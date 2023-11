Alejandro Fantino reveló el sexo del bebé que espera con Coni Mosqueira: “El nombre no lo tenemos”

Alejandro Fantino dio detalles del embarazo de Coni Mosqueira y revelo el sexo del bebe que esperan

Este martes por la tarde Alejandro Fantino anunció junto a su esposa Coni Mosqueira que tendrán a su primer hijo juntos. La modelo, con quien se casó en octubre del 2022, está embarazada de 13 semanas. “Estamos esperando un bebé”, dijo el conductor, muy conmovido y al aire de su stream Multiverso Fantino (Neura Media) ante la sorpresa de todos sus compañeros.

Tras revelar la noticia, el conductor fue abordado por un móvil de LAM (América) y dio más detalles al respecto. “Estamos de tres meses, tres meses y algo, son 13 semanas. Nos enteramos más o menos al mes. Me enteré una noche que había ido a La Nación + a hacer una nota con José del Río. Y volví a casa y Coni ya se había hecho el test de embarazo, así que me recibió y me puso el test en la mano, me lo dio. Y me largué a llorar como un... Ya no lloro porque ya lloré todo”, comenzó diciendo Fantino.

“Yo también soy papá de Nahuel, a quien me encontré cuando era más grande y tenía 11 años. Pero es una cosa increíble ese amor de padre, lo que sentís habiéndote encontrado con uno de 11 o sabiendo que lo vas a recibir en la panza de tu esposa. Es un amor único, no se puede creer. Te cambia la vida, te cambia... No sé, es muy erótico en el sentido antitanático. Eros y Tánatos, amor y muerte. Es muy erótico todo. Está todo muy lleno de amor, es muy lindo, hay mucha luz”, definió con su estilo característico el momento que está atravesando en su vida.

Alejandro Fantino

Asimismo, Fantino comparó este momento con la su paternidad de su hijo mayor. “Si bien no conecté y no estaba en los primeros años de vida de Nahuel, en la relación que después generamos en todo este tiempo, me demostró y me sigue demostrando lo sabio que es. Lo pienso en el sentido de lo difícil que es criar o va a ser criar a alguien siendo nosotros conocidos. Yo creo que la humildad es un músculo y yo creo que la humildad la podés practicar como practicar pectorales o una resistencia en aeróbica. Y es muy difícil cuando hay un montón de cosas que, al ser conocido, por ahí tus hijos pueden llegar a equivocarse o empezar a pensar que la vida es como a veces nos hace vivir el mundo porque somos conocidos. Entonces es criar a un chico, a una criatura con humildad, plantado ante la vida y que sea sabio en como encarar las cosas. Y Nahuel fue siempre sabio en eso, nunca buscó ser conocido, siempre practicó la humildad. Cuando tiene la genética y son tuyos, compartís la sangre, es más fácil la conexión por más de que yo me haya perdido algunos años. Igualmente todo lo que vino fue hermoso”, dijo.

Por otra parte, reveló el género del bebé. “Es varoncio, es nene”, dijo. Por otra parte, contó qué nombres hay en danza, aunque aun no llegaron a una decisión final. “No lo tenemos todavía el nombre. Coni me rebotó Ajax, Diómedes, Aquiles, Anaximandro... Nah, mentira. Yo quería Juan Román. Era muy termo, ¿no?”, dijo entre risas y admitiendo su fanatismo por Boca Juniors al querer ponerle el mismo nombre que Riquelme, uno de los máximos ídolos del club. “No tenemos nombre todavía. Estamos viendo, estamos buscando y estamos decidiendo con tiempo”, agregó.

“Estoy tan feliz, tan lleno de amor, tan lleno de vida y entendiendo que es minuto a minuto el disfrutar. Y darle para adelante”, cerró Fantino, feliz.

Alejandro Fantino está esperando un hijo con su esposa Coni Mosqueira (Instagram)

Luego de haberlo contado al aire del stream, Coni compartió en su cuenta de Instagram la feliz noticia, con una imagen de ambos sonrientes, mientras ella le mostraba una foto de la ecografía de su futuro bebé. “Nunca imaginamos sentir tanta felicidad, te amamos bebito hermoso. Te esperamos con todo el amor del mundo. Gracias vida, gracias universo, gracias Dios por permitirnos transitar este proyecto tan sublime”, escribió la modelo junto a la instantánea.

Cabe recordar que Alejandro y Coni se casaron el 21 de octubre de 2022, luego de una relación de cinco años. Ambos se habían conocido en el Vip de Tequila, allá por el año 2017, poco tiempo después de que Fantino firmara su divorcio de Miriam Lanzoni tras diez años de matrimonio. Por esos días, mientras muchos imaginaban que iba a dedicarse a disfrutar a pleno de su soltería por un buen tiempo, el periodista no tardó en volver a apostar al amor junto a la modelo de Multitalent Agency a quien descubrió, justamente, en ese lugar. Así, María Constanza Mosqueira, conocida por todos como Coni, se convirtió en su compañera inseparable.