Quién es Pablo Vigna, el periodista de la TV Pública que modera el tercer debate presidencial

Pablo Vigna, de la TV Pública, será uno de los moderadores del debate presidencial del domingo 12 de noviembre (Fotos: Gentileza Pablo Vigna)

Cuando tenía 12 años, Pablo Vigna se iba a dormir con una radio portátil debajo de la almohada y cuando se despertaba, las voces que transmitía la AM seguían allí. En el afán de mantenerse aún más informado, también leía todos los diarios que podía. Eso lo hizo perfilarse hacia el periodismo, atraído por la misión de decodificar el camino que toma un acontecimiento hasta ser puesto y presentado en el aire. Hoy tiene 55 y sigue desayunando noticias, incluso si está de franco o de vacaciones: después de un recorrido por distintas emisoras (Radio Belgrano, Rivadavia, Continental, entre otras), concursó por un cargo en la TV Pública y tras obtenerlo, el 1ro de octubre de 1994 comenzó a trabajar como cronista.

Esto fue hace 29 años y todavía sigue: actualmente conduce el noticiero diario del mediodía y Televisión Pública Noticias Internacional. Y ahora se prepara para ser uno de los moderadores del debate presidencial que se desarrollará este domingo 12 de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Junto a Luciana Geuna, Vigna tendrá la tarea de presentar la apertura y el primer bloque de ejes temáticos del debate: economía (que comenzará con la exposición de Milei), Relaciones de Argentina con el mundo (que iniciará Massa) y Educación y Salud (donde volverá a comenzar el líder de La Libertad Avanza). El resto del debate quedará a cargo de Érica Fontana y Antonio Laje.

Cronista de calle, acreditado en Casa Rosada, coberturas internacionales (desde la asunción del Papa Francisco a un terremoto en Perú), conducción del noticiero en distintas franjas horarias, especialista de Internacional desde hace más de dos años. Pese a que en estas casi tres décadas el rumbo de la gerencia de noticias de la TVP varió de acuerdo a los cambios de administración gubernamental, el recorrido de Vigna viene siendo sólido y con un estricto perfil bajo: casi nunca está en rol de entrevistado. “La vedette es la noticia, siempre”, resume Vigna en diálogo con Teleshow

“Siempre tuve claro que mi trabajo es el de presentador de noticias sin involucrarme en el tema, pero trabajando con prolijidad, con mucha atención a cada palabra que digo, por respeto a la audiencia, a la noticia y al noticiero que represento. Yo me concentro en mi rol, en presentar los hechos para que las conclusiones las saque el televidente”, desarrolla.

Cómo será el Debate Presidencial 2023 de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei

Vigna insiste en que su lugar es el de presentador y que no necesita destacarse por encima de la noticia, a diferencia de algunos de sus colegas de profesión. La variedad de estilos periodísticos existente se cristalizará en el debate de la mano de sus moderadores. “Ese es un gran trabajo de la Cámara Nacional Electoral. Me parece que tanto en este como en los debates anteriores eligieron perfiles diversos para abarcar este hecho tan importante, histórico que ocurrirá este domingo”, dice.

“Creo que el debate tendrá una importancia suprema porque será el último antes de las elecciones y, además, porque uno de los dos terminará siendo el próximo presidente. Va a ser muy significativo. En lo personal, tomé la noticia de mi convocatoria con asombro, la verdad que me quedé helado. Fue muy fuerte porque no la imaginaba, no me la esperaba. Pero llegó y la verdad que me llenó de orgullo, de satisfacción, me sembró 200 mil preguntas y siento una responsabilidad profesional enorme, enorme”, enfatiza el periodista.

En cuanto a su labor en el debate, dice que está listo para asegurar “el respeto que tiene que haber entre los candidatos. El trabajo del moderador en este acto va a ser importante para ir llevando los distintos temas en discusión, pero evitando las agresiones y también para poner de relieve los compromisos que han firmado los candidatos”.

“Seguramente habrán picas, se expondrán diferencias, se utilizarán tonos altos... Pero es lógico, es lógico en el sentido en que cada uno defenderá sus ideas, cada uno expondrá su plan de gobierno y a partir de esas diferencias se generarán las discusiones más importantes. Que ojalá sean enriquecedoras para la audiencia”, aventura.

"Creo que el debate tendrá una importancia suprema porque será el último antes de las elecciones y, además, porque uno de los dos terminará siendo el próximo presidente", dice Pablo Vigna

—¿Creés que el debate sirve para que quienes estén indecisos terminen decidiendo su voto para el balotaje?

—Sí, y no tengo ninguna duda de eso. De hecho me parece que los debates anteriores cambiaron el voto a favor o en contra de alguno de los cinco candidatos; sobre todo de un candidato, que no ganó pero hizo una buena elección. No vamos a dar nombres, pero sí, creo que puede cambiar el voto de los indecisos, sobre todo siendo tan cercano a la elección. Además, cada uno de los debates tienen una audiencia realmente muy importante, lo cual te da la pauta de que los votantes están esperando escuchar las propuestas del candidatos. Por eso insisto en decir que el debate es clave para escuchar proyectos de país.

—¿Cómo tomaste que Milei dijera que, en caso de ser presidente, cerraría la Televisión Pública?

—La verdad que no es la primera vez que se escuchan voces en contra de los medios públicos. Mi más enérgico repudio a quien intente forzar la posibilidad de cerrar, primero un medio de comunicación. Porque más allá de que sea la Televisión Pública, cerrar un medio de comunicación estando en democracia, me parece que es muy complicado y repudiable en todas las ocasiones. Yo hablo de la TV Pública como trabajador y creo que los medios públicos hoy tienen un protagonismo y una importancia realmente destacable por el hecho de informar a todo el país, con un menú muy variado desde la programación. Cerrar un medio de comunicación me parece que ya es un hecho de total censura. Atrás de la TV Pública hay trabajadores, familias, hijos, nietos, centenares de carreras periodísticas, gente con muchos años en el canal, toda una comunidad al servicio de la televisión pública.

¿Cómo se eligieron los periodistas que moderan los debates presidenciales?

Los comunicadores fueron seleccionados de una lista de suplentes que no habían sido sorteados para los dos primeros debates presidenciales, y los nombres fueron propuestos por los canales de aire de la Capital Federal, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y el Consejo Federal de la Televisión Pública.

Los nombres fueron consensuados por los delegados de ambos candidatos presidenciales durante la reunión que se llevó a cabo en la Cámara Nacional Electoral, la entidad encargada de la organización de los debates.

Permanecen como moderadores suplentes, en el evento de que alguno de los cuatro moderadores seleccionados encuentre algún impedimento, los periodistas propuestos por NET TV, José Antonio Gil Vidal y Nuria Am, así como los nominados por el Consejo Federal de la Televisión Pública, Exequiel Santamaría de Tierra del Fuego y Maia de la Fuente de La Rioja.

Al igual que en las ocasiones anteriores del 1 y 8 de octubre, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) se encargará de la producción y ejecución de este tercer debate presidencial. El evento será transmitido en directo por la Televisión Pública, y existe la opción de que otras emisoras de todo el país puedan retransmitirlo.