Guido Kaczka le pidió perdón a la ganadora de Los 8 escalones: los motivos

Guido Kaczka le pidió perdón a una participante de Los 8 escalones: los motivos

Guido Kaczka supo conquistar a su audiencia televisiva y los espectadores lo acompañan con cada ciclo de entretenimiento que propone y se suman a sus desafíos. Actualmente en Los 8 Escalones por El Trece, el conductor recibe cada noche a nuevos participantes quienes se animan al ciclo de preguntas y respuestas para ganar tres millones de pesos o un departamento a estrenar en Capital Federal.

Durante la edición de este lunes ocurrió algo inesperado con una de las concursantes que sorprendió a los televidentes y a los internautas ya que no tardaron en ponerse a debatir el momento y volverlo viral en las redes sociales.

Todo se dio cuando el conductor le pidió disculpas a la ganadora por haberla distraído justo antes de que respondiera la pregunta final de la jornada. Fue el periodista Nacho Otero quien estuvo invitado como jurado del día y les preguntó a los finalistas de qué sindicato es líder Luis Barrionuevo. Como respuesta posible, les dio cuatro opciones: empleados de comercio, hoteleros y gastronómicos, Unión Obrera de la Construcción y trabajadores independientes.

“Oriana, ¿lo tenés?”, le preguntó Guido Kaczka. A lo que la participante respondió: “Tengo una duda”. El conductor insistió: “¿Oriana?”, a lo que ella hizo un especial pedido: “Ay, dejame pensar un cachito”. Para ese momento, el otro concursante había confirmado que ya sabía la respuesta.

En ese momento, Guido decidió hacerle una salvedad a la participante y le dijo: “Mil disculpas, Oriana, te hablé mucho”, sostuvo el conductor y Nacho Otero tomó la palabra: “¿Querés que repita las opciones?”, le propuso el jurado invitado. La concursante accedió y el periodista leyó nuevamente los cuatro ítems. “Sí, lo tenes”, concluyó el presentador, contento por la resolución del episodio.

Finalmente, ninguno de los finalistas acertó la opción correcta -hoteleros y gastronómicos- aunque Oriana se consagró como ganadora de los tres millones de pesos por una mínima diferencia con su rival.

Historias de vida, escalón a escalón

“Andrés, ¿con quién viniste?”. La pregunta de Guido no sorprendió al público, dado que es habitual su interés por conocer aspectos de la vida privada de los competidores. Es también parte del encanto del programa, y la posibilidad de que los acompañen sus seres queridos abre el abanico de las historias de vida.

La reacción de Guido Kaczka cuando se enteró el acompañante que llevó un participante de Los 8 escalones

“Vine con mi exmujer y mi sobrina”. La respuesta del participante descolocó por un instante al conductor, que buscó detrás de cámara a las aludidas. “¿Con la ex? La ex levanta la mano, y la sobrina también”, pidió Guido hasta que dio con las personas indicadas. Y las preguntas apuntaron a su historia con Andrés. “¿Como actual cómo era?”. La respuesta llegó provista de ingenio e hizo reír a todos en el estudio: “Como actual... ¿dos puntos?”. El camino de Andrés no fue el esperado, aunque se llevó de recuerdo sus 15 minutos de fama.

Hace unas semanas fue Alejandra la ganadora de los tres millones de pesos. Ella tiene 55 años y es de Hurlingham. Tras responder bien la octava pregunta que le hicieron, sus familiares ingresaron al estudio para abrazarla y felicitarla. En ese momento el conductor le preguntó por su historia de superación y lucha la cual conmovió a todos los presentes en el piso, especialmente a Evangelina Anderson, quien está como jurado en el concurso tras la salida de Pampita y no pudo contener las lágrimas por lo que rompió en llanto.

Según contó la mujer, ella es madre de dos hijos y abuela de dos nietos. Lamentablemente hace 15 años sufrió un accidente con un colectivo que “le dejó secuelas físicas y psicológicas” aunque la participante confesó que a pesar de las dificultades, “nunca se rindió y siguió adelante con su vida”.