El triste momento de Darío Barassi tras la muerte de su madre: “Lo que me duele”

Darío Barassi y su madre, quien falleció el pasado domingo (Foto: Instagram)

Darío Barassi está viviendo las horas más difíciles de su vida luego de que el último domingo falleciera Laura, su madre. Por este motivo, el conductor de Ahora caigo (El Trece) viajó hacia la provincia de San Juan, de donde es oriundo y donde vive parte de su familia, para darle el último adiós. Y a esta enorme pena, también le agrega el sufrimiento que le provoca haberse perdido de un importante momento en la vida de Emilia, su hija mayor.

En sus historias de Instagram, el también humorista compartió un video en el que se la ve a la pequeña ensayando para el acto escolar de fin de año. “Dale, Emilia, dale”, la alentó Barassi en el posteo. Y un rato más tarde agregó una foto alusiva. “Mi pequeña gigante artista hoy tiene concert y yo no voy a poder estar ahí. Lo que me duele”, escribió el conductor mientras se lamentaba no estar acompañando a la niña.

“Ayer repasamos lo fundamental. Disfrutar. Sonreír. Si me pierdo, copio al de al lado con una sonrisa. Y recibir el aplauso, está ganado”, reveló Barassi a sus seguidores a la hora de contar cuáles fueron los consejos que le dio a distancia a su hija.

Darío Barassi no pudo estar en el acto escolar de fin de año de su hija Emilia (Fotos: Instagram)

Pese a la distancia, Barassi está en permanente comunicación con su hogar a través de su mujer, Lucía Gómez Centurión, quien le fue enviando fotos y videos de lo que Emilia estaba haciendo en el concert. “Me cuentan que alguien lo dio todo”, dijo el conductor, orgulloso, a la vez en que mostraba una foto de su hija en plena performance. “Disfrutó un montón y la rompió toda, orgulloso a otro nivel”, celebró Barassi, pese al dolor de su pérdida.

“Siento que no en mucho tiempo esta enana y yo compartiremos escenario o set. Está escrito Pipita, naciste para...”, vaticinó Darío sobre el futuro de su hija.

La dedicatoria de Darío Barassi a su hija Emilia, tras la actuación en el concert escolar (Instagram)

“El país hoy está en una, pero lamentablemente yo estoy en otra. Finalmente pasó. Ese último suspiro, ese último beso, caricia, abrazo llegó. Duele, alivia y vuelve a doler”, dijo Barassi el último domingo para despedir a su mamá públicamente, a través de un posteo que publicó en el feed de su cuenta de Instagram.

“Te nos fuiste viejita, ahí estábamos los 3 de siempre y el pilar de mujer que tengo al lado desplomados en un abrazo eterno sobre tu cuerpo. Anoche cuando volví a casa obviamente no podía dormirme, escuchaba esas últimas respiraciones exigidas tuyas mientras miraba por la ventana la única estrella que había en el cielo, y me puse a hacer la lista de lo que voy a extrañar de vos. Spoiler alert mucha cuestión gastro. A saber…”, aclaró y acto seguido, compartió una lista de cosas que echará de menos en este tiempo que Laura no esté.

“Vitel toné y su raspadita, ensalada criolla, bizcochuelo de limón y la raspadita del glaseado, lo mal que cantas, sobre todo en misa que lo hacías con tanta pasión y sordera, hacerte trampa a las cartas, que me digas que no soy tu preferido, que me digas Gorito”, enumeró en un conmovedor listado de recuerdos.

La despedida de Darío Barassi a su madre Laura, quien falleció el último domingo (Fotos: Instagram)

Pero allí no terminó el racconto: “Lo buena puteadora que sos, ese imbbbbecil era la gloria, el olor de tus casas, tu perfume, tus cambios de looks, tu ironía, tus brazos con salero, tu bronceado desde septiembre, tus frascos con galletas, tus álbumes de fotos, tus camas gigantes y llenas de almohadones, tus cremas para codos, tus manos, tu risa, la alegría cuando estabas con mis hijas, tus ronquidos, tu tupper de fiambres, tu monedero con mil billetes”, enfatizó emocionado y enumerando situaciones de la vida cotidiana.

“Tu pronunciación en inglés, tu cariño a mis amigos, el cariño de mis amigos con vos, tu complicidad e incondicionalidad, tu locura y defectos, tus ganas de pelearla siempre, tus derrotas, así te levantábamos”, cerró.