La indignación de Cinthia Fernández al momento de emitir su voto: “Están todos locos”

Cinthia Fernández indignada al votar (Video: Instagram)

Sentimientos variopintos dejan las elecciones en las personas. Desde quienes están seguros y confiados a quién quieren votar, hasta aquellos que aún no se decidieron pero que igualmente cumplirán con su deber cívico, también están los que, aprovechando el fin de semana largo, decidieron finalmente alejarse del centro de votación para evitar asistir a las urnas.

Te puede interesar: La reacción de los famosos durante el debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei

Entre quienes aún no se habían decidido por ninguna de las dos propuestas se encuentra la bailarina Cinthia Fernández, quien a través de un video en su cuenta de Instagram, filmado aún dentro de su vehículo instantes antes de entrar al centro de votación asignado destacó: “Creo que a todos nos pasa, o a la mayoría nos pasa un poco lo mismo, que ninguno de los dos candidatos nos convence. A mí ni siquiera ninguno de los dos me gusta. Pero bueno, hay que elegir porque no elegir es de cobardes”.

Además, aclaró que el país se encuentra en un momento en el que “nos toca tomar decisiones y quedar en manos de gente que no sabemos qué va a pasar. Qué sé yo, un poco de tristeza, ni siquiera tengo esperanzas, les soy sincera, pero bueno, ojalá sea lo mejor para todos”.

Te puede interesar: Cinthia Fernández se refirió a la posibilidad de que Matías Defederico vaya preso: “Está muy complicado”

Pasaron solo apenas algunos minutos y la exmujer de Matías Defederico volvió a compartir un video en la red social donde cuenta con casi 6 millones de seguidores. Allí se la pudo ver mientras caminaba hacia su automóvil para emprender el regreso, y se mostraba sorprendida e indignada por la situación que le había tocado vivir.

“Votada, como siempre, no hay cola en esa mesa”, comenzó su relato, y luego detalló: “Hay algo que no entiendo, Me dicen ‘tenés que dejar la cartera’, una cartera Louis Vuitton. No hay manera de que te deje, ni mamada, la cartera en este país. Después andá a reclamarle a magoya si te falta algo. ¿No es má fácil decir ‘mostrame la cartera’ cuando te vas? ¿Estamos todos locos?”, expresó Fernández sobre el momento vivido.

Te puede interesar: Javier Milei y Fátima Flórez fueron al Teatro Colón a ver la ópera Madama Butterfly

Pero su indignación fue en aumento y continuó: “¿Cómo te voy a dejar la cartera con el teléfono, con todo?. Andá, dejame de joder. Y después se chorean las boletas en toda La Matanza, no me rompás los huevos. Están todos locos”, culminó su relato. en el que detalló el incómodo momento vivido al instante de ingresar al cuarto oscuro.

Cinthia Fernández se indignó por una situación que le tocó vivir en el cuarto oscuro (Instagram)

Cabe destacar que en octubre, apenas se conocieron los primeros datos oficiales de las elecciones en las que se elegía Presidente -y otros cargos como gobernadores, legisladores e intendentes-, que finalmente revelaron un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, la mediática utilizó sus redes sociales para dejar su punto de vista.

“¿Qué tiene en la cabeza la gente? Con heladeras, unos pesitos y un par de bolsas de comida siguen siendo ignorantes”, exclamó a través de su cuenta de X (antes conocido como Twitter). “Ni las pu..., ni los yates ni los bolsos, ni las fiestitas clandestinas, ni el robo de vacunas, ni la corrupción, ni los niveles de pobreza, delincuencia e inflación los hacen aprender”, continuó con su descargo, cuestionando a los votantes de Unión por la Patria.

“Vivan los planes y la crianza de vagos, cada vez más cómodos, viva quitar la palabra ‘trabajo y honestidad’ del diccionario. Estamos perdidos. No aprendemos más...”, agregó furiosa para cerrar su relato, que recibió todo tipo de comentarios a favor y en contra, como cada vez que un famoso se manifiesta sobre algún tema vinculado a la política y la economía del país.

Fernández, que en las elecciones de 2021 participó activamente y se postuló como diputada por el partido UNITE, se refirió también a Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, quien había contado que en el caso de ser diputada, presentaría un proyecto para que los hombres puedan renunciar a la paternidad.

“Es violenta contra la mujer, es ignorancia pura y de la estupidez más grande que vi. Vaya y sepa lo que es criar a un pibe sola. Y sepa lo basura que son los hombres en dejar a las minas”, dijo furiosa. “Lo que necesitan las mujeres es que se debata un proyecto de ley para que se castigue a los tipos de manera inmediata”, opinó en ese momento.