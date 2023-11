Luciano Castro habló de su incomodidad en la televisión paraguaya: “Soy un mal llevado”

El momento incómodo de Luciano Castro en un programa de Paraguay

El jueves, Luciano Castro fue la cara de todos los medios masivos luego que un clip suyo se hiciera viral tras asistir a un programa de la televisión paraguaya y donde se sintió incómodo “por ser cosificado”, tal como lo definió él mismo.

Te puede interesar: Flor Vigna reveló que estaría dispuesta a abrir su pareja con Luciano Castro

Todo se dio cuando el actor viajó a Paraguay para promocionar El Divorcio la obra que protagoniza en calle Corrientes en La Mañana de Unicanal, un Magazine que conduce Dallys Ferreira junto a Dora Ceria y Jorge Riveros.

Lo cierto es que, al momento de presentarlo en el estudio, Dora buscó hacerle un chiste a Luciano pero no le salió bien. Cuando lo estaban saludando al actor, ella le tocó uno de sus brazos y comentó: “Es de verdad señora, es de verdad”, afirmó generando molestia e incomodidad en Castro.

Te puede interesar: Luciano Castro se sintió incómodo en la televisión paraguaya por la actitud de una conductora: “Si lo hago yo, voy preso”

Unas horas después de que el episodio haya ocurrido y se haya hecho viral, Luciano habló con LAM, programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América y reveló cómo sigue con respecto a este tema lingual.

Fue Maite Peñoñori, una de las panelistas del ciclo quien se comunicó con el actor y aclaró: “Luciano se quedó muy amargado con que se haya viralizado solo ese momento”, comenzó diciendo la periodista. Y sumó: ”Luego me dijo ‘Yo entiendo que soy un mal llevado, que siempre contesto mal. Pero en este caso puntual no fue para incomodar’”, reconoció el actor furioso por el suceso.

Te puede interesar: Lourdes Sánchez le respondió furiosa a Flor Vigna: “No me gustó cómo me dejó como mujer”

“Me explicó que después la resaltó mucho a Dallys como conductora y que después se pudo dar una charla muy copada”, reveló la panelista de América sobre el enojo de Luciano que luego se le pasó.

En tanto, Castro también le aclaró a Maite Peñoñori: “De verdad eh. Se pudo dar una charla muy linda. No se hicieron los tontos en el programa, como que tomaron el guante y trataron el tema”.

Por su parte, Ángel de Brito intervino en el debate y luego de escuchar a su compañera, dio su visión al respecto: “Lo escuché a Luciano en otra nota que dio después y dijo que le molesta que las chicas le toquen las tetas y los abdominales cada vez que lo ven y él se pone incómodo”.

“Es verdad, pero él me planteó que ‘fue un buen disparador para tener una charla sobre los estereotipos y que lo pueden cosificar y que si hiciera un comentario al revés sería repudiado’”, concluyó Maite.

El momento incómodo de Luciano Castro en un programa de Paraguay

Con respecto al episodio específicamente, cuando Dora hace ese comentario sobre el físico del actor, tanto Ferreira como sus compañeros se rieron, pero Castro no. Al darse cuenta de que habían incomodado al invitado, el presentador Jorge Riveros le dijo: “Perdón, Luciano, por todo esto”. Sin embargo, la producción siguió con el chiste y puso de fondo “Careless Whisper”, la canción de George Michael que habitualmente se utiliza para connotar un escenario de sensualidad.

En ese momento, Dallys le preguntó si estaba acostumbrado a ese tipo de halagos y Luciano contestó: “Lamentablemente sí”. “¿Por qué? ¿No te gusta?”, le consultó la conductora. “No me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda. Si yo te digo ‘a ver si es de verdad…’, todos dirían ‘¡ehhh!’. Y vamos todos presos. Si lo hacés vos es gracioso; si lo hago yo voy preso. Pero no pasa nada, sigamos”, respondió el actor.

Intentando salir adelante con la nota a pesar del ríspido momento, Ferreira aseguró: “Me gusta que traigas este tema acá, porque…”. Pero Castro no la dejó terminar y afirmó: “Porque la igualdad (entre el hombre y la mujer) no existe. No la vendamos como humo. Pero no importa, vinimos a otra cosa...”.

Por último, la conductora quiso recoger el guante una vez más para hablar sobre el acoso y la desigualdad. Y Luciano la volvió a interrumpir. “Vos conocés porque estuviste mucho en la Argentina. A mí no me molesta porque yo me sienta ‘prostituido’ por eso, sino que me molesta la desigualdad”. “Ah, me encanta”, concluyó Ferreira y lo invitó a sentarse en el living para iniciar la entrevista.