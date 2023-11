Charlotte Caniggia bailó con Melody Luz y reveló cómo la ayuda en la crianza de su sobrina Venezia

Charlotte Caniggia reveló que cambió por primera vez un pañal a su sobrina Venezia

Viernes a la noche y el Bailando 2023 (América) sigue su marcha con el ritmo “salsa de a tres”, momento en el que las parejas concursantes invitan a un famoso a sumarse a sus coreografías. La pista la abrieron Charlotte Caniggia y su bailarín Jesús Vinent, quienes invitaron a Melody Luz, pareja de Alex, el hermano mellizo de la mediática.

Melody y Alex se conocieron en la primera edición de El Hotel de los Famosos, donde Caniggia se coronó campeón. La relación continuó después del reality show de El Trece y afianzaron el vínculo: al poco tiempo armaron una convivencia, disfrutaron de distintos momentos románticos y hasta se convirtieron en padres de Venezia, quien nació en julio pasado.

“¿Se llevan bien las cuñadas? Porque usted tiene un carácter fuerte...”, le apuntó Marcelo Tinelli a la invitada al recibirla en la pista. “Yo soy tranquila, cuando me buscan quilombo... ¡agh! Ahí no me controlo y me saco”, dijo Melody, a la vez en que dijo que nunca se peleó con Charlotte. “Nunca nos peleamos, no queremos, nosotras nos llevamos bien”, confirmó Caniggia, quien a la vez dijo que extraña mucho a su hermano, quien sigue en España compitiendo en la versión ibérica de Gran Hermano. “Somos muy unidos nosotros, así que queremos que vuelva”, subrayó.

Ante la ausencia de Alex, el conductor quiso saber cómo se las arregla Melody con las tareas domésticas. “Me ayudan mucho mis papás y mis amigos. Ahora mismo está con una amiga...”, comenzó a responder hasta que Tinelli la interrumpió: “¿Tu cuñada te ayuda a la noche para cuidar a Venezia?”. En el estudio se escucharon unas risas de incredulidad, pero la bailarina dejó bien parada a Charlotte. “Eso es importante. Hoy le cambió su primer pañal”, reveló Melody. “¿Alguna vez había cambiado un pañal Charlotte?”, insistió el conductor. “No... Pero bueno, siempre hay una primera vez, Marcelo”, contestó con orgullo la mediática.

Charlotte Caniggia con su sobrina Venezia en brazos, mientras Alex Caniggia observa el cuadro

Desde el jurado, intervino Moria Casán. “Marcelo, esto se merece tres shots”, celebró la diva la actitud de Charlotte. “¿Quiere ser mamá?”, le preguntó Tinelli a Caniggia. “Pronto me gustaría tener una familia. Primero quiero la propuesta de casamiento. Pero Roberto (Storino Landi, su novio) todavía no la hizo. Ya la pedí que me lo propusiera, ya vamos cuatro años juntos. Le dije: ‘¿El anillo pa’ cuando?’”, contestó muy sonriente.

“¿Es de regalar joyas Roberto?”, indagó el bastonero del show. “No, joyas no. Me regala perfumitos, ropa, platita...”, respondió Charlotte divertida. “Yo le digo: ‘Amor, dame platita para ir al shopping’”, agregó.

Por otro lado, Charlotte dijo estar “hinchada los huevos” de que le pregunten por el vínculo con sus padres Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. “Acá en la pista la paso bien, pero salgo de acá y tengo 80 personas preguntándome: ‘Che, ¿qué onda tu mamá, qué onda tu papá? ¿Se separaron?’... Siempre hay una historia nueva. Es una situación que me genera ansiedad, me pone muy triste”, dijo, sin intención de entrometerse en los asuntos de sus progenitores.

“Son problemas de ellos y yo como no tengo problemas, por suerte, estoy tranquila. Pero me afecta tener que cargar con problemas de mis papás. Todo el tiempo me vienen a preguntar a mi y todas las semanas es un capítulo nuevo. Es como una serie de Netflix esto”, se rió Charlotte.

Pese a esta distancia, la modelo disfruta de la llegada de su sobrina y del vínculo con su cuñada, mientras su mellizo se encuentra en España a la espera de lo que ocurra con su sanción en Gran Hermano VIP. Desde allí, el Emperador le dedicó un siento mensaje a Melody por el Día de la Madre. “Te amo, mamu, ¿sí? Hoy nació la bebi a las 00:43 de Argentina. Hace tres meses nació nuestra hija hermosa, la bebi. Llenala de besos, ¿sí? Decile que papá la ama, que papá fue a cazar y vuelve en nada. Las amo, son los amores de mi vida. Para toda la vida, juntos, ¿ok?”, expresó Alex en un video.