Pampita sorprendió con un rotundo cambio de look

El cambio de look de Pampita (IG pampitaoficial)

En medio de su apretada agenda, que incluye su participación como jurado en el Bailando 2023, Pampita Ardohain también se desempeña como embajadora de varias marcas. Recientemente, la modelo y presentadora de televisión compartió con sus seguidores en Instagram un vistazo previo a una nueva sesión fotográfica donde sorprendió con una transformación notable en su apariencia.

La modelo optó por un vestido mini negro que se ajustaba a su figura, a lo que complementó con un par de botas de tono anaranjado y de caña alta, añadiendo el toque de color al conjunto. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención del público fue el cambio en su peinado.

Pampita compartió en su cuenta de instagram su nuevo look con flequillo (IG pampitaoficial)

Carolina se presentó con un cabello más largo y con un tratamiento de color en las puntas que se acercaba al tono rubio dorado. Además, incorporó un flequillo corto y recto, que se fusiona con un corte en capas en los lados, aportando una nueva dimensión a su apariencia y enmarcando su rostro de una manera diferente.

Es importante señalar que la información sobre la sesión fotográfica y el cambio de look de Pampita fue compartida por la propia modelo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con casi 8 millones de seguidores que regularmente interactúan con su contenido.

“Pampita se hace flequillo. Me quiero hacer flequillo”; “hacés que cualquier look se vea hermoso” y “con esa cara todo te queda perfecto”, son algunos de los comentarios que dejaron sus fanáticos.

Pampita en la producción de fotos al presentar su nuevo look (IG pampitaoficial)

Aquí no ha pasado nada

Estos últimos días, el rumor de la separación de Pampita y Roberto García Moritán agitó las redes sociales y, en pocas horas, muchos lo daban por cierto sin que ninguno de los protagonistas de esta historia hiciera algún tipo de declaración. Por esta cuestión es que la modelo fue abordada por un cronista de LAM (América) que estaba apostado en el estudio del Bailando 2023 (América), donde ella es parte del jurado.

Justo cuando estaba por comenzar la nota, apareció Ángel de Brito -también juez del reality show conducido por Marcelo Tinelli- y primereó a su compañero de trabajo. “Ya le pregunté si estaba separada, pero preguntale vos”, dijo y Pampita atinó a desplegar su sonrisa indestructible mientras negaba con la cabeza. “Me desmayo acá, ¿me estás cargando? Ayer hablé con Rober, estaba acá ¿qué va a estar separada? Yo te digo que no están separados”, apuntó el notero mientras ella desmentía todo con un sonoro “naaaah”.

Pampita brilló con su nuevo peinado en el jurado del Bailando 2023 (Prensa América)

“Fue un tuit que puso alguien de un partido peronista (sic) o algo así, y se empezó a comentar y a viralizar. Después lo voy a poner en Instagram al señor que lo inventó ayer a la tarde. Yo no lo conozco, me lo pasó Ángel a quien puso el tuit. Se ve que sus seguidores lo empezaron a comentar como haciendo una broma y se viralizó”, explicó Pampita. Y destacó la buena sintonía que mantiene con su marido: “Esta semana estamos de mudanza y trabajando a la vez, los dos. Estamos en esa”.

Justamente esa mudanza generó cierto run-run luego de que la propia Pampita lo mencionara PH, Podemos Hablar (Telefe), donde estuvo de invitada. “Me estoy mudando de vuelta, siempre me estoy mudando. Alquilo, entonces cada tres años me mudo”, dijo. Y comentó: “Subió el alquiler un montón y me mudo, es así”. Andy Kusnetzoff quiso saber si pensaba achicarse a una casa más pequeña. “Sí, nos vamos a un lugar más chico. Era un divague donde vivíamos”, dijo ella entre risas y muchos interpretaron que la pareja tenía algún problema económico.

“A mí me va muy bien hace muchos años, nunca hice un comentario haciéndome la víctima ni diciendo que estoy mal económicamente. El que vio PH, si busca ese extracto, el comentario fue otro. Me preguntaron: ‘¿Por qué te mudás todo el tiempo?’, y la verdad es que yo tengo mis propiedades, pero a mis hijos les gusta vivir cerca del colegio. Entonces alquilo una de mis propiedades y con eso alquilo otra cosa”, contó en la nota con LAM.