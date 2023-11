El escándalo de Sofía Gala en el aeropuerto: su descargo y el motivo por el cual la habrían demorado

Sofía Gala descendiendo del avión, antes de volar con destino a Mar del Plata (Captura TV)

Sofía Gala fue demorada el jueves al mediodía cuando estaba a punto de viajar a Mar del Plata para asistir al Festival Internacional de Cine, en el que se presentó Reina Animal, película protagonizada por ella. Al igual que todos los pasajeros, la actriz estaba sentada en el avión por despegar cuando la Policía Aeroportuaria pidió su descenso. Por tal motivo, el vuelo 1608 de Aerolíneas Argentinas que debía despegar a las 12.40 también atrasó su horario de partida.

Según trascendió durante el jueves, las cámaras de seguridad habrían detectado una situación irregular en el ShopGallery: la actriz habría sido acusada de llevarse algunos productos de un local. A partir de entonces, las autoridades declararon secreto de sumario y no se brindó información pública al respecto.

Sofía Gala en Aeroparque (Captura TV)

Finalmente Sofía viajó a con destino a Mar del Plata y por la noche asistió al festival. Allí, fue abordada por la prensa y cuando le consultaron por la confusa situación que había vivido horas antes, la hija de Moria Casán aseguró: “Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”.

Por su parte dijo -frente a las cámaras de TN- que sus abogados estaban trabajando en el asunto. “Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”, agregó la actriz sobre el episodio.

Según pudo saber Teleshow, la actriz se habría llevado productos, y habría sido detectada por las cámaras de seguridad. Se tratarían de tres productos menores de cosmética. Según información a la que tuvo acceso este sitio, el procedimiento en este tipo de situaciones indica que si la persona no tiene antecedentes penales, la policía le labra un acta, se abona una fianza y puede retirarse.

En el caso de la actriz, finalmente, pudo volar hacia Mar del Plata en el siguiente vuelo, el 1610 de Aerolíneas Argentinas, que despegó a las 17.15.

Sofía Gala caminando junto a los efectivos policiales en Aeroparque (Captura TV)

Luego de que se viralizaran las imágenes de Sofía Gala bajando del avión y las versiones sobre un confuso episodio en el ShopGallery, Teleshow se comunicó con Moria Casán, quien hasta el momento desconocía lo que había sucedido ya que ella, según explicó, se encontraba trabajando. “Nada, nada, ya está en Mar del Plata, creo. Está en pleno vuelo. No sé bien qué pasó porque yo estaba grabando. Un malentendido, un problema de pasaje, no tengo la menor idea. Ella iba para el Festival de Cine de Mar del Plata, ya está todo solucionado”, dijo la actriz que finalmente, en horas de la noche, y cuando su hija ya se encontraba disfrutando del festival de cine en el que presentó la película que protagoniza, decidió expresarse a través de las redes sociales.

Lo hizo a través de sus Historias de Instagram: allí publicó diferentes fotos que su hija le había enviado por privado. “Brindo por tu nuevo film, Reina Animal, para que disfrutes en el Festival de Cine de nuestra amada MDQ (Mar del Plata)”, escribió La One en una primera imagen en la que se ve una botella de champagne francés y tres copas a su lado.

Luego, agregó una publicación más dedicada a su hija, que se tomó una selfie junto a un amigo, con quien muestra el pasaje antes de embarcar: “Placer, hija mía. Ya en MDQ para disfrutar de nuestra amada ciudad. Hoy se estrenó Reina Animal, sobrevivís al matadero. Te amo. Besos a Fermín. No se pierdan Reina Animal”, finalizó la diva.

Moria Casán le dedicó un tierno mensaje a su hija Sofía Gala tras el incidente que pasó en el Aeroparque (Instagram)