Oscar González Oro criticó a Fátima Flórez: “No es el tipo de mujer que hubiese elegido para Milei”

Oscar González Oro criticó a Fátima Florez: “No es el tipo de mujer que hubiese elegido para Milei"

Desde Uruguay, donde se encuentra radicado desde el año 2020, Oscar El Negro González Oro celebró el último domingo la victoria de Javier Milei en el balotaje presidencial. En sus historias de Instagram compartió una publicación de Gaturro, personaje de Nik, la cual que rezaba: “Confirmado. Ya hay nuevo Presidente. Se acabó para siempre una etapa de la Argentina”.

Así las cosas, este martes en una entrevista amplió su parecer sobre el nuevo presidente electo de la Argentina. “A mí me cae bien Milei, me parece un tipo más inteligente y más estratega de lo que se muestra. Me pareció muy bien la jugada de (Mauricio) Macri, aunque en el fondo perdió con Patricia (Bullrich)”, analizó el locutor en diálogo con el programa radial Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad).

“Ya no se compran los votos. Cada voto tiene un valor, pero no tiene precio. Dame las zapatillas, la bicicleta, la heladera, el lavarropas, lo que quieras, pero yo voto a quien se me cante. Y eso me parece digno del pueblo argentino, al fin. La cachetada que recibió Sergio Massa todavía la debe estar metabolizando, porque fue muy fuerte”, consideró el periodista, quien a su vez contó cómo se vivió el triunfo del libertario en el país en el que reside. “Uruguay festejó, en verdad, el triunfo de Milei, No hubo manifestaciones como en Buenos Aires, pero sí sonaron bocinazos, salió gente a festejar”, dijo.

Luego le consultaron por el rol de Fátima Flórez como potencial primera dama, ya que es novia de Milei desde hace algunos meses. Y la respuesta del Negro llegó sin filtros. “Si fuese asesor de Javier, que no lo soy, le diría que Fátima no es el tipo de mujer o novia que yo hubiese elegido para él”, disparó.

Javier Milei y Fátima Florez recordaron con Mirtha Legrand el día que se conocieron

“Le diría a Fátima que no está en un show en Mar del Plata, sino que está en el palco donde está el presidente electo. Le diría que tendría que ser más discreta en todo sentido, desde la vestimenta hasta los modales. Me parece que cada líder tiene un lado flaco, un punto débil... Y capaz que el punto débil de Javier Milei es elegir mal a la mujer, no lo sé. Pero no es la mujer que yo quiero tener de primera dama”, agregó González Oro, a la vez en que soslayó que “ella dijo que tiene contratos firmados en mar del plata y que los va a cumplir”.

Incluso se permitió dudar de algunos gestos entre Milei y Flórez. “Bertold Brecht, que era más inteligente que nosotros, se preguntó: ‘¿Amo o hago los gestos del amor?’. Cuando yo veo demasiados gestos de amor, empiezo a dudar. ¿Viste cuando hay una pareja almorzando y se dicen: ‘Amor, ¿qué quiere comer, qué vino quiere?’, yo ya empiezo a dudar. Lo veo todo medio sobreactuado”, consideró.

Asimismo, y en sintonía política, González Oro reveló que mantuvo en Uruguay un encuentro con el actual presidente Alberto Fernández para hacerle una entrevista. “Me escribió porque iba a Montevideo. En verdad es mi amigo y lo conozco hace muchos años. Le consulto si podíamos hacer una nota... Es una nota interesante, hecha desde la crítica pero con afecto. Y lo que les puedo decir es que Alberto se siente liberado. Todo el mundo me dice que la nota está muy buena. Antes de la nota, me quedé a solas con Alberto y le dije que quiero que se vaya dignamente y le dije que cuente la verdad, quién lo boicoteó, que lo cuente de una vez”, contó.

Oscar González Oro

“Lo vi bien de ánimo, estaba contento de verme y cuando llegó, llegó el Presidente de la República, te guste o no te guste. Y medio que nos emocionamos. Estaba el embajador, el canciller, pero la entrevista la hice yo solo. Lo vi cansado, el poder te desgasta, te envejece. Pero lo vi liberado de tanta tensión y tanta presión, también lo vi un poquito triste”, dijo González Oro.