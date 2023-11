La furia de Cinthia Fernández por un insólito pedido que le hizo Matías Defederico: “Es para saldar una deuda”

La furia de Cinthia Fernández por un insólito pedido que le hizo Matías Defederico

Ya van más de cinco años y medio desde que Cinthia Fernández se divorció de Matías Defederico, pero los padres de Bella, Charis y Francesca siguen en conflicto por la cuota alimentaria de las niñas con su correspondiente correlato mediático. En ese marco, este miércoles la mediática fue entrevistada en A la Barbarossa (Telefe) y se enfureció al recordar la provocadora actitud que tomó el exfutbolista de Huracán e Independiente a la hora de resolver el conflicto. “Él ahora me está pidiendo plata”, comenzó contando Fernández.

“Es para saldar la saldar su deuda con la casa y que le dé plata, para que se den una idea del cinismo”, se explayó Cinthia ante la sorpresa de Georgina Barbarossa. “La negociación es que no pague más alimentos, porque me va a deber toda la vida. Después tengo que inhibirlo otra vez”, amplió al respecto.

Luego explicó de qué se trata el conflicto con la propiedad que se disputan. “La casa está a nombre de él. Pero es un bien ganancial que compramos cuando estábamos casados”, contó Cinthia. Por otro lado, dio detalles de por qué su exmarido podría sacar una ventaja en esta situación. “Yo hice la casa a nueva para que mis hijas vivan en un lugar lindo, tengo mis posibilidades, pero pierdo por donde la miren”, dijo.

“Le ofrecí saldar sus deudas poniendo la casa a nombre de las hijas. Él no tendría problemas con la licencia de conducir, ni para salir del país, y un montón de cosas por las que hoy casi ni puede vivir porque está acorralado por la Justicia”, reconoció Cinthia a continuación.

“Y me dijo: ‘¿Para que metas un macho como metiste a Martín?’. Mi ex, Baclini, que tenía su departamento y de hecho pagaba el colegio de mis hijas”, cerró Fernández muy furiosa con la situación.

Esta semana, Cinthia se había descargado en sus redes sociales contra Defederico luego de la reciente pérdida del permiso de conducir del exfutbolista. Según explicó la bailarina, este hecho derivó en una negligencia paterna respecto a sus hijas en común.

A través de un video, Fernández explicó lo sucedido mientras esperaba a sus hijas en la puerta de la escuela: “Al progenitor le quitaron la licencia por tres motivos. Uno es porque debe alimentos, entonces fue inhibido, no puede ni comprar ni vender bienes, algo que no respeta porque construye y vende casas, actividad que no tiene registrada y hace por detrás, y por ese motivo fue denunciado penalmente”.

El estallido de furia de Cinthia Fernández

Según detalló: “La inhibición lo que hace es que cuando se te vence la licencia no te la renuevan porque es una de las herramientas que tienen las madres para reclamar alimentos, como prohibirle la salida del país o hasta prohibirle la entrada a la cancha, todas medidas que voy a adoptar todas juntas ahora”, continuó decidida.

“El señor tenía el registro vencido porque no le lo iban a renovar, y seguía circulando y me enteré de casualidad porque un colega me comentó al aire, siendo que ese día las había ido a buscar para llevarlas al colegio. Hermoso desayuno me pegué”, recordó. “El señor no tiene la licencia porque no pasó el test psicológico. No es mi responsabilidad. Además, tiene la quita total de puntos, que yo tampoco tengo nada que ver”.

Cinthia continuó con su declaración extensa y detallada, en la que subrayó que Defederico dejó de cumplir con sus obligaciones como padre. “Desde que apareció esta denuncia de manera pública, el señor no tiene movilidad, no tiene auto y se ve que nació con auto. Y desde el martes que pasó eso, no cumple su función de padre. No las viene a buscar, no las retira...”, expresó, evidenciando su molestia y destacando la necesidad de reorganizar constantemente su vida para compensar las ausencias.

Cinthia Fernández junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca (Instagram)

Fernández relató que, ante la falta de comunicación de Defederico sobre cómo se organizaría con las niñas, ella tomó la iniciativa de contactarlo: “Este martes tenía que venirlas a buscar y llevarlas a la puerta del colegio. ¿Lo hizo? Sí, la madre. Digo, para devolver un poco todo lo que me fumé. ¿Se acuerdan cuando publicaba artículos de padres que sí sufren y denuncian las prohibiciones para ver a sus hijos? Es un cararrota”, acusó.

La respuesta de Defederico fue evasiva, sugiriendo que sus abogados se encargaran del asunto. Según Fernández, ella intentó nuevamente abordar el tema, ofreciendo soluciones alternativas de transporte, como un remis de confianza, las cuales fueron rechazadas por el exfutbolista. Según ella, esto evidencia su falta de voluntad para asumir los costos del transporte.

La situación alcanzó un punto crítico cuando él realizó una propuesta: “Me contestó que yo se las lleve a la casa y las traiga”, explicó entre risas, para luego continuar: “O sea que dispone de mi tiempo el señor que tiene problemas personales. Y encima pretende que las nenas se queden el fin de semana completo, algo que no pasa nunca porque aparte mis hijas, les recuerdo, a veces quieren ir y a veces no”.

Cinthia concluyó el video cuestionando si Defederico había considerado los deseos de sus hijas, así como su voluntad y su tiempo. ”Amor, tengo cara de boluda, pero boluda no soy. Y ante todo es ¿vos podés? ¿vos querés? Pero claro, me olvidaba que estaba ante un violento y un machirulo, ¿voy a pretender eso? No. Cambia toda mi vida porque no quiere pagar remis, pero plata para el champagne los fines de semana siempre hay, para eso que no falte, pero para el remis para ir a buscar a tus hijas, no”, cerró.