las increíbles vacaciones de Jimena Barón y Matías Palleiro en El Calafate

Jimena Barón utiliza mucho sus redes sociales para interactuar con sus fanáticos y compartir contenido de su vida privada. Hace unos días, por ejemplo, mostró las remodelaciones que hizo en su nueva casa y en las últimas horas reveló que junto a su novio Matías Palleiro, viajaron a El Calafate para disfrutar de unos días de descanso en la Patagonia Argentina.

“Nuestra primera semana solos este año. Merecida. Igual, cómo cuesta dejar al cachorro”, escribió la actriz junto a una foto que se tomó con su novio confirmando que su hijo Momo no viajó con ellos. “Al fin solos”, agregó para confirmar el dato. Además, le dedicó unas románticas palabras a su pareja: “Mi media naranja, mi mejor amigo, mi compa de aventuras y el más lindo del mundo”.

Jimena Barón y Matías Palleiro en la Patagonia

También subió varios videos a sus historias de Instagram compartiendo las actividades que hicieron. Lo primero que le contó Jimena a sus fanáticos es que junto con su pareja se levantaron a las siete de la mañana para emprender una de las tantas aventuras que ofrece esa hermosa región del país.

En ese sentido, subió un video por un increíble paisaje que le regaló Punta Walichu, donde cenaron bajo una particularidad que la sorprendió: el reloj marcaba las 21.30 horas y todavía no había anochecido. “Qué hermosa experiencia, recomiendo mucho”, escribió Jimena.

La actriz compartió imágenes de los planes que hicieron

También comieron estofado de cordero y se divirtieron mucho porque Palleiro tenía mucha hambre y pidió repetir el plato cuatro veces. Al día siguiente volvieron a madrugaron, desayunaron y partieron rumbo al glaciar, uno de los destinos turísticos más impactante del mundo: “Vamos a hacer una caminata de ocho horas por el costado izquierdo del glaciar y por el mismo glaciar”, comentó entusiasmada.

La indirecta de Jimena Barón a su novio durante sus vacaciones en Brasil

En octubre de este año Jimena también se tomó unos días junto a su novio y su hijo Momo. El destino elegido en aquella oportunidad fueron bien diferentes y partieron rumbo a las playas de Buzios, en Brasil.

Durante el itinerario, la Cobra y su novio vivieron un divertido momento mientras estaban en la playa y fueron testigos de una propuesta de casamiento. Y otra vez apelando a su sentido del humor, la intérprete de éxitos como “La Tonta”, “La Cobra” y “La Araña” tomó su celular para grabar aquella propuesta a la distancia y enviarle una indirecta a su novio, que estaba sentado a su lado.

La divertida indirecta de Jimena Barón a su novio para que le proponga casamiento

Entonces, le acercó su mano a Matías Palleiro, como si la dejara disponible para que le colocara un anillo de compromiso. ¿Cuál fue la reacción de Tuma (como lo apodan cariñosamente) o Q (como lo llama ella en la intimidad)? Conociendo a su novia, esbozó una risa. Además, en su cuenta personal de Instagram también compartió el video que había posteado Jimena, en claro signo de aprobación del chiste.

No es la primera vez que la cantante se refiere a la posibilidad de formalizar con su pareja. Por caso, y aunque no habló de planes de casamiento, contó que no descarta volver a ser mamá y a tener un hijo con Matías, que sería padre por primera vez. “Yo en realidad ganas de ser mamá no sé si tengo particularmente, sí tendría un hijo con Matías porque es un sol, es una persona hermosa que me despertó de nuevo algo que yo pensé que ya estaba. Es decir, yo no siento una necesidad personal de volver a ser madre. Tengo un hijo de 9 que es todo, pero lo veo a él y digo este es un tipazo. Él es un hermoso desmedido y la verdad me gustaría con él o nada, sino cierro la fábrica”, le dijo tiempo atrás a María Belén Ludueña en una entrevista en Invencibles.