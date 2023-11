Norberto Marcos se refirió al futuro de Fátima Flórez como primera dama: “Cae siempre bien parada”

Norberto Marcos hablo de Fatima Florez tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales

La victoria de Javier Milei en el ballotage sobre Sergio Massa determinó no solamente que el líder de La Libertad Avanza será el nuevo presidente de la Argentina sino que también su novia, Fátima Flórez, se convertirá en primera dama del país. Así las cosas, este martes en LAM (América) fueron a buscar la palabra de Norberto Marcos, exmarido y exrepresentante de la imitadora.

“La verdad que es raro todo, tengo sensaciones encontradas. No miré nada de lo del domingo, traté de no mirar nada. Pero bien, qué sé yo. Al contrario, me alegro por ella”, fue lo primero que dijo al ser consultado por el notero si vio algo del discurso del presidente electo, en el que fue acompañado por Fátima. Asimismo, cree en que puede reconstruir desde otro lugar el vínculo con Flórez. “Ojalá, no veo por qué no podamos ser amigos. Hoy no hay diálogo, lamentablemente. Vaya a saber por qué. Posiblemente, porque hay abogados en el medio. De mi lado, no existe la falta de diálogo”, consideró.

“Seguramente que sin abogados nos hubiéramos puesto de acuerdo enseguida. No es tan difícil lo que tenemos que resolver, es una pavada”, agregó al respecto. Además le preguntaron a Marcos cómo la ve a su exmujer en su futuro rol de primera dama. “A Fátima la veo bien en todos lados. Fátima es una chica muy carismática que cae siempre bien parada en todos lados”, la definió.

“No la veo resignando parte de su faceta artística, sí la veo acompañándolo. Si están enamorados como dicen, yo tengo que creerles. Entonces me parece muy bien que lo siga, pero no la veo resignando su papel principal”, dijo sobre la humorista.

Fátima Florez y Norberto Marcos

“No me sorprende nada tampoco... Pueden pasar tantas cosas. En agosto hablemos de vuelta y veamos cómo fue todo. Y vas a ver que todos nos vamos a sorprender. Yo en este momento le deseo tanto a ella como a su actual pareja que tengan todo el éxito del mundo. Porque atrás de ellos estamos todos nosotros, todos los argentinos. Después, Dios dirá”, agregó.

En cuanto a la pareja que eran, la sociedad entre artista y manager que consolidaron durante años hasta la separación y la discusión legal que sobrevino después a la hora de dividir bienes, Marcos dijo: “Ella estaba arriba del escenario y yo abajo. Éramos un buen equipo. No puede haber ninguna duda porque la parte económica la manejaba nuestra contadora con nuestra secretaria. La secretaria es una amiga que puso ella para controlar el movimiento de dinero. No por desconfianza hacia mi, sino simplemente porque, en el trajín de las cosas, siempre algo se puede pasar. De manera que quien hoy es su productora, era nuestra secretaria. Y era la única que tenía contacto con la contadora, porque yo ni conozco la oficina de la contadora. Nunca fui. Y la doctora Ana Rosenfeld (abogada de Fátima) tiene acceso a todas las cuentas y ya estuvo en la oficina de la contadora. Ya vio todo, la contadora le explicó varias veces y está todo muy claro, muy transparente. Jamás en mi vida le toqué un centavo a nadie”.

“Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo porque somos dos personas de bien y nos quisimos mucho. Así que, en honor a eso, creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Acá no se trata de lo que piense yo ni de lo que piense ella, es 50/50. Lo establece la ley, no lo establezco yo ni Fátima, Aparte no le estoy pidiendo ni siquiera el 50. Estoy pidiendo una cosa lógica porque yo perdí mi casa, mi trabajo, un montón de cosas, de golpe y de un día para el otro. Y encima tener que pasar por todo esto que estoy pasando, porque no entiendo por qué estoy dando una nota en este momento. Son las vueltas de la vida, la vida siempre te sorprende con estas cosas”, se lamentó Norberto.