Manu Urcera reveló el motivo por el que no usará el anillo de casamiento con Nicole Neumann

Manu Urcera explicó por qué no usará el anillo de casamiento

Este miércoles 8 de noviembre, Nicole Neumann se casó con el piloto de automovilismo rionegrino José Manuel Urcera. Fue una ceremonia civil íntima que se llevó a cabo en la exclusiva Bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar, aproximadamente a 55 kilómetros de Neuquén.

Tras la fiesta, Manu hizo una transmisión en vivo por sus redes sociales con sorpresivas declaraciones. En su cuenta oficial de Instagram, el esposo de la modelo explicó por qué no usará el anillo de casamiento. En el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) reprodujeron la grabación que fue vista por más de 1600 seguidores.

El conductor Rodrigo Lussich aseguró que el novio habría tomado unas copas de más antes de realizar el vivo desde un vehículo con Nicole. En el arranque del video el piloto mostró su anillo de boda frente a la cámara y anunció: “No lo voy a usar, les cuento a todos”.

Luego justificó por qué no utilizará la alianza: “Me dedico a manejar, entrenar. No va la alianza con el deporte”. Fue allí que la modelo, quien estaba junto a él, reaccionó con risas. “Bue, bue”, atinó a decir ella y le siguió el juego. “Se lo voy a dar a Niki, que lo tenga ella”, señaló Urcera.

El vivo siguió por unos minutos más: el piloto saludó a unos amigos que estaban en una esquina. Luego, pidió que estacionaran la camioneta, pero antes tuvieron que empujar una maceta que les molestaba para abrir una de las puertas.

“¿Quién puso esta maceta re grande ahí?”, se quejó Manu antes de intentar correrla. En tanto, Nicole también se sorprendió al ver que no podía estacionar la camioneta. “¿A quién se le ocurre esto?”, preguntó la conductora, indignada.

La boda se realizó en una bodega ubicada en la ruta provincial 7, picada 15, y es propiedad de la familia Viola, pioneros en el desarrollo del polo vitivinícola de San Patricio del Chañar. En medio de los extensos viñedos, Neumann y Urcera dieron el sí rodeados de sus amigos y seres queridos.

En la ceremonia, la novia usó un diseño de Natalia Antolín: en las fotos se la vio con un pantalón palazzo y un body de plumetí de color blanco. En cuanto a su peinado, optó por llevar el pelo recogido con dos tiaras colmadas de piedras. Con respecto al maquillaje, lució un estilo más bien natural y despojado, para que la ropa se llevara todo el protagonismo.

Durante la celebración, Neumann hizo cambio de vestuario y como segunda opción también en tonos blancos, llevó una falda de tul que debajo tenía un short para estar cómoda. Además, lo combinó con un top haciendo juego repleto de piedras colgando. A ese outfit le sumó zapatillas para mayor confort y se soltó el pelo para bailar y celebrar con sus seres queridos.

Con respecto al novio, no fue por el negro tradicional para estos eventos sino que optó por un traje de color verde oliva y unos anteojos negros. También se lo vio con lentes de sol y la corbata en tonos bordó al igual que los zapatos.

El próximo 8 de diciembre, en el Día de la Virgen, celebrarán con una gran fiesta en Exaltación de la Cruz, una localidad bonaerense en la que se casaron famosos como Jorge Lanata con Elba Marcovecchio y Stefi Roitman con Ricky Montaner. La novia contó que su padre será quien se encargue de llevarla al altar y, seguramente, sus hijas tendrán un importante protagonismo en la ceremonia.

En un primer momento, la pareja iba a realizar la fiesta en San Martín de los Andes, incluso mandaron las invitaciones. Pero decidieron cambiar de locación por un fuerte repudio realizado por la comunidad mapuche por un conflicto que mantienen contra la familia Ursera.