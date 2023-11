La Respuesta De Mica Viciconte Por La Ausencia De Indiana Cubero A La Boda De Nicole Neumann

La foto de Indiana Cubero junto a Mica Viciconte en la fiesta de casamiento de un productor de Telefe, a pocos días de que la hija mayor de Nicole Neumann no asistiera a la boda de su madre con Manu Urcera generó una enorme polémica. Así las cosas, un móvil de Intrusos (América) le preguntó al respecto a la pareja de Fabián Cubero.

“Eso es una apreciación del que lo ve. Cuando se suben fotos de otros lados, no pasa nada. Pero cuando viene de nuestro lado somos unos hijos de mil, somos vengativos, buscamos generar bronca, buscamos el conflicto”, comenzó diciendo Mica, queriendo descartar cualquier tipo de malicia en la situación.

“No sé, tenemos una vida. Es muy triste pensar que uno lo hace a propósito. Pero bueno, es la apreciación de algunos. Otros tiran mierda, otros dicen que es normal de los dos lados… Bueno, es interpretación de cada uno”, prosiguió al respecto.

Mica Viciconte

Por otra parte, a Viciconte le preguntaron por la interminable batalla judicial que enfrenta a Cubero y a Nicole por la manutención de Indiana. “Es un tema que tienen que resolver ellos. Es lo mismo de siempre. No es un tema que me interese. Creo que lo más importante es lo que pasa puertas adentro. Con eso me quedo”, dijo.

“También hay una orden de una jueza por la que nadie puede hablar, así que me parece bien. Igual, todo sale”, acotó, mordaz, respecto a las sucesivas filtraciones hacia la prensa que se dan por esta cuestión. “Fabi es diez mil veces más tranquilo que yo. No se trata de aconsejar, sino de acompañar, estar y transitarlo de la mejor manera. Pasan un montón de cosas que charlamos, son parte. Después, obvio que se filtra, se sabe todo”, dijo más adelante sobre cómo es el vínculo con su pareja en esta cuestión.

“Después también se hacen muchas conclusiones que nada tienen que ver. Tiene que accionar la Justicia, porque a veces cuando hay grandes que no se ponen de acuerdo, para eso tenemos a la Justicia”, cerró Viciconte.

Indiana Cubero en el casamiento de Fernando Colombo (Fotos: Instagram)

La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvo ausente en el festejo íntimo de casamiento que hicieron su madre y el piloto de automovilismo Manu Urcera la semana pasada en la Bodega Malma, en San Patricio del Chañar, aproximadamente a 55 kilómetros de la ciudad de Neuquén.

La adolescente, que mantiene una relación distante con la modelo al punto tal que decidió dejar de convivir con ella para mudarse a la casa de su padre y Mica Viciconte, había anticipado que no estaría presente allí por diversos motivos: por un lado, hay quienes aseguran que no tenía faltas disponibles en el colegio, motivo por el cual no podía dejar de asistir a clases; por el otro, aunque tenía la posibilidad de cambiar la fecha para rendir, tenía que dar una serie de importantes exámenes que, a diferencia de sus hermanas Allegra y Sienna -que viajaron al casamiento de su madre- la llevaron a presentarse en la institución educativa.

Otro de los motivos por los cuales Indiana no habría aceptado la convocatoria es porque no le gusta viajar en avión. “Tiene fobia”, especificaron en Intrusos la semana pasada, y advirtieron que pese a que Nicole se había ofrecido a volar junto a ella, no le habría terminado de convencer esa posibilidad. Motivo por el cual acompañó a la modelo a la distancia y sí estará presente el 8 de diciembre, cuando festeje su boda en Exaltación de la Cruz, en el mismo salón que se casaron otros famosos como Jorge Lanata con Elba Marcovecchio y Stefi Roitman con Ricky Montaner.