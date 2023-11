Mirtha Legrand habló de la competencia con Marcela Tinayre: “Yo dejo que las cosas circulen”

Mirtha Legrand hablo de la competencia por el rating con su hija Marcela Tinayre (Video: LAM, América)

En la emisión de Polémica en el Bar (América) del sábado pasado, Marcela Tinayre le hizo un insólito pedido al aire a Luis Ventura cuando hacía la transición con Secretos Verdaderos, el programa que conduce el periodista en la previa. Y es que la mujer compite directamente con su madre, Mirtha Legrand, quien la supera ampliamente en cuanto al rating.

“Decime una cosa, Ventura, te voy a hacer un canje público, mirame. No quiero competir más con mi mamá en la tele. ¿Me das tu horario de Secretos Verdaderos?”, le espetó Marcela haciendo referencia a que a la misma hora que va su programa, en El Trece se emite La Noche de Mirtha. “¿Y vos querés que compita yo? ¡Andá a competir vos con tu mamá!”, le respondió el periodista con humor. “A mí me incomoda, a vos no te va a molestar”, argumentó Tinayre en su pedido. “Lo qué pasa es que a mí me molesta y me duele, estamos dos a uno. Es mi familia”, rogó a continuación, pero Luis no le dio curso a su petición.

Así las cosas, este martes por la noche Mirtha fue abordada por Santiago Sposato, movilero de LAM (América) cuando llegaba a la celebración del cumpleaños número 73 de Marcela. El cronista le preguntó por esta cuestión y la diva contestó con una sonrisa. “No, no, yo dejo que las cosas circulen. Quiero que mi programa salga bien, que al público le interese, que sea interesante. Y si hay un poquito de competencia, mejor. Un poco de picante está bien”, dijo la Chiqui con su sello, a la vez en que dijo que está “muy contenta” con su programa.

Asimismo, destacó la vuelta de Juana Viale a la conducción, quien los domingos está a cargo de los almuerzos, también por El Trece. “Está muy bien, me encantó, está espléndida, es preciosa”, definió Mirtha sobre el carisma de su nieta. A la vez, dijo que “jamás” le da consejos sobre cómo tiene que conducir. “Ella ha cambiado mucho, está muy entusiasmada. Y que las tres mujeres de una familia estén al aire debe ser único en el mundo”, remarcó Legrand.

Mirtha Legrand compartiendo su mesa con Marcela Tinayre y Juana Viale

El último sábado, y a una semana de haberse realizado las elecciones primarias en la República Argentina para elegir al próximo presidente, Mirtha habló sobre los comicios de cara al balotaje del domingo 19 de noviembre. Con Luis Novaresio como invitado, la Chiqui respondió una de las preguntas del periodista sobre la política argentina. “¿A quién vas a votar?”, le preguntó sin filtros. Con la rapidez que la caracteriza y ante la risa de los presentes, la conductora le respondió: “No te voy a decir”.

Y a continuación, agregó: “Yo te voy a decir que tengo edad como para no ir a votar, pero voy a votar siempre, siempre”. De inmediato, todos en el estudio aplaudieron a la conductora, quien se mostró orgullosa de poder cumplir con su deber cívico. Novaresio entonces redobló la apuesta. “No me digas a quién vas a votar pero decime si tenés decidido a quién hacerlo”, planteó. La respuesta de Mirtha fue contundente. “Sí, sí”, dijo convencida sin revelar el nombre del candidato. “Sé perfectamente a quién no voy a votar”, continuó.

Cabe destacar que la conductora es una gran defensora del derecho al voto y lo hace valer aunque esté eximida de hacerlo por tener más de 70 años. Así fue como el domingo pasado se hizo presente en el lugar que le habían asignado apenas pasados unos minutos del mediodía. Chiquita se acercó a la escuela situada en el barrio de Palermo, de la ciudad autónoma de Buenos Aires vestida para la ocasión, ya que para ella, según suele afirmar, “el día de las elecciones es un día de fiesta”.