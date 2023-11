Milett Figueroa se incomodó cuando le preguntaron por Maluma: qué pasó entre ella y el cantante

La incomoda reacción de Milett Figueroa cuando le preguntaron por Maluma: que paso entre ella y el cantante colombiano (Video: LAM, América)

La aparición de Milett Figueroa en el ambiente televisivo de la Argentina causó sensación luego de que sedujera a Marcelo Tinelli en las sucesivas galas del Bailando 2023 (América). Tanto que ya se habla de un romance entre el conductor y la modelo nacida en el Perú, el cual pareciera ir creciendo previa a previa. Sin embargo, de a poco se van conociendo en este país más detalles sobre ella, los cuales van llegando desde su país natal. Y en las últimas horas se puso sobre la mesa un supuesto romance que habría mantenido con Maluma.

El último lunes fue Ángel de Brito quien le preguntó directamente a Milett por esta situación. “Leí en un portal varios romances tuyos anteriores. Entre ellos, hay uno que te quería preguntar en particular: ¿Saliste con Maluma, es cierto eso?”, le planteó el jurado del reality show y también conductor de LAM (América). “No, no, no. Yo trabajé con él cuando estuve en un programa, en un reality que se llamaba Combate, cuando recién ingresé en la televisión. Y ahí lo conocí”, comenzó respondiendo ella.

“Él tenía 19 años, yo tenía 20 y ahí nos conocimos. Éramos muy chiquitos, la verdad. Obviamente, en ese momento sí había un gusto. Pero, obviamente, cada uno siguió con su camino”, agregó Figueroa. “O sea, ¿te vincularon, pero nunca saliste?”, repreguntó De Brito. “Sí, nos vincularon, claro. Como chicos que éramos, de repente nos gustábamos en ese momento. Pero que haya sido mi pareja, no”, descartó Milett.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, cada vez más cerca y al calor del Bailando 2023

Así las cosas, este martes en LAM pusieron al aire un informe con distintos extractos de programas de la televisión peruana en las que se habló del vínculo entre Milett y el reggaetonero colombiano. Y se resaltó un detalle: que esta posible relación estuvo condicionada por una supuesta traición.

“El Zorro, un ex amigo de Milett, contó como la modelo había sido parte de un triángulo de amor y traición, ya que su mejor amiga Ruth Kruger mantenía una relación con Maluma”, narró Marcela Feudale en el informe para darle paso a una nota que el tal Zorro dio en un programa de Perú para explicar esta situación. “Ruth y Milett eran hermanas y a la vez, Ruth y Maluma eran unos chicos que solían salir. Cuando él venía acá, se hablaban. Es más, en el último concierto que dio en Perú el año pasado, ella fue conmigo entre varios amigas y amigos, y el manager de ese señor se comunicó con ella para decirle que pase al camerino y todo eso. Y la otra se hizo la que no y no entró”, reseñó el hombre, quien dijo haber sido amigo de Milett desde que ella tenía 17 años.

Más adelante en el informe mostraron una entrevista que le hicieron a Ruth y en donde se refería a Milett, aunque no en los mejores términos. “Ella tiene muchísima, muchísima, muchísima suerte en que a mi no me interesa nada de lo que tenga que ver con la televisión. Porque si a mi me interesara y quisiera hablar de ella o mostrar cosas de ella, ella ahorita se iría a vivir a la China”, disparó Kruger con misterio, pero con cierta sed de venganza que se le salía por los ojos.

Maluma, supuesto hombre en común entre Milett Figueroa y su ex amiga Ruth Kruger (Instagram)

A continuación, emitieron el fragmento de otra entrevista con Ruth Kruger en un boliche, y en el que le preguntaban si era cierto que se había terminado su vínculo con Milett. “¿Ya no están como hermanas y amigas? ¿Se terminó?”, le inquirió el notero y ella apenas asintió con la cabeza. “¿Todo por un cantante?”, insistió el cronista. “¿¿¿Uno???”, contestó Ruth con suma ironía y antes de largar una sonora carcajada. “No quiero hablar. Ella tiene memoria de pollo, no se acuerda de nada”, cerró tajante.