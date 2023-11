Zaira Nara reflexionó sobre la envidia: “La crítica está más por el lado de la mujer que del hombre”

La modelo se refirió a situaciones que sufren las mujeres, la cual muchas veces se traduce en violencia y ataques descalificadores

Desde comentarios negativos hasta ataques descalificadores, la envidia se puede traducir de muchas maneras. Sin embargo, no todos los ‘dardos’ llegan por igual. Esa es la reflexión que compartió Zaira Nara sobre la realidad de las mujeres en Argentina: “Hay mucha envidia. Muchas veces en Argentina la crítica está más por el lado de la mujer que del hombre”.

Te puede interesar: Alejandra Azcárate compartió contundente consejo a sus seguidores: “Dejen de contarle a la gente todo lo que les pasa”

Falta de sororidad, de entendimiento o de apoyo mutuo, las claves pueden ser muchas, pero estos son algunos de los aspectos que ve la modelo en la sociedad argentina: “El hombre quizás te puede mirar con el prejuicio de ‘no se como va lo a hacer’. Pero la mujer te puede dar un comentario negativo. A mi no me pasa, por suerte tengo un público femenino que me apoya y me acompaña y eso lo valoro mucho. Siempre digo que esa mujer que se me acerca y me dice un comentario para mi eso vale mil veces más que un hombre que diga ‘que bien vestida que está’”.

Fuera de esta línea, la hermana de Wanda Nara asegura que es un sentimiento que percibe entre la sociedad aunque ella siempre se alegra por el crecimiento de las compañeras que la rodean. “Me pasa realmente que me alegro mucho cuando veo mujeres que admiro, que están cerca mío, que les va bien, que llevan un proyecto adelante, que tienen impronta, pero lamentablemente también pasa en Argentina que hay algo que se llama envidia. Hay mucha envidia, ‘por qué está ella y no yo, por qué en esta revista está ella, por qué este viaje lo hizo ella’”, sostuvo en una reciente entrevista con B.A. Confidential.

Zaira Nara en BA Confidential (Gustavo Gavott)

Por último, la influencer reflexionó sobre las consecuencias que tiene este sentimiento en las propias personas y cómo se siente ella con respecto a las mujeres que lo fomentan: “Es algo que, lamentablemente, es un sentimiento que yo no tengo y me da pena porque sé que existe y te termina tirando para abajo ese sentimiento y creo que es un poco lo que tenemos que aprender las argentinas”.

Críticas entre mujeres

La modelo había sufrido una situación de esta característica semanas atrás cuando quedó involucrada en una discusión entre Charlotte Caniggia y Coti Romero. En aquel momento, la hermana de Alexander Caniggia, que estaba por hacer su presentación en la pista del Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli, mostró su descontento con algunos integrantes del streaming y le sugirió al conductor que el mismo debería estar integrado por “más famosos”. Fue ahí cuando la influencer recibió un comentario fuera de lugar para ella y su hermana Wanda. La exparticipante de Gran Hermano pidió la palabra y se dirigió a Caniggia: “No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí. Dijo, de Zaira y de Wanda, que las dos estaban acá por chupar p.... Y me dijo que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que yo no me callaba nada. Y yo le dije ‘no lo voy a decir’”.

Te puede interesar: “Fue espantoso”: testimonio de Taliana Vargas sobre su experiencia al lado de Alejando Éder como candidato político

Inmediatamente, consultada por Tinelli, Charlotte afirmó que efectivamente había hecho el comentario agresivo que su compañera había reproducido segundos antes. “Sí, obvio”, aseveró Caniggia.

Zaira Nara renunció al streaming del bailando 2023

Como consecuencia, Zaira anunció su renuncia al streaming del certamen de baile a través de un comunicado que escribió en su cuenta de X (ex Twitter). “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, sostuvo la modelo tras mostrarse dolida por los violentos agravios que recibió por parte de sus excompañeras.