El drástico cambio de look de Tini Stoessel en Miami: corte, color y fanáticas

El detrás de escena del cambio de look de Tini Stoessel

Tini Stoessel generó revuelo cuando compartió en sus redes sociales un video mostrando su flamante melena, que ahora luce platinada. “Flash Flashh, pose, poseeeeee”, escribió en una historia de Instagram en la que aparece sentada en el asiento de copiloto de un automóvil y que musicalizó con “La Original”, el hit que compuso junto a Emilia Mernes para el disco de la cantante entrerriana.

Te puede interesar: En medio de rumores de reconciliación, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se tiñeron el pelo del mismo color

La exVioletta tomó la decisión de cambiar su apariencia de manera drástica. En el video solo se puede ver una parte de su melena, ya que tiene un gorro negro que tapa gran parte de su cabellera. Sin embargo, dejó en evidencia que ahora pasó al bando de las rubias platinadas y dejó el castaño, el color que la acompañó durante su última gira.

Tini en Miami mostrando su nuevo look

Simona, el local donde Tini se hizo un cambio de look (@simona.miami)

La intérprete de la Triple T realizó esta impactante renovación de su look en el local Simona, ubicado en la ciudad de Miami. El reconocido estilista Ulises Naón fue el encargado de todo el proceso de decoloración que llevó unas 10 horas aproximadamente. Su presencia no pasó inadvertida y rápidamente muchas seguidoras la esperaron en la puerta del local para saludarla.

(@ulisesnaon)

Cabe recordar que Simona fue inaugurado recientemente en el barrio pintoresco de Wynwood y está dedicado a la belleza, al cuidado personal y a las mejores marcas de ropa argentinas. De esta manera, la artista se sintió como en su propia casa al estar rodeada de profesionales argentinos.

Te puede interesar: Las primeras imágenes de Camila Homs y José Sosa en una fiesta de casamiento

Sus millones de fanáticas en todo el mundo están esperando ansiosas que Stoessel muestre en sus redes sociales cómo quedó su melena platinada en su totalidad. Seguramente, ella compartirá en breve alguna imagen o video con esta apariencia tan llamativa que eligió para renovarse.

Un dato llamativo es que su expareja, Rodrigo de Paul, apareció este domingo con un rubio platinado durante el partido del Atlético de Madrid contra el Villarreal. Algunos bromistas, incluso, señalaron un fuerte parecido entre el también futbolista de la selección argentina y Diosito, el personaje que encarnaba Nicolás Furtado en la saga El Marginal. Este episodio casual generó rumores de una posible reconciliación entre ambos.

Rodrigo de Paul y un llamativo cambio de look

En el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) el periodista español Roberto Antolín dio detalles que confirmarían la reconciliación entre Tini y Rodrigo, quienes aparentemente se estarían viendo otra vez. “Yo no me dedico al mundo del corazón en España, yo me dedico al mundo del fútbol, toda mi información y mis fuentes son del mundo del fútbol. Lo que quiero decir es lo siguiente, la gente que me cuenta las cosas no tienen motivos para mentir ni para decirme las cosas como no son”, comenzó aclarando.

Te puede interesar: Camila Homs y José Sosa muy cerca del compromiso: todos los detalles

“Los futbolistas ya son multimillonarios y tienen toda la fama que quieren, no tienen motivos para mentir... Ya la tienen, no la buscan, no se tienen que sentar en un plató a contar: ‘Vino este fin de semana la exnovia de Rodrigo, que tiene llaves de su casa en Madrid y estuvieron juntos’. ¿Para qué te lo van a contar, si no ganan nada?”, argumentó. Ante esto, el conductor Rodrigo Lussich le preguntó qué es lo que le dicen desde el mundo del fútbol, y el periodista dijo: “A mí lo que me cuenta el entorno es que Rodrigo nunca ha estado tan feliz como con Tini, que es el gran amor de su vida. Y que si fuera por él, estaría encantado de que ya se retomara otra vez la relación”.

“Los encuentros entre Rodrigo y Tini se han dado en Madrid, en Barcelona y en ciertas partes de Europa como la República Checa, viajes hacia zonas menos controvertidas. En Argentina no va a haber encuentros jamás, eso no va a suceder pero en Praga han estado, eso va a volver a retomarse”, detalló el periodista ibérico. Cabe señalar que, según contó Nancy Duré, la cantante no querría blanquear la reconciliación hasta tanto la ex de Paul, Camila Homs, abandone el Bailando 2023.