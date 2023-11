Nicole Neumann volvió a apostar al yoga en Los 8 escalones, pero un incidente casi arruina su desempeño

La postura de yoga de Nicole Neumann en Los 8 escalones (Video: Los 8 escalones, El Trece)

Tras un breve lapso de ausencia en el programa Los 8 escalones de los 3 millones (El Trece), Nicole Neumann retornó para asumir de nuevo su rol en el jurado. Desde esta posición, aborda una variedad de temas que incluyen moda, veganismo y yoga. En la reciente edición, la modelo y conductora volvió a utilizar su cuerpo al momento de representar una de las pregunta de la final. A pesar de que una vez más demostró su habilidad física, durante la ejecución del ejercicio experimentó un pequeño inconveniente con su vestuario, el cual decidió compartir públicamente.

A tres meses de haber abandonado su puesto por cuestiones personales, y en coincidencia con la partida de Pampita de ese lugar, porque pasó a ser una integrante del jurado del Bailando 2023, Nicole regresó y, como es costumbre captó la atención de todos. En este caso, no solo por el vestuario elegido para la ocasión, sino porque volvió a representar posturas de yoga al momento de realizar su pregunta.

Un vestido largo con transparencias en color dorado oscuro, sin mangas y con capucha, complementado con accesorios y zapatos negros de taco alto fue el outfit de esta última jornada, que presentó a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “¡Me encanta jugar con la moda! ¿Ustedes se animan?”, exclamó y sin dudas logró los likes y comentarios de sus más de 2 millones de seguidores, que no ahorraron elogios, tanto hacia ella como hacia el vestuario.

En el momento del escalón final en el programa, durante la primera pregunta que debía realzar, la modelo se levantó de su silla y se posicionó frente a los participantes, para luego aclarar: “Me acuerdo Mateo que vos practicaste yoga”. Mientras, Nicole miró a uno de los finalistas, quien ya había resultado ganador en el programa anterior. Tras ello, consultó al otro participante, Maximiliano, sobre su experiencia con esta disciplina, pero él indicó que no estaba familiarizado con la práctica.

“Les voy a representar una postura llamada ‘del Sol’y ustedes me tienen que decir con qué otro nombre se la conoce. Yo después les voy a dar opciones, tranquilos”, explicó antes de dejar el micrófono sobre la mesa y proceder a demostrar el ejercicio.

El impactante outfit elegido por Nicole Neumann (IG nikitaneumannoficial)

Así fue como Neumann se sentó en el suelo, extendió las piernas por delante del cuerpo y los brazos y la cabeza por detrás. Apoyada en las extremidades, elevó el torso y permaneció en esa postura durante unos segundos mientras todos los que allí se encontraban no dejaban de aplaudir. Al momento de incorporarse, se notó que algún incidente había ocurrido, pero Nicole no tardó en regresar a su lugar en el jurado, para después reconocer los hechos: “¡Se me patinaban los tacos! Claro, siempre me olvido que no es lo mismo practicar con tacos que descalza. Es muy diferente”, afirmó entre risas.

Tras esa demostración, llegaría el tiempo en que, Neumann preguntó a los finalistas por el nombre de la postura de yoga que acababa de realizar, cuyas opciones de respuestas eran doble anillo, hiperextensiones, plancha hacia arriba o el puente. Los dos finalistas optaron por la tercera alternativa, que resultó ser la correcta, y de esa forma cada uno sumó una luz verde, en un cierre en el que no se sacaban ventajas.

Finalmente, Maximiliano logró doblegar a Mateo y alcanzó el puesto de campeón, para hacerse acreedor de los $3.000.000 e incluso también obtuvo la llave por el departamento que había obtenido durante el juego.

Cabe recordar que Nicole, en medio de su distanciamiento de Indiana, la hija mayor que tuvo con Fabián Cubero, y de los pormenores por la celebración de su boda con Manu Urcera, decidió interrumpir su participación en el ciclo para así poder evitar a la prensa que se apostaba a diario en la puerta del estudio para preguntarle por estos escándalos.