Mica Viciconte se refirió a la demanda de Fabián Cubero contra Nicole Neumann: “Yo tengo fe”

Mica Viciconte habló sobre la demanda que le hizo Fabián Cubero a Nicole Neumann (Video: Instagram)

El lunes pasado se conoció una triple demanda que le iniciará Fabián Cubero a Nicole Neumann, su expareja y mamá de sus tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra. Según había informado Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, Poroto le reclamará una cuota alimentaria a la modelo. La razón es que una de sus hijas está completamente a cargo del exfutbolista, desde que la adolescente se fue a vivir con él y con Mica Viciconte cuando se distanció de su mamá. Según se supo, “Esta semana presentará las siguientes demandas: Denuncia por estafa procesal; reducción cuota de alimentos; reclamo de deuda existente”, reveló el conductor de LAM, el ciclo de América.

Ante esta situación, este martes Viciconte rompió el silencio. Al salir de grabar Ariel en su salsa, el programa de Telefe del que participa como panelista, la actual pareja de Cubero hizo un video que subió a sus historias de Instagram para aclarar por qué no se detuvo a darle notas a los periodistas que estaban esperándola en la calle.

“Siempre bajo el vidrio para dar notas, hoy a la salida del canal había noteros y no fue de mala onda ni mucho menos”, comenzó diciendo Mica. “Esta vez sentí que no tenía nada para aportar, no quería salir a decir absolutamente nada que se pueda confundir o sacar otro tipo de conclusiones”, expresó cautelosa acerca de la decisión judicial del papá de su hijo Luca.

“Prefiero estar tranquila, incluso mañana tenía que dar una nota y la di de baja por todo esto que está pasando, todo el revuelo que se armó, prefiero estar tranquila más allá de que no puedo hablar, no creo que sea un momento para salir a aclarar nada”, afirmó. Y luego añadió que ella considera que estas peleas familiares se van a apaciguar. “Como siempre digo, yo tengo fe de que todo esto a la larga se va a calmar, todo se va a tranquilizar.. Estamos en un país que todo es un poquito más lento pero creo que cuando uno llega a su casa, ve a su familia y se acuesta tranquilo a dormir creo que ese es el camino”, concluyó con una frase enigmática con alguna indirecta para Nicole.

Mica Viciconte vive con su pareja Fabián Cubero, el hijo de ambos, Luca y la hija mayor del exfutbolista con Nicole Neumann, Indiana (Instagram)

Por su parte, Neumann había hablado también sobre el reclamo judicial que le emprenderá su exmarido. Al aire de Intrusos, América, la periodista Karina Iavícoli contó un mensaje que le había enviado la modelo a su teléfono celular. “Él sigue adeudando, tiene dos juicios con tres años de deuda de cuota alimentaria, de colegio, cumpleaños, Día del maestro, comuniones, nunca más pagó. Aparte de eso, tenemos un departamento en común que él solo cobra el alquiler. Ahora solamente pienso en mi casamiento y me importa poco lo que pasa, de eso se van a ocupar los abogados de lo que corresponda”, había expresado la modelo.

Luego, el que se explayó al respecto fue el abogado de Cubero, Roberto Castillo, quien representa legalmente al exjugador de Vélez Sarsfield. Entrevistado en Intrusos, contó cómo es el proceso legal que enfrenta a la expareja. “Es la tercera causa penal que lo defiendo a Fabián y es importante mencionarlo: lo defendí en la primera ocasión sobre un impedimento de contacto donde fue sobreseído”, comenzó contando el letrado, quien dio sus argumentos para declarar a su cliente como una persona “libre de culpa y cargo”.

“Le pregunté a Fabián si de verdad incumple o no, porque necesito datos objetivos. Su respuesta fue traer una carpeta donde me mostró un recibo de sueldo de su empleo en Vélez y los gastos que realiza en sus hijas, de lo cual destina casi un 65 por ciento de sus haberes”, detalló el abogado al respecto.