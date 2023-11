El mensaje de Pamela David tras el triunfo de Javier Milei: “Deseo que no cumpla con nada”

El polémico mensaje de Pamela David tras el triunfo de Javier Milei

Luego de una jornada histórica, en la que Argentina eligió a su próximo presidente, muchos famosos se pronunciaron al conocer el resultado electoral. En ese sentido, Pamela David hizo lo propio y dejó en claro su deseo de que Javier Milei no cumpla con muchas de sus propuestas de campaña. Sin embargo, las redes no tomaron sus palabras de forma positiva. Muchos usuarios interpretaron que la conductora deseaba que el libertario fracase en su gobierno y pronto salieron a su cruce.

Te puede interesar: Cómo reflejó la televisión el cierre de la votación del Balotaje 2023

”Deseo con el corazón que sea el más mentiroso de los presidentes electos y no cumpla con nada de lo que prometió”, había publicado David en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter). A partir de entonces, la situación escaló y pronto la modelo se convirtió en tendencia.

A los pocos minutos, la conductora de Desayuno americano tuvo que salir a aclarar sus dichos y apaciguar las aguas: “Nooooo!!! No le deseo el mal al país, solo me preocupan las promesas de campaña. La gente se expresó de manera contundente. Al nuevo presidente hay que acompañarlo, que la democracia es esto, dejar que el pueblo se exprese y se expresó de esta manera”.

El polémico mensaje de Pamela David tras el triunfo de Javier Milei

Pamela siguió su explicación hablando del traspaso entre ambos gobiernos y cómo esperaba que la sociedad se uniera para lograr un futuro mejor: “La transición debe ser en paz , la nueva oposición o como le quieran llamar debe aportar tranquilidad, no nos entra una sola división más. Esa Utopía que es la Unidad Nacional se puede dar, acompañando, aún sin ser gobierno. Somos muchos los que vamos a seguir soñando con un país más justo con memoria, verdad y justicia. Y por supuesto una verdadera justicia social”.

Te puede interesar: Los “dos objetivos” que Javier Milei sostiene que cumplió en el debate con Sergio Massa

El día había empezado muy movido para Pamela luego de que a la mañana deslizó una reunión que había mantenido con el candidato de Unión por la Patria. Según la conductora, en la misma el actual Ministro de economía supuestamente le había confirmado que, en caso de llegar a la presidencia, incluiría al jefe de Gobierno porteño en la cartera económica. “Anoche comí con Sergio Massa. De ser el presidente electo, su Ministro de Economía será Horacio Rodríguez Larreta”, había publicado en X.

Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar, y esta vez llegó desde el propio entorno del protagonista. La actual pareja del mandatario porteño, Milagros Maylin, recogió el guante y respondió con ironía. “Ayer cené con Rodríguez Larreta. Me dijo que jamás sería parte de un gobierno kirchnerista. Milanesas con puré, como casi siempre”, sentenció con una captura del tuit publicado previamente por la ex vedette.

La publicación que respondió Pamela David tras ser acusada de desearle el mal al país

Al conocerse esta información, el gobernante de la Ciudad de Buenos Aires fue abordado por los periodistas luego de ejercer su voto. La primera pregunta fue entorno a este tema y el ex candidato a presidente respondió: ”No hay nada de eso, ya dije que no era cierto y lo contesté varias veces durante la campaña”. Antes de que terminara de responder le repreguntaron si en las últimas horas estuvo reunido con Massa. “No”, respondió con gesto serio.

Te puede interesar: Tras rechazar la invitación de la UIA, Milei disertará ante empresarios en un almuerzo al que también irá Sergio Massa

Las dudas habían surgido ya que, en una entrevista pasada con Cadena3, Sergio Massa había manifestado su intención de elegir a un ministro de Economía de otra fuerza política en un eventual gobierno.

“Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político”, había asegurado Massa en ese entonces. En esta línea, además, había destacado su convocatoria a una gestión de unidad nacional, porque representaba “una nueva etapa para la Argentina”. Al mismo tiempo había manifestado que la mitad del directorio del Banco Central iba a ser “del principal bloque de la oposición, para que haya control”.