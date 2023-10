Nicole Neumann enfrentó los rumores de distanciamiento con su hija Allegra

Nicole Neumann y Allegra Cubero

Este martes, Nicole Neumann cumplió 43 años y en sus plataformas de redes sociales compartió los afectuosos mensajes que recibió de sus amigos y seres queridos. Entre todos ellos, destacó el dulce saludo de Allegra, la segunda hija que tuvo con Fabián Cubero.

“Feliz cumple má, gracias por todo lo que hacés por nosotras. Sos la mejor mamá, te amo”, aseguró la adolescente. Estas tiernas palabras estaban publicadas en una historia que recopilaba varias imágenes de Nicole junto a sus tres hijas en momentos de vacaciones o disfrazadas para Halloween. La publicación también incluía un emoji de corazón y otro con el símbolo del infinito.

Nicole Neumann publicó el mensaje que recibió de su hija Allegra

Este gesto se produce tras una serie de rumores sobre un supuesto conflicto entre madre e hija. No obstante, la modelo decidió compartir en su perfil de Instagram las conmovedoras palabras escritas por la joven, disipando así cualquier especulación sobre un posible distanciamiento. Cabe recordar que los rumores comenzaron cuando trascendió que Allegra había elegido vivir con su padre, Fabián, al igual que su hermana mayor, Indiana.

Enojada por esta información incorrecta, la jurado de Los 8 escalones (El Trece) salió a desmentirla con un comentario en una publicación de una revista que llevaba el título: “La razón por la que Allegra Cubero tampoco quiere vivir con Manu Urcera y Nicole Neumann”. “¡Absolutamente mentira! Dejen de difundir tonterías sobre menores que leen y lastiman, por Dios”. Y concluyó de manera enigmática: “Si supieran la verdad... Dios”, expresó la modelo.

Además, en el programa Socios del Espectáculo (El Trece), Adrián Pallares señaló: “Otra cosa que ayer me decía, que se lo decía Rodrigo antes de arrancar el programa... Atención con la hija del medio”. Su compañero Lussich, agregó: “Tal vez sea porque quiere vivir con su padre”. No obstante, la panelista Virginia Gallardo sugirió que quizás la verdadera razón sea que Allegra quiere estar cerca de su hermana.

Por otra parte, recientemente Neumann dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de escuchar las declaraciones que Mica había hecho con la prensa hablando del acercamiento entre la modelo y la menor de 15 años. “A veces no se puede vivir en paz”, dijo Viciconte de manera contundente en diálogo con Socios del espectáculo sobre los conflictos que vienen desde hace años y que no lograron solucionar.

Nicole Neumann

A las pocas horas de la entrevista de Mica, Nicole utilizó su cuenta de Instagram para dejar su visión, sin dar nombres ni destinatarios, pero con contundencia. “Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa por la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra”, sostiene la primera frase de María Montessori que publicó Neumann. Y agregó: “Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos estamos educando para la paz”, concluyó la modelo haciendo referencia al mismo tema que habló la panelista de Telefe.

Las internas y la mala relación entre Nicole y Fabián viene desde su separación. La modelo y el exfutbolista no pudieron recomponer el vínculo que tenían y por lo contrario se enfrentaron varias veces por cuestiones judiciales y legales. Y esta situación se acrecentó aún más cuando Indiana se distanció de su madre y se fue a vivir con su papá.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) entrevistaron a Mica, quien aprovechó para manifestar su cansancio respecto a este conflicto familiar que parece no tener fin. La panelista de Ariel en su salsa (Telefe) se refirió a los desafíos que viene enfrentando desde hace más de seis años, en especial por la guerra con Neumann. “Me encantaría tener paz y estar tranquila, pero no es tan fácil. Las cosas no se dan como uno quiere”, manifestó la mediática, a corazón abierto.