A horas de su casamiento, Nicole Neumann habló del conflicto con Fabián Cubero: “Se ocupará quien se tenga que ocupar”

Nicole Neumann hablo de su relacion con Manuel Urcera y de los conflictos con Fabian Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron en 2017 y todavía continúan en una batalla judicial que parece no tener fin. Ahora el exjugador de Vélez inicia en la Justicia nuevos reclamos económicos a la madre de sus tres hijas, como el pago de la cuota alimentaria correspondiente por Indiana, ya que se mudó con él desde el año pasado.

El periodista Ángel de Brito aseguró en la red social X, antes conocida como Twitter, que el padre de Allegra, Sienna e Indiana presentará las siguientes demandas contra la conductora: “denuncia por estafa procesal; reducción cuota de alimentos; reclamo de deuda existente”. La noticia trasciende a pocas horas del casamiento de la modelo con su actual pareja, José Manuel Urcera.

A la salida de la grabación del programa Los 8 escalones (El Trece), Neumann habló con la prensa del conflicto con su expareja y de su inminente casamiento que se llevará a cabo este miércoles en una exclusiva bodega neuquina. “Estoy a full, más que nerviosa estoy ansiosa”, señaló al ciclo Socios del Espectáculo (El Trece).

Cuando le consultaron si hubo algún conflicto porque supuestamente ella no quería que Manu se fuera de despedida de soltero a Brasil, la modelo respondió: “Es falso”. Además, negó la versión de que su futuro marido le había bajado a algunos invitados de la boda. “Mentira, se dicen muchas mentiras. No me hago cargo, ¿me dejan irme?”, aseguró, incómoda.

Nicole Neumann y Manuel Urcera se casan este miércoles

Luego, Neumann confirmó que sus tres hijas van a estar presentes en la ceremonia civil que celebrarán en Neuquén. Un mes después, el 8 de diciembre, realizarán una gran boda en Exaltación de la Cruz, la localidad bonaerense en la que también se casaron famosos como Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Respecto a la nueva demanda de Cubero, Nicole aseguró: “Nada para decir, yo estoy muy contenta, organizando mi casamiento. Mis chicas están muy felices con todo lo que pueden, así que el resto ni idea, se ocupará quien se tenga que ocupar. No estuve mirando nada, estoy ocupada con cosas, trabajando, están mis abogadas”.

“¿Es verdad que Fabián debe cuotas alimentarias?”, le preguntó el periodista. “Lo que dije lo dije, no voy a hablar más del tema”, respondió la modelo, un poco cansada de este conflicto. Luego, se subió a su vehículo y se retiró del lugar sin dar más declaraciones.

De esta manera, hizo referencia a un mensaje que le había mandado a la periodista Karina Iavícoli cuando le consultó sobre este tema en el ciclo Intrusos. “Él sigue adeudando, tiene dos juicios con tres años de deuda de cuota alimentaria; cuotas de colegio y mil cosas más, como cumpleaños, Día del maestro, comuniones, que nunca más pagó”, informó Neumann.

Fabián Cubero y Mica Viciconte

En el ciclo de América invitaron al abogado Roberto Castillo, quien representa legalmente al exjugador de Vélez Sarsfield. “Es la tercera causa penal que lo defiendo a Fabián y es importante mencionarlo: lo defendí en la primera ocasión sobre un impedimento de contacto donde fue sobreseído”, dijo el letrado, quien dio sus argumentos para declarar a su cliente como una persona “libre de culpa y cargo”.

Ante la atención prestada por Florencia de la V y toda la mesa que conduce, el abogado explicó cómo lleva adelante la defensa de un cliente que está expuesto mediáticamente. “En estos casos lo primero que hago es escuchar trascendidos de los periodistas debido a que existe una estigmatización por falta de conocimiento. Es importante saber la proyección pública que hay cuando se entiende que es injusta la acusación. Él es una persona que tiene una posición muy conciliadora”, dijo.

“Una vez finalizado lo preliminar, le pregunté a Fabián si de verdad incumple o no, porque necesito datos objetivos. Su respuesta fue traer una carpeta donde me mostró un recibo de sueldo de su empleo en Vélez y los gastos que realiza en sus hijas, de lo cual destina casi un 65% de sus haberes”, puntualizó el letrado.

“Como Cubero no podía ocuparse de sus hijas los fines de semana porque jugaba al fútbol, y tampoco quería que Nicole faltara a sus compromisos laborales, entendía que correspondía ayudarla. Entonces, se ocupaba de pagar una niñera. Pero cuando dejó de jugar al fútbol, ¿a qué niñera le estaba pagando? ¿Para qué? La deuda nace por un gasto de niñera que cuando él deja de jugar al fútbol, no pagó más, porque las cuidaba él. Por eso ante la Justicia figura como moroso”, explicó Castillo.