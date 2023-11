El fuerte descargo de Nazarena Vélez tras ser parte de la Marcha del Orgullo: “Muchos comentarios imbéciles”

El descargo de Nazarena Vélez (TikTok)

Nazarena Vélez tomó sus plataformas digitales para emitir una enérgica y apasionada respuesta a las críticas negativas y comentarios discriminatorios recibidos tras su participación en la 32° edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires. Este evento, celebrado el pasado sábado, vio a la actriz y productora unirse a la vibrante conmemoración, compartiendo en sus redes sociales una imagen suya sosteniendo una bandera representativa de la comunidad LGBT, acompañada de un breve pero significativo mensaje que promovía el amor, la libertad y la igualdad.

Sin embargo, la sorpresa de Vélez fue mayúscula al encontrarse con una serie de reacciones adversas en su publicación de Instagram, las cuales oscilaban entre la mala intención y la discriminación abierta, lo que la impulsó a grabar un video, posteriormente publicado en su cuenta de TikTok, donde expresó su consternación y descontento con vehemencia.

“Subí esta foto recién a mi feed y no puedo creer, gracias a Dios no son la mayoría, pero sí muchos comentarios imbéciles”, comenzó su relato Vélez, para luego manifestar su incredulidad por la presencia de comentarios ignorantes y despectivos, cuestionando la relevancia de la celebración del orgullo y comparándola con la experiencia de la heterosexualidad, a la que erróneamente se le atribuía una falta de discriminación histórica.

Así, la también panelista de LAM replicó algunas de las expresiones recibidas: “‘¿Día de qué orgullo?’, ‘Yo soy hétero y no estoy orgullosa ni tengo mi día’... cómo se nota que hablamos desde uno, desde nosotros mismos. Cómo se nota que estas personas que ponen estos comentarios son héteros, y nunca los mataron por su elección sexual, nunca los discriminaron”.

Vélez, con una evidente frustración, señaló la ausencia de empatía y la tendencia a juzgar desde una perspectiva personal y cómoda, sin intentar comprender las experiencias de los demás. En ese contexto, hizo hincapié en la importancia de la empatía y la sororidad, o en su defecto, la relevancia de no interferir en las vidas ajenas.

Nazarena Vélez participó en la última Marcha del Orgullo y recibió algunos cuestionamientos (IG NazarenaVelez)

“Vos desde esa comodidad preguntás ‘¿qué festejan?’ Dios, esa falta de empatía de solo mirarnos el ombligo nosotros y pensar desde vos. No, pensá desde el otro lado. Investigá, averiguá”, continuó visiblemente molesta por las expresiones vertidas en su cuenta de instagram, a lo que ella reiteraba la necesidad de buscar empatizar con el prójimo.

La productora, entonces, llamó a la reflexión: “Ponele que no logres encontrar esa empatía, eso de la discriminación, el sufrimiento, el tener que vivir y amar oculto, porque eras señalado, basureado. Si no podés lograr esa empatía, ¿qué te importa? ¿A vos qué te importa si mañana se festeja el Día del Carpincho y sale la gente vestida de carpincho y lo festeja? ¿A vos en qué te preocupa? ¿Qué te preocupa el orgullo del carpincho? ¿Qué te preocupa la vida del otro?”.

“Si no podés tener empatía y esa cosa de sororidad, o simplemente no meterte, es lo que hablamos siempre de los cuerpos, por ejemplo. Esa maldita costumbre de meterte en las elecciones de los demás, en la vida de los demás”, ejemplificó.

La actriz también respondió directamente a un comentario particularmente ofensivo que le sugería priorizar el cuidado de su familia, a lo que Vélez replicó con un comentario contundente, reafirmando su postura de no tolerar seguidores que propaguen negatividad y discriminación en sus redes sociales, optando por bloquear a aquellos que se expresan de manera hiriente y desagradable.

“A mí una me puso: ‘andá a cuidar a tus hijos y a tu nieto’, y vos andá a lavarte el tuje. Igual quiero que sepan que todo el que bardea fuerte y feo que a mí no me gusta, yo lo bloqueo. Me chupa un huevo tener seguidores mala onda”, cerró.