Charlotte Caniggia volvió a apuntar contra Mariana Nannis: “Una mamá así no hace bien”

Charlotte Caniggia apuntó contra su mamá y aseguró que prefiere tenerla lejos

Desde hace meses, la relación entre Charlotte Caniggia y su madre, Mariana Nannis, no viene nada bien. Cruces, conflictos y peleas derivaron en un vínculo cada vez más inestable, sin embargo, la relación parece haber llegado a un punto final. Así lo manifestó la mediática: “Una mamá así no hace bien”.

Si bien en las últimas horas la familia Caniggia se llenó de amor tras el nacimiento de Venezia, la hija de Alex, los cruces y conflictos no desaparecen. La llegada de una nueva vida podría unir los lazos rotos, sin embargo parece no ser el caso. “Un bebé une, pero a veces las familias son un poco complicadas. Claramente es lindo que mi mamá y mi papá puedan conocer a la bebé. Mi mamá todavía no la conoció pero Dios quiera que todo se pueda arreglar”, comenzó diciendo Charlotte sobre la situación familiar.

Como extra, hace unos días Mariana publicó un polémico video hablando sobre el autismo, pero lo llamativo es que incluyó una foto de Alex Caniggia. Al respecto, la hija de Claudio Paul opinó: “Re feo me parece, pero quizás ella está enojada porque mi papá conoció a la bebé. Pero no es la forma, no tiene nada que ver Alex. Alex nunca tuvo nada, pero es re feo porque hay gente que de verdad tiene esos problemas y es re feo. Igual mi mamá ya salió a bardearme a mi también, ella no está bien y es mejor tenerla lejos”.

Charlotte Caniggia una de las participantes que sigue a paso firme en el Bailando

En continuado, la mediática detalló cómo seguía la relación con su madre y fue entonces cuando contó la dura decisión que tomó respecto a ella. “Yo la perdono, no quiero tener relación con ella porque no es muy buena, no es sano. Hablé con ella el día de la madre, la felicité por el día y empezó a hablarme cosas y me trató un poco mal y no quiero tener más relación con ella”, dijo la participante del Bailando 2023 en una charla con Intrusos.

En ese sentido, Charlotte intentó explicar a qué se debía esta situación y cuáles fueron los momentos que llevaron a su madre a actuar de esta manera: “Creo que el problema es de ella, está enojada por el divorcio porque todavía sigo con el divorcio y todavía no le han dado su parte y eso la afecta mucho a mi mamá. Nosotros somos los hijos, no tenemos la culpa y ella tendría que enojarse con su ex marido, ellos fueron los que se casaron, si se separaron problema de ellos, nosotros como hijos no tenemos el problema”.

Por último, la artista también se refirió a la relación con su padre y cómo, poco a poco, fue mejorando, sin embargo fue tajante sobre el daño que tanto Claudio Paul como Nannis le habían provocado: “Ya mi papá cambió su forma de ser, pero ambos siempre meten a los hijos, así que es mejor no tener relación con padres así”.

En otras oportunidades, Charlotte manifestó el poco amor que recibió y el deseo que esta situación cambie, más allá de los años. “Uno como hijo siempre espera un mensaje de sus padres, creo, ¿no? Es como lindo me hubiese encantando, pero nunca me pasa. Trato de vivir esto como un: ‘Bueno, mis papás son ausentes’. Supongo que fueron ausentes toda la vida. Quizás cuando yo era joven no me daba cuenta y eran ausentes también, y algún día yo tendré mis hijos y trataré de ser una mamá presente y que mis hijos, aunque tengan 30 años, no pasen por estas cosas”, había reflexionado la mediática días atrás.