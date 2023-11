Le dieron de alta a Jorge Lanata y ya está en su casa: se conectó para recibir un premio

Jorge Lanata fue dado de alta (Archivo)

La salud de Jorge Lanata fue motivo de preocupación los últimos días cuando se supo que había sido internado en la Fundación Favaloro por una neumonía. El pasado 31 de octubre, desde el nosocomio, el propio periodista salió al aire en su programa de Radio Mitre para llevar tranquilidad a su audiencia. “Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, había expresado el periodista por medio de una comunicación telefónica.

Durante este jueves, Ángel de Brito publicó un tuit en su cuenta oficial en donde contó que Lanata había sido dado de alta y que incluso se había conectado vía internet para recibir un premio Produ 2023. En esta oportunidad, el comunicador fue galardonado como mejor presentador de programa informativo por su ciclo Hache.

En su momento, cuando Jorge salió al aire desde la unidad hospitalaria, se mostró de buen humor. “Ustedes tiene que agradecer que no los escuche, porque si los escuchara echaría a la mitad del equipo”, bromeó a sus compañeros del programa radial. “Es un buen porcentaje”, le contestaron sus colegas casi al unísono.

A pesar del problema de salud, Lanata se había mostrado esperanzado de poder salir pronto de la clínica y estar al frente de su programa televisivo el próximo domingo.“Está todo bien, hacemos PPT el domingo”, auguró con respecto a su ciclo de El Trece. Además, dijo no tener idea de la inminente final de la Copa Libertadores y aseguró estar portándose bien durante su internación, algo que su equipo tomó con escepticismo: “Si te estás portando bien no sos Jorge Lanata”, bromeó Rolando Barbano. “Por ahora, recién llego”, admitió el conductor entre risas.

Jorge Lanata fue dado de alta y recibió un premio Produ (Twitter)

Luego, la que salió a hablar respecto a la salud del periodista fue su mujer, Elba Marcovecchio. Durante el programa de Mariana Fabbiani, que la tiene como columnista, la abogada se manifestó optimista con la recuperación de su esposo. “Él está bien. Tiene una pequeña neumonía muy agarrada a tiempo. Esto empezó el lunes tempranito y siempre, siempre, igual que en todas las personas, todo lo que es agarrado a tiempo tiene mucha mejor evolución. Yo cruzo los dedos, porque siempre hay que cruzar los dedos. Y lo que notamos que está evolucionando bien. Está con antibióticos”, comenzó contando la letrada en el ciclo de la señal América.

Después, agregó detalles sobre la evolución del estado clínico de Lanata. “El domingo él estaba bien, hizo el programa con normalidad, pero esto fue en la madrugada del lunes, en la mañana. Fue muy tranquila la internación. De hecho, el lunes yo estuve acá, porque estaba y está todo bastante controlado”, agregó. “Tenía un poquito de fiebre. Igual, 38, 38,2 para él es bastante... El 38 está cargado”, explicó Marcovecchio al tiempo en que bromeó con la letra de la conocida canción de Divididos. “Tenía un ruidito, una cosita, entonces hablamos con el médico y nos dijo de ir incluso un poquito más tarde, para que organizara las cosas. Así que fuimos muy tranquilos a la internación”, detalló, ya más relajada.

La mujer de Jorge Lanata hablo de la salud del periodista (Video: DDM, América)

Con respecto a cómo seguirá su recuperación hacia adelante, desde la mesa del programa le preguntaron a Elba si internamente estaban debatiendo la posibilidad de que Lanata deje el cigarrillo. “Ese es un tema muy personal de él. En eso no hay debate, gana Jorge. Hay que elegir las batallas, esa para mí es una batalla perdida. Está fumando menos que antes, pero toda adicción parte de la persona. Por más que le digas algo, es una batalla perdida”, enfatizó.