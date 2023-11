Pampita y Roberto García Moritán celebraron sus cuatro años de casados: “A reír siempre”

El emotivo mensaje de Pampita a Roberto García Moritán por sus años juntos

Pampita y Roberto García Moritán se volvieron inseparables desde que se conocieron. A solo tres meses de estar saliendo se casaron y hoy celebran cuatro años de matrimonio además de una hija en común: Anita.

En ese sentido, ambos se proclamaron para celebrar este día tan especial y para desearse mutuamente un feliz aniversario. Fue a través de su cuenta de Instagram donde Pampita publicó un video muy especial y le dedicó unas palabras a su marido.

El audiovisual que Carolina eligió es de cuando el político le propuso casamiento en la playa. Junto con ese video, la actual jurado del Bailando 2023, sostuvo: “¡Feliz cuarto aniversario, mi amor, Roberto García Moritán! ¡A reír siempre así!”, escribió la conductora. La publicación en cuestión tuvo casi tres millones de reproducciones, más de dos mil comentarios y 160 mil me gusta en menos de 24 horas.

Por su parte, Roberto subió otro video a su perfil con varios momentos junto a Carolina, en un paseo casual, el día de la propuesta, cuando se casaron y unos cuantos más. Junto con las imágenes también le escribió unas palabras a su mujer. “¿Y quién iba a ser yo para decir que esto estaba destinado a ser? Te amo cada día más. Cuatro años”, comentó.

Roberto García Moritán celebró sus cuatro años de casados con Pampita

Hace unos días se instaló la versión de que Pampita y Roberto estaban en crisis pero la modelo lo desmintió de manera contundente en diálogo con la prensa. “Es una locura total lo que dijeron. Hace dos meses, una persona de los medios, me advirtió que iban a inventarme esto de la separación. Sabía que me iban a inventar algo así”, comenzó diciendo la conductora preocupada por la situación.

Por su parte, Carolina reconoció que se podría tratar de una movida política para perjudicar a su movida. “Capaz es una bajada política. Yo no tengo nada que ver con ese mundo así que no sé”, concluyó la jurado.

Pampita desmintio la supuesta crisis con Roberto Garcia Moritan

Pampita se emocionó al hablar de su amor por Roberto García Moritán

Hace unos meses y en diálogo con Poco correctos, Pampita abrió su corazón y reveló la felicidad que le causa haberse enamorado de su actual marido, con quien tiene a su hija Ana y el pedido especial que hizo antes de conocerlo.

Al aire del programa, mientras la exconductora de El Hotel de los Famosos estaba sentada en el living con los integrantes del ciclo - Chino Leunis, Pollo Álvarez, Ronnie Arias, Estefi Berardi y María Belén Ludueña - salió en vivo desde su casa García Moritán y le dedicó unas tiernas palabras a su esposa. “Quiero aprovechar para decirte lo mucho que te amo, lo mucho que te admiro, lo que aprendo de vos todos los días, por tu valentía, tu determinación, tus ganas de salir adelante, tus valores, porque sos la mujer más profunda, más sincera, más valiente que conocí en mi vida y estoy totalmente enamorado de vos y agradezco todos los días que hayamos formado esta familia, que nos hace a todos tan felices. Te amo con todo mi corazón”, se despidió el legislador de la ciudad de Buenos Aires.

Pampita Ardohain se emocionó al hablar de su amor con Roberto García Moritán: "Se lo pedí a mi hija en el cielo"

En ese momento, Pampita se emocionó al escuchar las palabras de su pareja. “Ay, lo amo con locura. Fue una alegría en mi vida conocerlo. Lo esperé, lo busqué, lo desee, se lo pedí a Dios, a mi hija que está en el cielo, a todos. Quería este amor, quería esta calidad de amor”, confesó visiblemente conmovida. Luego, agregó detalles de cómo fue el comienzo de su relación con Roberto.

“Yo sé que fuimos muy rápido y que la propuesta de casamiento también lo fue. Pero ya cuando estás en una edad que ya sos grande, ya sabés lo que querés, ya reconocés rápido que la otra persona tiene tus mismos valores, tus mismas ganas de construir, no había muchas dudas”, agregó al referirse a los inicios de su amor con el padre de su hija. “Nosotros nos conocimos y no nos pudimos separar más. Ya los días que a él le tocaban sus hijos o los días que yo tenía los míos ¡hablábamos por teléfono hasta las 3 de la mañana!”, detalló. Y continuó: “Entonces dijimos ‘bueno en algún momento vamos a tener que vivir juntos porque si las noches que no estamos juntos estamos charlando de la vida, de cualquier cosa, hasta cualquier hora...’”.