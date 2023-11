Fátima Flórez estrenó su rol de primera dama en el búnker de Javier Milei y confirmó cuál será su función

Fátima estrenó su rol de primera dama (REUTERS/Agustin Marcarian)

La relación lleva apenas unos cuatro meses y medio. De acuerdo a las fechas que tanto Fátima Flórez como Javier Milei dieron a la hora de confirmar su noviazgo, el vínculo sentimental entre ambos tiene que haber comenzado, exactamente, el 5 de julio de este año. Pero se blanqueó el 21 de agosto, es decir, una semana después de que el libertario se consagrara en las PASO 2023 con miras a las elecciones presidenciales. Y, por lo tanto, la humorista no formó parte de aquel primer y exultante festejo.

En ese momento, el creador de La Libertad Avanza le había dedicado un agradecimiento secreto a la artista, que intercaló entre el que le ofreció a sus seres queridos y, en especial, a su hermana, Karina Milei. “Naturalmente, también siempre es muy importante el rol de los afectos. El rol de los amigos. El rol de ‘540′, que algún día lo sabrán. El rol del ‘jefe’, porque sin ‘el jefe’ esto no hubiera sido posible”, había dicho sin que nadie comprendiera a qué se refería con ese número. Sin embargo, una vez oficializada la relación, se supo que la cifra en cuestión se refería a las “tres vueltas” de 180° que Flórez le había hecho dar al economista desde que estaban juntos.

Para el cierre de campaña que el libertario hizo el 18 de octubre en el Movistar Arena, en tanto, Fátima sí estuvo presente. Pero en ese multitudinario acto no subió al escenario y, simplemente, se limitó a saludar a su enamorado y arrojarle un beso desde una de las tribunas laterales del estadio. En tanto, el 22 de ese mes, cuando se realizaron las elecciones generales, estuvo en el búnker pero no se hizo ver junto al por entonces candidato presidencial. Y tampoco lo acompañó durante el último debate que se realizó en la Facultad de Derecho el pasado 2 de noviembre, al que solo tuvieron acceso los invitados de cada partido político.

Fátima Flórez junto a Javier Milei, Victoria Villarrue y Karina Milei en el festejo posterior al balotaje (REUTERS/Cristina Sille)

Sin embargo, este domingo y después de que Milei derrotara a Sergio Massa en el balotaje convirtiéndose en el presidente electo de la Argentina, Flórez dijo presente en el Hotel Libertador y subió al escenario estrenando su rol de primera dama. Un papel del que, hasta ahora, no había querido ahondar ya que, según había dicho, sea cual fuera el resultado, ella pensaba seguir ejerciendo su profesión. De hecho, la humorista tiene previsto llevar su espectáculo Fátima Internacional a la temporada marplatense, por lo que lo más probable es que no pueda acompañar a su novio durante los primeros meses de su gestión.

En diálogo con Esta Mañana, por Radio Rivadavia, este lunes el presidente electo se refirió a la función de su novia y aseguró: “Nuestra posición es que se trabaja. Que se genera riqueza desde el sector privado. Para mí, Fátima es una mujer brillante, más allá de mi vínculo sentimental con ella, y es exitosa sirviendo al prójimo con un un bien de mejor calidad a un mejor precio. Porque vos vas, pagás un ticket y te llevás dos horas de alegría. Ese es el valor que ella aporta. ¿Por qué yo debería ser tan egoísta de privar a los argentinos de disfrutar de un espectáculo de la magnitud del trabajo que hace ella? Además, ella ha forjado su carrera artística en base a muchísimo esfuerzo y, consecuentemente, debe continuar con eso que es lo que ha decidido para su vida”. Por otra parte, Milei dejó en claro que no tiene previsto convivir con Flórez en Olivos en el corto plazo. “Somos novios todavía, no vivimos juntos”, explicó.

Fátima saludando a Javier Milei en el cierre de campaña previo a las elecciones generales

Minutos más tarde, en una entrevista con Socios del Espectáculo por ElTrece, la propia Fátima confirmó que no sabe si en algún momento se instalará en la residencia presidencial y que continuará con su carrera artística. “Creo que se pueden combinar las dos cosas de una manera súper perfecta. Estoy preparando la temporada de verano, para estar en Mar del Plata y hacer como hago siempre los dos meses de temporada a full, con un megashow espectacular que va a estar increíble. Y, al mismo tiempo, acompañarlo a Javier en este rol tan importante, para el cual la gente lo eligió prácticamente de manera unánime. Sí, se pueden compatibilizar muy bien las dos tareas”, analizó.

De todas formas, dejó latente la posibilidad de realizar algún tipo de actividad oficial vinculada a lo social. “Siempre he hecho labores sociales y de caridad porque es algo que me hace muy bien al alma, que me llena el corazón, lo disfruto. Lo hice siempre y lo haré más, porque me encanta, porque lo siento. Es un placer para mí realizar esta tarea”, aseguró.

Javier Milei y Fátima Florez el día que se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand

Cabe recordar que la humorista comenzó su carrera hace más de veinte años junto a Norberto Marcos, quien fuera su pareja y productor hasta principios de marzo, cuando se conoció la noticia de su ruptura. Un mes más tarde y con la separación ya blanqueada, el hombre abandonó el domicilio que ambos compartían en la zona de Palermo y Fátima emprendió un viaje de un mes a Europa, tratando de tomar distancia. Sin embargo, a su regreso, hubo un intento de reconciliación que no prosperó en Montevideo, Uruguay. Y fue entonces cuando ella decidió darle una oportunidad al libertario.

Fátima y Milei se habían conocido en el mes de diciembre del 2022, cuando ambos habían asistido a La Noche de Mirtha. Y, tras ese primer encuentro en la mesa de Mirtha Legrand, el economista se comprometió a ir a ver el show de la humorista, para lo cual se encargó de conseguir su teléfono. Sin embargo, por entonces Flórez todavía estaba en pareja con Marcos, quien de hecho había sido el encargado de invitar formalmente al libertario al teatro, así que la relación no pasó a mayores. Pero quedó el contacto entre ambos y, con el correr de los meses, se concretó el vínculo del que hoy habla todo el país.